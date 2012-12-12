В башкирской филармонии продолжается фестиваль «Рождественские встречи»

Ежегодно в концертном расписании Томаса Хейвуда около 80 сольных концертов по всему миру — в Австралии, Новой Зеландии, Австрии, Дании, Германии, США, Ирландии, Италии и других странах. Выступает с Мельбурнским Симфоническим оркестром. Осуществил ряд записей, получивших великолепные отзывы специалистов. В 1997 году основал популярную серию органных концертов на Большом органе в соборе Св.Джона, в которой каждый год исполняются избранные шедевры органной музыки, созданные композиторами всего мира. Цена билетов от 300 до 500 руб.