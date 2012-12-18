Группа Lumen порвала «Огни Уфы» «На части»

«Штурмовать Европу и Америку не планируем»
Между песнями вокалист группы попросил присутствующих в зале не выкладывать трек-лист концерта в интернет, чтобы у зрителей в других городах осталось право на сюрпризы. Стоит отметить, просьба звучит в каждом городе. Перед заключительной песней Тэм прочитал стихотворение собственного сочинения, после чего исполнил композицию «Дух времени». Через несколько минут под ликование толпы музыканты снова появились на сцене и исполнили три композиции: долгоиграющий хит «Сид и Нэнси», панковскую «F..off!» и лиричную «Гореть».
Перед концертом состоялась пресс-конференция, где на вопросы журналистов ответил бессменный лидер коллектива Тэм Булатов.
- Когда планируется выход второй части альбома?
- Мы хотели показать ее людям в первой половине будущего года. Но потом нас озадачил такой момент: вторая часть пластинки выйдет, а мы в некоторых городах не были даже с первой. То есть столкнулись бы с удивительной вещью: люди хотят услышать новую песню, а мы ее не играем, потому что приехали с другой программой. Поэтому вторая часть альбома выйдет, как только закончится тур. В марте мы начнем с фестиваля, продолжим в Сибири, Казахстане, на Дальнем Востоке и оттуда покатимся обратно по тем городам, в которых еще не показывали первую часть пластинки.
- В туре «Остаться собой» вы показали много новых песен. Как выбирали, какие композиции оставить в альбоме?
- Только внутренними ощущениями. Своим слушателям мы всегда честно говорим: «Мы вас очень любим, но от вас не зависим». Когда нас начинают упрекать в том, что каких-то песен слишком много, каких-то мало или новый альбом категорически не нравится, наш ответ прост: «Ребята! То, что мы делаем, не хлеб и не вода, без этого можно спокойно жить. Музыки в мире невероятное количество. Мы никого к себе не приковали, не требуем, чтобы любовь к песням или альбомам была вечной». Нам совершенно не нужно, чтобы они вцепились в нас и все время шли рядом.
- Молодежь практически не покупает диски, но вы традиционно выпускаете альбомы…
- Мы сами начинали, как меломаны и большие собиратели. Сначала были какие-то коллекции на кассетах, потом на дисках, и это тактильное ощущение непередаваемо. Была разница, когда покупаешь паленую кассету, где всего один листочек: с одной стороны какая-то непонятная, некрасивая фотография, с другой – список песен. Все, больше ничего. И вдруг ты покупаешь лицензионную кассету и разматываешь такую портянку, где все тексты песен, где сказано, кто принимал участие в записи. Самое большое впечатление из российских релизов в свое время у меня вызвал второй альбом группы «Серьга». Я размотал вкладыш и долго сидел, вычитывал.
- Не планируете выйти на западный рынок?
- Нас нередко спрашивают, не хотим ли мы попытать счастья за рубежом. Ни в коем случае не будем штурмовать Европу или Америку с какими-то специальными надеждами и посылами, то есть с текстом на английском языке, какой-то продуманной программой для их слушателя, нам это неинтересно. Мы такие, какие есть. Если нас таких кто-то вдруг полюбит, мы будем только рады. Если мы им не нужны, мы тоже без них нормально обходимся.
«Народ достоин своих правителей»
- Как относишься к событиям на Болотной площади?
- С одной стороны, это мощнейший прорыв, с другой – провал года. Прорыв, потому что на улицы вышли люди, которые политическую волю изъявляли в совершенно другой форме: своим голосом на выборах, какими-то мнениями в частных беседах. Когда на площади стоят десятки тысяч человек, это звонок, что не все нормально. Причем на улицы вышли люди обеспеченные: не за хлебом, не за удержанной зарплатой и не из-за того, что выросли цены на бензин. Они вышли потому, что им категорически не нравится сложившаяся политическая система, абсолютное бесправие многих людей в стране и тотальное воровство среди чиновников. Всем понятно, из-за чего люди оказались на улице. Не очень понятно, почему это все разваливается.
- Не было разочарования в лидерах оппозиции?
