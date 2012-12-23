Стилист Тимур Гучкаев советует, что подарить маме на Новый год

В случае с мамой руководствуйтесь принципом «Не столько важен подарок, сколько внимание». Речь идет не о продукции сувенирных магазинов или бытовой технике. Вообще, дарить домашнюю утварь в последнее время считается моветоном, это практически то же самое, что дарить запчасти для автомобиля или продукты. Вам очень повезло, если у вашей мамы есть какое-то хобби или страстное увлечение, тогда выбор подарка упрощается до минимума, и сводится к тому, чтобы купить ей что-то, что она коллекционирует или просто любит. Например, моя подруга из года в год дарит своей маме на все праздники билеты в театр. Мама у нее – завзятая театралка, и всегда очень рада подобным проявлениям внимания со стороны своей дочери. Существует целая масса беспроигрышных вариантов, например, высококачественный свитер или кашемировая шаль – простой и функциональный подарок. Также отличным новогодним сюрпризом для мамы может служить anti-age косметика. Скорее всего, ваша мама будет вам очень благодарна, если вы возьмете на себя труд по подбору оптимальной линии подобного рода косметики, а это, поверьте, не так-то просто, и уж точно недешево. На самом деле, не важно, что конкретно вы подарите маме на Новый год, тур вокруг света, новые пластиковые окна или кашемировый шарф. Подарок маме должен быть самым необычным подарком из всех, что вы сделаете. Потому что для мамы вы – все еще ребенок, сколько бы лет вам ни было. И если вы дарите ей абонемент в спа-салон, то купите сразу два – сходите туда вместе, поверьте, удовольствие от подарка будет в два раза больше.