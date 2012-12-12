В башкирской филармонии продолжается фестиваль «Рождественские встречи»

15 декабря на сцену органного зала выйдет столичный пианист Вениамин Коробов, который представит уфимцам программу «Шедевры фортепианной музыки». В программе - Шопен, Чайковский, Рахманинов.
Имя заслуженного артиста России, профессора Московской консерватории Вениамина Коробова известно и широкому кругу музыкантов-профессионалов, и знатокам музыки. Богатство тембров и красок отличает его исполнительскую манеру. В каждом исполняемом произведении Вениамин Коробов ищет свои неповторимые нотки, ставя во главу угла звуковую интерпретацию, расширяя акустические возможности инструмента, заставляя жить и трепетать всю музыкальную ткань. Вениамин Коробов - обладатель премии общественного фонда «Русское исполнительское искусство». Среди его фондовых записей - произведения Глинки, Ляпунова, Метнера, Мясковского, Прокофьева, Рахманинова, Шопена, Скрябина, Шуберта, Дютийе, Мийо и др.
Вениамин Коробов ведет широкую музыкально-общественную деятельность, активно концертирует в России и за рубежом, принимает участие в международных и российских фестивалях, играет с симфоническими и камерными оркестрами. В течение многих лет он ведущий консультант Международного благотворительного фонда В. Спивакова, принимает участие в организации фестивалей и концертов, проводит многочисленные мастер-классы. Цена билета 200 руб.
17 декабря в Органном зале выступи гитарист из Нижнего Новгорода Ровшан Шахбаз оглы Мамедкулиев. В программе - Бах, Льобет, Таррега, Амиров, Руднев, Турина, Брауэр.
Ровшан Мамедкулиев - российский гитарист, лауреат всероссийских и международных конкурсов. На сегодняшний день Ровшан Мамедкулиев является одним из лучших гитаристов в мире. В июле 2012 года он стал победителем Международного сольного конкурса гитарной ассоциации Америки (Guitar Foundation of America Competition). За всю историю этого конкурса представители России лишь трижды становились победителями.
Творческие достижения Р. Мамедкулиева отмечены целым рядом дипломов различных конкурсов и фестивалей - России, Франции, Украины, Италии, Португалии, Польши и других стран. Р.Мамедкулиев — участник творческих школ «Времена года»: «Лето с Дионисием» (г. Вологда, 2001 год), «Нижегородская весна» (2002 год). Участвовал в творческих встречах и мастер-классах с ведущими музыкантами России и зарубежья: Л. Брауэр (Куба), Ф. Занон (Бразилия), Р.Дьенс (Франция), Т. Перинг (Германия), М.Тамайо (Куба), Д. Павлович (Венгрия), А.Виницкий (Россия).Творческие успехи гитариста отмечены премией Президента РФ В.В. Путина, стипендиями мэра Нижнего Новгорода Ю. Лебедева, губернатора Нижегородской области Г. Ходырева, Международной благотворительной программы «Новые имена». Ровшан является участником программ Международного благотворительного фонда В. Спивакова.
В репертуаре гитариста музыка от Баха до сочинений современных композиторов, в том числе и собственные переложения произведений, написанных для других музыкальных инструментов, значительную часть которых составляет национальная азербайджанская музыка.
В 2011 году он записал компакт-диск с сольной программой «Con Anima».
В настоящее время Ровшан Мамедкулиев — аспирант и преподаватель Нижегородской консерватории. Он много и успешно выступает на различных концертных площадках в России и за рубежом. Цена билета - 200 руб.
19 декабря в Органном зале выступит австралийский органист Томас Хейвуд. В программе: Бах, Мендельсон, Холлинс, Гильман, Гранадос, Шопен, Гендель, Масканьи, Берлиоз, Брамс, Лядов, Чайковский.
Томас Хейвуд — один из крупнейших австралийских органистов, уже много лет удерживающий репутацию лидера в интерпретации позднеромантической музыки и искусстве органной транскрипции. Он является органистом и хормейстером собора Св.Джона, где расположен один из важнейших органов Хилла.
