Группа Lumen порвала «Огни Уфы» «На части»

- Народ достоин своих правителей. Если со сцены с людьми, которые вышли на площади, разговаривали именно эти личности, а народ не расходился и не говорил: «Вы все дураки, мы пойдем другим путем», значит, таких лидеров современная оппозиция достойна. И здесь возможны только два варианта: либо они так и будут идти именно за ними, либо внутри всего этого движения созреют другие лидеры, которые выскажут новые идеи, предложат новые пути и тогда, может, все поменяется. Из-за тура я сильно выпал из информационного поля и вообще не представляю, что сейчас происходит. Когда последний раз о чем-то увлеченно читал, координационный совет все еще заседал. И я от этого органа оппозиции жду какую-то вменяемую программу и нормальный план действий. Как только появится нормальная осознанная программа, я, как человек и гражданин, ознакомлюсь с ней и скажу, что она мне категорически нравится или не нравится. Но пока ничего не предложено. Если в январе-феврале они ничем не разродятся, тогда грош цена этому совету, потому что за это время можно скоординировать все что угодно.