- Народ достоин своих правителей. Если со сцены с людьми, которые вышли на площади, разговаривали именно эти личности, а народ не расходился и не говорил: «Вы все дураки, мы пойдем другим путем», значит, таких лидеров современная оппозиция достойна. И здесь возможны только два варианта: либо они так и будут идти именно за ними, либо внутри всего этого движения созреют другие лидеры, которые выскажут новые идеи, предложат новые пути и тогда, может, все поменяется. Из-за тура я сильно выпал из информационного поля и вообще не представляю, что сейчас происходит. Когда последний раз о чем-то увлеченно читал, координационный совет все еще заседал. И я от этого органа оппозиции жду какую-то вменяемую программу и нормальный план действий. Как только появится нормальная осознанная программа, я, как человек и гражданин, ознакомлюсь с ней и скажу, что она мне категорически нравится или не нравится. Но пока ничего не предложено. Если в январе-феврале они ничем не разродятся, тогда грош цена этому совету, потому что за это время можно скоординировать все что угодно.
- Как относишься к закону о защите детей от информации?
- Не думаю, что детей эти надписи остановят. Если родители сами не в состоянии понять, что рано слушать детям, то кто это сделает за них? Одной расческой всех причесать не получится, потому что о кого-то зубья сломаешь, а кто-то не причешется. На мой взгляд, государство вторгается в личную область, где начинаются взаимоотношения ребенка с родителями. В каком возрасте и какую информацию преподнести ребенку – это совершенно индивидуальные вещи. Бывают дети, которые развиваются гораздо быстрее сверстников: лет в 12 точно все знают.
«Альбом «ДДТ» был мощным хуком»
- Можешь отметить музыкальный коллектив, который произвел наибольшее впечатление?
- Команда System of a Dawn была мощнейшим потрясением. Из российской музыки я могу назвать только пластинки, которые мне нравятся. Например, альбом «Пропавший без вести» группы «ДДТ» был таким очень мощным хуком. Песни с этой пластинки мы услышали на каком-то питерском фестивале примерно за год до релиза. На большой сцене фестиваль открывала группа «Алиса», закрывала «ДДТ». Они вышли и отыграли часовую программу, на 90 процентов состоящую из совершенно новых песен. Если на «Алисе» тысячи человек подпевали хором, то тут зал просто замер. Все ждали чего-то понятного, а на тебя со сцены льются песни, которые ты впервые слышишь: «В бой», «Пропавший без вести», «Звезда». Это было так необычно!
- Что прочитал в последнее время?
- Книжку Веллера про дядюшку Нестора Иваныча - она меня во многом удивила. Очень противоречивая фигура. Если вспомнить пионерское прошлое, то батька Махно – это какой-то бандит с большой дороги, который в гражданскую войну убивал, грабил, насиловал, сеял хаос и разрушение, за что все нормальные пионеры его обязаны были просто ненавидеть. Потом появились другие мнения о том, что и как было в те времена и в тех краях. Мне очень нравится, как пишет Михаил Веллер. Можно сказать, что и революцию, и гражданскую войну он пусть систематично, но разложил по полочкам так, как ни один учебник истории не раскладывает. И у меня нет оснований не доверять его изыскательским способностям, потому что очень люблю его творчество.
- Какой запомнился фильм?
- Меня сильно впечатлила картина «Учитель на замену». Потрясающая драма о проблемах современных подростков. О том, что без родителей ты, в общем-то, никуда.
- Какой понравился музыкальный альбом?
- Очень удивил и порадовал новый альбом группы Deftones. Обычно эта команда нравится мне отдельными песнями, ни один альбом от начала до конца не впечатлил. Но тут вышла очень цельная и мощная пластинка. Им для этого альбома гитары писал тот же дядька, который нам сводил альбом, мне очень приятно.
- Хочешь, чтобы твои дети продолжили твой путь?
- В свое время мои любимые мама с папой помогли мне реализовать себя там, где я считал, что хочу себя реализовать. Но оказалось, что это совершенно не мое. В музыке я совершенно случайно. И я не хочу ребят ни на что программировать и не желаю, чтобы они стали музыкантами. Нет никаких ни надежд, ни иллюзий, ни желаний. Мне хочется, чтобы они были нормальными людьми, нашли свой путь в жизни. Меня совершенно не волнует, кем они будут. Главное, чтобы трудились честно и добросовестно. Захотят быть строителями, я буду рад. Или инженерами, или медиками. У меня нет никаких предубеждений, что есть какая-то плохая профессия, все работы хороши.
Альбина ИБАТУЛИНА.