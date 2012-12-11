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У Анны на шее. Покойная Герман реанимировала звезд советской эстрады

11 декабря 2012, 22:52
[фото, видео] К 30-летию кончины Анны Герман забытые исполнители недавнего прошлого отправились по России с программой, посвященной певице. На сцену ДК «Нефтяник» выходили легендарные дивы советской эстрады Галина Ненашева и Ксения Георгиади, певица Галина Невара, а также исполнители помоложе - Игорь Наджиев, Олег Безинских и Иван Ильичев. В их исполнении прозвучали все хиты Герман: «Надежда», «Эхо любви», «Один раз в год сады цветут», «А он мне нравится», «Белая черемуха». Но если баритон Сергей Захаров, гастролировавший в столице Башкирии, лишь часть своего выступления посвятил Магомаеву, то целая команда исполнителей прошлого уже вовсю паразитировала на имени покойной певицы Анны Герман.

Гремучая смесь

Исполнителей уфимцы увидели на сутки позже назначенного времени: из-за погодных условий артисты не смогли вылететь из Казани. Труппа «Дискотеки 70-х» провела бессонную ночь, добираясь на автобусе из татарской столицы в Уфу, однако на качестве действа этот факт никак не сказался.

Игорь Наджиев, хотя и сравнительно молод на фоне пенсионерок отечественной сцены, отлично вписался в формат концерта: 45-лений исполнитель творит в лучших традициях советской эстрады. А своим летящим нарядом - роскошной накидкой и бусами до пола - пожалуй, переплюнул всех дам, участвующих в концерте. Впрочем, проблема Наджиева не только в невероятно безвкусных костюмах. Он столько всего несовместимого намешал в своем образе, что для радио и ТВ оказался неудобоваримым. Иранец по отцу и русский по матери Наджиев выбрал для себя имидж восточного принца с русской кровью, выходя на сцену с расписным лицом. Неудивительно, что среди его неофициальных титулов - «Майкл Джексон советской эстрады» и «перс со славянской душой».

В своих балахонах а-ля Пугачева и халатах, расшитых каменьями, поет он про «русское сердце», в котором «живет Россия», про «русскую печь» и «хмельное застолье». Эдакой принцессой Будур позирует в клипах на фоне бескрайних пшеничных полей, российских стягов и золотых куполов. В другом ролике со свечой в руке истово молится в храме: «Боже, храни Россию, если не в силах я» и нацеловывает церковные образа. Хотя и не отказывается выступать на сборных концертах, посвященных еврейскому празднику Ханука. Ведь если его не приглашают на сборные концерты ретроисполнителей на больших площадках, его ждут лишь камерные сцены ресторанов и караоке-клубов.

Между тем певцу с православно-патриотическим творчеством очень льстит, когда его принимают за Майкла Джексона. Игорь даже не скрывает, что этому поспособствовали пластические операции. Причем королю поп-музыки нос переделывали шесть раз, а Наджиеву – целых семь.

Но поскольку быть недовольным своей внешностью – не совсем мужская черта, артист рассказывает, что нос ему разбили, когда он защищал честь девочки. А количество операций объясняет непрофессионализмом хирургов. Помнится, и Сергей Зверев уверял, что вынужден был перекроить лицо и надуть губы после страшной аварии.

Операции ни патриотичного певца, ни короля гламура мужественнее не сделали. А за годы, проведенные на эстраде, Наджиев из загадочного восточного принца превратился в раздобревшую непризнанную диву с густо накрашенными губами и подведенными глазами, которой и предстал перед уфимскими зрителями.

Загнанные лошади

Народная артистка Украины и Казахстана Галина Невара поразила зрителей голосом, похожим на тембр Анны Герман.

- Мне посчастливилось встретиться с Анной после одного из ее концертов и даже спеть ей, - прерывающимся от рыданий голосом поведала зрителям Невара. - «Пой, девочка, никого не слушай, у тебя это хорошо получается», - сказала мне Герман. После смерти Анны я подготовила программу памяти незабвенной певицы. Такой исполнительницы больше никогда не будет, и так, как она, уже никто не споет. Мы только лишь напоминаем вам эти композиции, которые оставила нам эта нежная и незабвенная певица.

Ксения Георгиади меньше всего подходила под формат мероприятия, но оказалась самой яркой звездой. Невероятно экспрессивная и заводная гречанка российского происхождения галопом носилась по сцене и выбегала в зал, где во время пения успевала зацеловывать немногочисленных мужчин. При этом 63-летняя исполнительница отказывалась использовать фонограмму, чем грешили ее коллеги по сцене. И песни под стать оптимистичной исполнительнице: эдакая разбитная цыганщина. Может быть, именно поэтому песен Анны Герман Ксения не пела: слишком она темпераментная для нежного творчества покойной певицы.

Анне Вески, заявленная в афишах, на концерте отчего-то не появилась. Воспользовавшись отсутствием коллеги, Ксения выдала ремикс на шлягер «Радоваться жизни». Песня известна в исполнении Вески, однако первой на эстраде ее исполнила Георгиади.

Следом на сцене появилась самая почтенная артистка вечера – Галина Ненашева. 71-летняя певица вышла в зеленом кружевном платье в пол: спела про «Белого лебедя», а потом про «Белую черемуху». Зрители помнят ее по патриотическому репертуару – песням «Любите Россию» и «Я люблю тебя, Россия». Однако вживую она исполнила лишь романс про ямщика. Номер получился очень экспрессивным: Галина Алексеевна, несмотря на преклонные года, вставала на колени и с таким надрывом призывала заглавного героя не гнать лошадей, что сама к концу романса напоминала несчастное загнанное животное.

- Когда я оказалась в Уфе, то вспомнила о том, как была здесь много лет назад, заменяя Муслима Магомаева: приехала сюда еще беременной на Новый год, - поделилась Ненашева со зрителями. - А в последний раз была у вас, когда уже моя дочь стала мамой. Сегодня у нас не было возможности увидеть Уфу, а для меня это главное. Вы остались такими же музыкальными, как были 30 лет назад. Аннушка была моим хорошим другом, и я очень рада, что в год, как 30 лет ее нет с нами, вы пришли сегодня и почтили ее память.

Артистов представлял организатор концерта Иван Ильичев – молодой исполнитель, большой поклонник Анны Герман и автор книги об известной певице. Биографию исполнительницы можно было приобрести в фойе ДК, о чем постоянно напоминал сам автор. Иван рассказал, что родился в год, когда певицы не стало, в чем, очевидно, увидел некий знак свыше. Однажды услышав ее голос, решил всего себя посвятить сохранению наследия Анны Герман. А потом понял, что на ностальгических чувствах можно неплохо заработать. Реанимировать незаслуженно забытых артистов и на ретроволне повезти по стране под вывеской мемориального концерта. К слову, биография Герман, которая предлагалась уфимцам – уже третий труд парня. Кроме того, Ильичев решил запеть, по-видимому, вообразив себя реинкарнацией любимой исполнительницы. И хотя Иван убеждал зрителей, что стал лауреатом фестиваля имени Анны Герман в польском городе Зелена-Гура, и даже выпустил диск, который предлагал приобрести уфимцам, после его выступления стало ясно, что лучше бы ему ограничиться писательской деятельностью.

Ильсияр РАХМАТУЛЛИНА.





#Новости#Культура#Денис Объедкин
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