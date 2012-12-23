Песни легендарной певицы Анны Герман уфимские зрители принимали стоя

Вслед за зажигательной Георгиади на сцене появилась статная Галина Ненашева – певица, которая всегда отличалась особым вкусом на эстраде. Еще в советские годы Ненашеву часто ругали за короткую стрижку, за стильные наряды, ее выступления часто вырезали из эфира, но это не помешало ей стать поистине всенародной любимицей. Она вышла с незабываемой «Белой лебедью» из кинофильма «Русское поле», и повеяло в зал такой теплотой и ностальгией! Певица вспомнила о своих многочисленных встречах с Анной Герман, о их женской дружбе и спела в память о коллеге романс «Ямщик, не гони лошадей». В 70-е годы Ненашева была одной из первых исполнительниц романсов с эстрады, и именно этот романс услышала Анна Герман, попросив разрешения его исполнять…