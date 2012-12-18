Фильм об Иреке Зарипове остался на фестивале «Сталкер» без приза

Картина Павла Руминова «Я буду рядом» о том, как угасающая от рака молодая женщина ищет новых родителей своему малолетнему сыну, чтобы не остался сиротой, признана лучшим игровым фильмом. Жюри оставило без внимания радикальное и жесткое кино Балабанова, Сигарева и Мизгирева, сочло его даже тупиковыми в мировоззренческом смысле и поддержало те картины, где больше света, чем тьмы.
Главная цель фестиваля — формирование правового сознания общества средствами кинематографа. В программах кинофестиваля представлено 125 фильмов, в конкурсной программе 17 полнометражных, 4 короткометражных игровых и 46 документальных лент.
Фильм «Рожденный дважды» режиссера Вилюры Исандавлетовой — это документальный фильм о нашем земляке, заслуженном мастере спорта России, четырехкратном чемпионе Зимних Паралимпийских игр 2010 года в Ванкувере, многократном чемпионе мира Иреке Зарипове. Однако главный приз «Сталкер» за документальный фильм получила лента «Город М» Игоря Морозова о нечеловеческой жизни нескольких поколений жителей Магнитогорска.