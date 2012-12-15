Победителям «Автоохоты» вручат ключи от кроссоверов Skoda Yeti

- В акции приняло участие более 300 000 автомобилистов со всей республики. К розыгрышу было допущено 96 716 купонов, – отметил Юрий Епейкин. - Я хочу поблагодарить всех автомобилистов за участие в этой яркой акции. Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать вам здоровья, спокойствия и благополучия. Ну а мы не прощаемся с вами, а говорим до встречи на автозаправочных станциях «Башнефть», где вас всегда ждет высококачественное экологичное топливо стандарта Евро-5.