У Анны на шее. Покойная Герман реанимировала звезд советской эстрады

- Когда я оказалась в Уфе, то вспомнила о том, как была здесь много лет назад, заменяя Муслима Магомаева: приехала сюда еще беременной на Новый год, - поделилась Ненашева со зрителями. - А в последний раз была у вас, когда уже моя дочь стала мамой. Сегодня у нас не было возможности увидеть Уфу, а для меня это главное. Вы остались такими же музыкальными, как были 30 лет назад. Аннушка была моим хорошим другом, и я очень рада, что в год, как 30 лет ее нет с нами, вы пришли сегодня и почтили ее память.