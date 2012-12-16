Виктюк покажет в Уфе свою версию истории о Дон Жуане и Рудольфе Нурееве

Сказка в стиле рэп - это настоящий праздник детского театра, полный радости и восторга перед миром, где добро неизбежно торжествует над злом. Кот и Принцесса катаются здесь на роликовых коньках, причем у Кота эти коньки играют роль пресловутых сапог; артисты проделывают головокружительные трюки и озвучивают пародии на песни Николая Баскова. И это далеко не все, чем увлекает динамичное эффектное действо и юных театралов, и их родителей. В ходе спектакля наверняка найдется немало юных зрителей, желающих по просьбе Сказочника сыграть роли подданных маркиза Карабаса. Таким образом, для детей на сцене создается пространство для игры, и они почувствуют себя маленькими актерами.