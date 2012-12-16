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В Уфе скончалась государыня русской песни

17 декабря 2012, 01:07
В минувшую субботу не стало Гузель Измайловой – заслуженной артистки Башкирии, единственной профессиональной исполнительницы русских народных песен. Гузель Мансафовна скончалась на 58-м году жизни. Исполнительница всю свою жизнь посвятила популяризации русского песенного творчества. В августе 2010-го артистка с этой целью проехала всю Европу, присоединившись к участникам автопробег дружбы «Башкортостан - Германия», посвященного 65-летию Победы.

Не заметить Гузель Измайлову было невозможно: перед стартом исполнительница русских народных песен прямо на площади распевала любимые композиции из своего репертуара под аккомпанемент баяна. Она очень хотела, чтобы европейцы познакомились с лучшими образцами жанра.

- Я очень люблю туризм, - признавалась нам певица. – С удовольствием бываю на Алтае. Отправляясь в Германию, я планирую пропагандировать русскую песню на всем пути нашего следования. Автопробег по Европе дает для этого прекрасную возможность.

Выпускница Гнесинки преподавала сольное народное пение в Уфимской академии искусств и не упускала случая прославлять русскую песню. Заграничными странами певицу было не удивить: она побывала с гастролями в Японии, Южной Корее, Сингапуре, Австралии, Тасмании, Китае, Египте, Тунисе. С концертами объездила всю Россию.

Энергия не позволила ей сидеть на месте, творческий интерес дал ей возможность поработать в различных музыкальных театрах России. В 80-х годах она работала артисткой хора Краснодарского театра оперетты, солисткой Ставропольской, Куйбышевской и Приморской филармоний, преподавала в музыкальном училище Владивостока.

Желание совершенствоваться в профессии снова привело ее за студенческую парту, и в 2000-м году Гузель Измайлова окончила Российскую академию музыки им. Гнесиных по классу народного пения. В это же время она и стала солисткой Башкирской филармонии, решив остаться именно здесь с благородной целью популяризации русской народной песни в Башкортостане.

В обширном репертуаре певицы было около трехсот произведений. Сольные программы певицы «Государыня русская песня», «Песня русская, благовестная…», «Душа моя – песня», «Сердце чистое сотвори», регулярно идущие на различных сценах республики и страны, всегда имели особый успех и признание. Исполнительница являлась настоящим режиссером своих песен, превращая каждую в моноспектакль. Любой концерт Гузель Измайловой был ярким захватывающим действом.

Мэтры русской народной песни Владимир Девятов и Надежда Бабкина ходатайствовали о присвоении певице звания «Заслуженная артистка Российской Федерации».

Церемония прощания с Гузель Измайловой состоится 17 декабря в 12.00 в Башкирской филармонии.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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