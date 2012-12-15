Победителям «Автоохоты» вручат ключи от кроссоверов Skoda Yeti

Почетная миссия определить победителей досталась лучшему оператору центрального отделения филиала ОАО АНК «Башнефть» «Башнефть – Башкирнефтепродукт» Эдуарду Ямалтдинову. Именно ему выпала честь в прямом эфире утренней программы «Салям» на главном телеканале Башкирии – БСТ, выбрать три счастливых выигрышных купона из специально подготовленного прозрачного куба.
За чистотой лотереи следила тиражная комиссия – директор филиала ОАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Башкирнефтепродукт» Юрий Епейкин, начальник отдела розничных продаж нефтепродуктов Елена Фаритова и заместитель директора по имущественным и правовым вопросам Джамиль Садыков.
- В акции приняло участие более 300 000 автомобилистов со всей республики. К розыгрышу было допущено 96 716 купонов, – отметил Юрий Епейкин. - Я хочу поблагодарить всех автомобилистов за участие в этой яркой акции. Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать вам здоровья, спокойствия и благополучия. Ну а мы не прощаемся с вами, а говорим до встречи на автозаправочных станциях «Башнефть», где вас всегда ждет высококачественное экологичное топливо стандарта Евро-5.
Ключи от новеньких иномарок второго этапа акции «АВТООХОТА Башкирнефтепродукт» будут вручены победителям 21 декабря 2012 года на обновленной АЗС № 103 в Уфе.