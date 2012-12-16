В Уфе скончалась государыня русской песни

Желание совершенствоваться в профессии снова привело ее за студенческую парту, и в 2000-м году Гузель Измайлова окончила Российскую академию музыки им. Гнесиных по классу народного пения. В это же время она и стала солисткой Башкирской филармонии, решив остаться именно здесь с благородной целью популяризации русской народной песни в Башкортостане.