Виктюк покажет в Уфе свою версию истории о Дон Жуане и Рудольфе Нурееве

Коллектив Романа Виктюка относится к редкому типу авторского театра, в первую очередь – это режиссерский театр. Особенность театра в том, что все спектакли объединены общей эстетической программой, в которых можно увидеть как признанных звезд, так и совсем молодых артистов, играющих свои первые роли в театре.
Экстраординарные ситуации, аномальные человеческие чувства, сценический блеск, роскошь, изысканная чувственность и избыточная манерность все это присутствует в режиссерских постановках Виктюка. Спектакль «Последняя любовь Дон Жуана» яркое тому подтверждение.
Пьеса «Ночь в Валони» – одно из немногочисленных произведений Эрика-Эммануэля Шмитта, написанных для театра. Сегодня этот писатель – один из самых популярных в мире. Название «Последняя любовь дон Жуана» придумал Роман Виктюк, который в своем спектакле сильно омолодил героя, меньше всего желая объяснять его внутреннюю опустошенность возрастными причинами. Дон Жуан появляется во всем блеске молодости в окружении великолепных дам, но все эти полные иронии и чувственности игры теряют смысл, когда в сюжет вмешивается любовь…
Постановка и режиссура Романа Виктюка, сценография Владимира Боера, хореография Артура Ощепкова, костюмы Евгения Панфилова. Начало в 19.00
Стоимость билетов: 400,500,600,800,1000,1300,1500,1800,2000,2200. Заказ билетов: /347/ 290-78-71; 284-48-21; 276-76-77
9 февраля в Уфе пройдет единственный детский музыкальный спектакль Театра Романа Виктюка «Кот в сапогах». Культовый режиссер современной сцены, актер и поэт, Роман Виктюк не только сам осуществил эту постановку, но и взял на себя музыкальное оформление спектакля. В основу постановки легла оригинальная версия известного поэта Серебряного века Михаила Кузмина. Впрочем, все сюжетные линии известной сказки Перро здесь сохранены: три брата, младший из которых получает в наследство Кота; встреча с Принцессой; победа Кота над Людоедом.
Сказка в стиле рэп - это настоящий праздник детского театра, полный радости и восторга перед миром, где добро неизбежно торжествует над злом. Кот и Принцесса катаются здесь на роликовых коньках, причем у Кота эти коньки играют роль пресловутых сапог; артисты проделывают головокружительные трюки и озвучивают пародии на песни Николая Баскова. И это далеко не все, чем увлекает динамичное эффектное действо и юных театралов, и их родителей. В ходе спектакля наверняка найдется немало юных зрителей, желающих по просьбе Сказочника сыграть роли подданных маркиза Карабаса. Таким образом, для детей на сцене создается пространство для игры, и они почувствуют себя маленькими актерами.
Постановка и музыкальное оформление Романа Виктюка, режиссер возобновления и хореограф Алексей Скляренко, сценография Владимира Боера.
Спектакль состоится 9 февраля в ДК «Нефтяник». Начало в 12.00. Стоимость билетов: 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000. Заказ билетов: /347/ 290-78-71; 284-48-21; 276-76-77
9 февраля на сцене ДК «Нефтяник» - притча о Рудольфе Нурееве «Нездешний сад».
Рудольф Нуреев - артист балета, балетмейстер, со стремительностью молнии покоривший весь мир. С Уфой этого талантливого танцора связывают детские годы жизни. Именно в Уфе происходит его первое знакомство с балетом. «Журавлиная песня» производит столь сильное впечатление на семилетнего мальчика, что он решает связать с искусством свою жизнь.
Его имя стало своеобразным символом в истории балета. Когда-то Роман Виктюк обещал Рудольфу Нурееву поставить о нем спектакль. Обещание режиссер выполнил, обратившись к пьесе драматурга Азата Абдуллина.
Основываясь на сюжете пьесы о великом танцовщике Рудольфе Нурееве, режиссер поставил притчу о судьбе художника, о его непростых, порою болезненных отношениях с обществом, но еще более болезненны отношения с самим собой…
Спектакль, пронзающий трагизмом в каждой сцене, усиленным до предела черно-белым графическим оформлением. Цветные на сцене только пара накидок Нуреева, и еще хроникальные кадры - уникальные пленки, чудом сохранившиеся в картонной коробке во время пожара в Ленинградском хореографическом училище. Спектакль ассоциаций и символов, спектакль полета и застывших поз… Исполнитель роли Рудольфа Нуреева - Дмитрий Бозин неожиданно очень похож на своего героя. Похож не только портретным сходством, но и подлинностью страсти, стремительностью, жесткостью и беспощадностью, и еще беззащитностью перед надвигающимся одиночеством.
В Уфе в его честь названо Башкирское хореографическое училище. Так же ежегодно проводится Международный фестиваль балетного искусства имени Рудольфа Нуреева.
Уфимцам особенно интересно будет посмотреть спектакль о выдающемся земляке, покорившем весь мир. 9 февраля во Дворце Культуры «Нефтяник». Начало в 18:00
Стоимость билетов:400,500,600,800,1000,1300,1500,1800,2000,2200
Заказ билетов: /347/ 290-78-71; 284-48-21; 276-76-77