mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Победителям «Автоохоты» вручат ключи от кроссоверов Skoda Yeti

15 декабря 2012, 16:02
14 декабря, в преддверии Нового года, состоялся розыгрыш призов второго этапа акции «АВТООХОТА Башкирнефтепродукт». Счастливыми обладателями трех автомобилей Skoda Yeti стали жители Уфы Андрей Валентинович Кулагин, Эдуарт Ринатович Юнусов и Александр Васильевич Сундарев.

Почетная миссия определить победителей досталась лучшему оператору центрального отделения филиала ОАО АНК «Башнефть» «Башнефть – Башкирнефтепродукт» Эдуарду Ямалтдинову. Именно ему выпала честь в прямом эфире утренней программы «Салям» на главном телеканале Башкирии – БСТ, выбрать три счастливых выигрышных купона из специально подготовленного прозрачного куба.

За чистотой лотереи следила тиражная комиссия – директор филиала ОАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Башкирнефтепродукт» Юрий Епейкин, начальник отдела розничных продаж нефтепродуктов Елена Фаритова и заместитель директора по имущественным и правовым вопросам Джамиль Садыков.

- В акции приняло участие более 300 000 автомобилистов со всей республики. К розыгрышу было допущено 96 716 купонов, – отметил Юрий Епейкин. - Я хочу поблагодарить всех автомобилистов за участие в этой яркой акции. Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать вам здоровья, спокойствия и благополучия. Ну а мы не прощаемся с вами, а говорим до встречи на автозаправочных станциях «Башнефть», где вас всегда ждет высококачественное экологичное топливо стандарта Евро-5.

Ключи от новеньких иномарок второго этапа акции «АВТООХОТА Башкирнефтепродукт» будут вручены победителям 21 декабря 2012 года на обновленной АЗС № 103 в Уфе.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44