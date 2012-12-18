Фильм об Иреке Зарипове остался на фестивале «Сталкер» без приза

Картина Павла Руминова «Я буду рядом» о том, как угасающая от рака молодая женщина ищет новых родителей своему малолетнему сыну, чтобы не остался сиротой, признана лучшим игровым фильмом. Жюри оставило без внимания радикальное и жесткое кино Балабанова, Сигарева и Мизгирева, сочло его даже тупиковыми в мировоззренческом смысле и поддержало те картины, где больше света, чем тьмы.