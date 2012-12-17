Ресторан «Елки-палки» в центре Уфы не соответствует требованиям безопасности
17 декабря 2012, 13:14
Кировская прокуратура столицы Башкирии вынесла предписание фирме «Знак качества», владеющей рестораном «Елки-палки» в Гостином дворе немедленно устранить нарушения требований пожарной безопасности. Посетители ресторации, рассчитанной на 50 человек, сильно рисковали бы жизнью, случись в заведении пожар. Так, в зале не оказалось запасного выхода – в случае эвакуации гости трактира оказались бы запертыми в помещении.
Второй выход сотрудники ресторана заставили различными предметами, и разгрести завалы быстро бы не удалось. Кроме того, кафе не было оборудовано пожарной сигнализацией, а локальные системы оповещения о чрезвычайных ситуациях не работали.