Ежегодно в концертном расписании Томаса Хейвуда около 80 сольных концертов по всему миру — в Австралии, Новой Зеландии, Австрии, Дании, Германии, США, Ирландии, Италии и других странах. Выступает с Мельбурнским Симфоническим оркестром. Осуществил ряд записей, получивших великолепные отзывы специалистов. В 1997 году основал популярную серию органных концертов на Большом органе в соборе Св.Джона, в которой каждый год исполняются избранные шедевры органной музыки, созданные композиторами всего мира. Цена билетов от 300 до 500 руб.
20 декабря в органном зале программу «Скрипка в опере» представят московские музыканты - скрипач Карэн Шахгалдян и пианистка Екатерина Леденева.
В концерте - оперные мелодии в переложении легендарных скрипачей прошлого:
В.А. Моцарт–П. Сарасате. Вариации на темы из оперы "Волшебная Флейта", Дж.Верди–А.Баццини. Вариации на темы из оперы "Травиата",
Н.А.Римский-Корсаков–Е.Цимбалист. Транскрипция на темы из оперы "Золотой петушок",
Ш.Гуно–Г.Венявский. Фантазия на темы из оперы "Фауст",
П.И. Чайковский–Л.Ауэр. Ария Ленского из оперы "Евгений Онегин",
Ж. Бизе–П. Сарасате. Концертная фантазия на темы из оперы "Кармен".
Карэн Шахгалдян - является одним из наиболее талантливых и востребованных скрипачей своего поколения. Лауреат Международного конкурса имени Пабло Сарасате в Испании, стипендиат Международного фонда именных стипендий Мстислава Ростроповича, стипендии Давида Ойстраха, Фонда имени профессора И.Ю.Янкелевича. С 1998 по 2002 был артистом оркестра “Виртуозы Москвы”. С 2006 года - художественный руководитель Международного Фестиваля Искусств в Ереване, Армения. Его интерпретации, глубокое проникновение в суть исполняемых произведений, абсолютная искренность выступления вызывают в памяти у слушателей славные страницы нашей великой музыкальной истории.
Екатерина Леденёва – лауреат межднународного конкурса, выпускница Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского. Екатерина Леденёва преподает в консерватории и гастролирует в России и за рубежом, выступая как с сольными концертами, так и с камерными и симфоническими оркестрами.
Цена: 200 – 300 руб.
25 декабря в Органном зале - «Концерт немецкой хоровой музыки» Государственной академической хоровой капеллы РБ, хора студентов уфимской государственной академии искусств им. З. Исмагилова, Солисты - Фларида ИРКИНА (сопрано), Катерина ГИЛЬМУТДИНОВА (меццо-сопрано), Руслан САЙФУТДИНОВ (тенор), Айгиз ГИЗАТУЛЛИН (бас).
В программе - Л. ван Бетховен. Месса До мажор, И. Брамс. Немецкие народные песни, П. Хиндемит. 6 песен для хора на стихи Р. Рильке и другое.
Государственная академическая хоровая капелла Республики Башкортостан – Дипломант Всероссийского конкурса профессиональных коллективов в Москве (
Хор студентов уфимской государственной академии искусств им.З. Исмагилова - лауреат международного конкурса. Коллектив является неизменным участником концертной жизни города.
В концерте также принимают участие солисты филармонии и башкирского театра оперы и балета - лауреаты международных, всероссийских и республиканских конкурсов.
14 января в органном зале - «Вечер хоровой духовной музыки». Хор Кирилло-Мефодиевского храма Уфы исполнит русскую духовную музыку XVIII – XX вв.
Хор Кирилло-Мефодиевского храма существует с 1994 года. Со дня основания храма бессменным руководителем хора является Татьяна Гончаренко. В составе певчих хора традиционно поют студенты и выпускники Уфимской государственной академии искусств им. З. Исмагилова.
Основное назначение хора – клиросная практика. Наряду с этим хор ведет концертную деятельность и выступает на различных конкурсах и фестивалях духовной музыки. Коллектив является лауреатом всероссийских и международных конкурсов. В 2012 году на I Международном Флорентийском хоровом фестивале, проходившем с 18 по 20 июля в Италии, хор стал обладателем I места и золотой медали в номинации «Духовная музыка» и второго места и серебряной медали в категории "Ранняя музыка".
15 января в Большом зале – «Звучанье струн приветных». Московский ансамбль старинной музыки CANTO VIVO исполнит музыку эпохи Возрождения и Барокко.
Ансамбль старинной музыки Canto vivo (худ. рук. Андрей ЧЕРНЫШОВ) существует с