Песни легендарной певицы Анны Герман уфимские зрители принимали стоя

Именно этот концерт оказался способен объединить людей, растопить сердца, растрогать зрителей… Многие во время концерта утирали слезы, а под веселые шлягеры прошлых лет не стесняясь подпевали!
Концерт «Звезды СССР – памяти Анны Герман» открыла певица, которая исполнила и «Эхо любви», и «Один раз в год сады цветут», и «А он мне нравится» - заслуженная артистка Казахстана и Украины Галина Невара. Ее голос напомнил уфимцам тембр самой Герман. И хотя Галина справедливо заметила, что «так, как Анна пела, никто уже не споет», ее тембр все равно звучал в лучших традициях песен знаменитой польской звезды. Галина рассказала о своих встречах с Герман, когда та приезжала на гастроли в конце 70-х в Среднюю Азию. На одной из встреч Анна одобрила, что молодая солистка Алма-Атинской филармонии Галина Невара исполняет песни из ее репертуара. Говорят, Герман вообще была необыкновенно добрым и отзывчивым человеком, за что ее негласно прозвали «белым ангелом песни».
Открытием для зрителей стало выступление певца, обладающего уникальным тембром голоса. Сама Галина Вишневская назвала контртенора Олега Безинских «русским чудом», а эти слова дорогого стоят. Он исполнил четыре произведения из репертуара Анны Герман, пронзительные «Соловьи, соловьи» и «Аве, Мария», неаполитанскую «Фуникули-фуникула» и песню на монгольском языке о кауром скакуне. Олег рассказал историю о гастролях Анны Герман в Монголии, как певица там решилась спеть местную песенку. Успех был такой, что певица включила ее в свой репертуар. Олег Безинских тоже недавно побывал с гастролями в Улан-Баторе, и желание спеть по-монгольски в нем укрепилось, а тут и песня подходящая попала под руку! Олег изображал скакуна, а зал дружно аплодировал: мелодика монгольской песни оказалась созвучна мелодиям башкирской души.
Приехала в Уфу и Ксения Георгиади.
- В каждом концерте меня теперь объявляют: «легенда советской эстрады!». Ну, какая я легенда? Я еще молодая певица, еще много чего могу: и пою, и танцую!». Певица права: она по-настоящему зажгла зал. Георгиади подарила зрителям ностальгическую песню Юрия Саульского «Стара печаль моя, стара», веселую песню Анны Герман «Все, что было» и под финал своего выхода спустилась в зал, где вместе со зрителями спела «Радоваться жизни». Кстати, заявленная в афише Анне Вески (в чьем исполнении эта песня приобрела всесоюзную известность), увы, не смогла долететь до Уфы из-за пресловутых погодных условий.
Вслед за зажигательной Георгиади на сцене появилась статная Галина Ненашева – певица, которая всегда отличалась особым вкусом на эстраде. Еще в советские годы Ненашеву часто ругали за короткую стрижку, за стильные наряды, ее выступления часто вырезали из эфира, но это не помешало ей стать поистине всенародной любимицей. Она вышла с незабываемой «Белой лебедью» из кинофильма «Русское поле», и повеяло в зал такой теплотой и ностальгией! Певица вспомнила о своих многочисленных встречах с Анной Герман, о их женской дружбе и спела в память о коллеге романс «Ямщик, не гони лошадей». В 70-е годы Ненашева была одной из первых исполнительниц романсов с эстрады, и именно этот романс услышала Анна Герман, попросив разрешения его исполнять…
Знаменитые хиты Герман «Белая черемуха» и «Я жду весну» исполнил в концерте «перс со славянской душой» Игорь Наджиев. Его концертный костюм буквально сразил зрителей: он напоминал крылья ангела, усыпанные многочисленными стразами. Умеет же Игорь талантливо соединить в себе пестроту Востока и лоск Запада. Такой была и Анна Герман, прожившая почти всю жизнь в европеизированной Польше, а родившаяся в Узбекистане и всю жизнь любившая жаркое солнце, узбекский плов и восточные наряды.
Вел концерт биограф Анны Герман Иван Ильичев. В рамках вечера Иван презентовал свои книги об Анне Герман, над которыми работал всю сознательную жизнь. В этом году Ивану исполнилось 30 лет, и в этом он видит «неслучайность» своего появления на свет именно в год ухода Анны Герман. В концерте он также исполнил несколько песен, одна из которых – «Баллада о матери» - стала открытием для зрителей. Эту песню Иван нашел несколько лет назад в доме Анны Герман в Варшаве, она ее пела в последних концертах, но не успела записать… Эту балладу артист посвятил своим прабабушке и прадедушке, которые покоятся в уфимской земле.
В конце концерта на сцену вышли все участники. На их лицах было выражение неподдельного счастья! Каждый сердечно благодарил уфимцев за теплый прием, за память, за аплодисменты и цветы. И в завершение вечера все дружно спели «Надежду» - песню, уже много лет объединяющую людей разных возрастов, национальностей и музыкальных вкусов. В едином порыве все зрители встали, в зале включился свет, и звучал большой хор звезд эстрады и нескольких сотен зрителей!
Погодные условия подвели артистов и в Уфе. Коллективу пришлось коротать ночь в закрытом уфимском аэропорту. Сотрудники аэропорта, узнав, что заложниками непогоды стали легенды советской эстрады, предложили им номера в гостинице. Уже утром, в самолете, уставшие и измученные многочасовыми задержками рейсов, артисты летели в Москву, в душе каждого из них горела надежда на новую встречу с уфимским зрителем.