У Анны на шее. Покойная Герман реанимировала звезд советской эстрады

Гремучая смесь
Исполнителей уфимцы увидели на сутки позже назначенного времени: из-за погодных условий артисты не смогли вылететь из Казани. Труппа «Дискотеки 70-х» провела бессонную ночь, добираясь на автобусе из татарской столицы в Уфу, однако на качестве действа этот факт никак не сказался.
Игорь Наджиев, хотя и сравнительно молод на фоне пенсионерок отечественной сцены, отлично вписался в формат концерта: 45-лений исполнитель творит в лучших традициях советской эстрады. А своим летящим нарядом - роскошной накидкой и бусами до пола - пожалуй, переплюнул всех дам, участвующих в концерте. Впрочем, проблема Наджиева не только в невероятно безвкусных костюмах. Он столько всего несовместимого намешал в своем образе, что для радио и ТВ оказался неудобоваримым. Иранец по отцу и русский по матери Наджиев выбрал для себя имидж восточного принца с русской кровью, выходя на сцену с расписным лицом. Неудивительно, что среди его неофициальных титулов - «Майкл Джексон советской эстрады» и «перс со славянской душой».
В своих балахонах а-ля Пугачева и халатах, расшитых каменьями, поет он про «русское сердце», в котором «живет Россия», про «русскую печь» и «хмельное застолье». Эдакой принцессой Будур позирует в клипах на фоне бескрайних пшеничных полей, российских стягов и золотых куполов. В другом ролике со свечой в руке истово молится в храме: «Боже, храни Россию, если не в силах я» и нацеловывает церковные образа. Хотя и не отказывается выступать на сборных концертах, посвященных еврейскому празднику Ханука. Ведь если его не приглашают на сборные концерты ретроисполнителей на больших площадках, его ждут лишь камерные сцены ресторанов и караоке-клубов.
Между тем певцу с православно-патриотическим творчеством очень льстит, когда его принимают за Майкла Джексона. Игорь даже не скрывает, что этому поспособствовали пластические операции. Причем королю поп-музыки нос переделывали шесть раз, а Наджиеву – целых семь.
Но поскольку быть недовольным своей внешностью – не совсем мужская черта, артист рассказывает, что нос ему разбили, когда он защищал честь девочки. А количество операций объясняет непрофессионализмом хирургов. Помнится, и Сергей Зверев уверял, что вынужден был перекроить лицо и надуть губы после страшной аварии.
Операции ни патриотичного певца, ни короля гламура мужественнее не сделали. А за годы, проведенные на эстраде, Наджиев из загадочного восточного принца превратился в раздобревшую непризнанную диву с густо накрашенными губами и подведенными глазами, которой и предстал перед уфимскими зрителями.
Загнанные лошади
Народная артистка Украины и Казахстана Галина Невара поразила зрителей голосом, похожим на тембр Анны Герман.
- Мне посчастливилось встретиться с Анной после одного из ее концертов и даже спеть ей, - прерывающимся от рыданий голосом поведала зрителям Невара. - «Пой, девочка, никого не слушай, у тебя это хорошо получается», - сказала мне Герман. После смерти Анны я подготовила программу памяти незабвенной певицы. Такой исполнительницы больше никогда не будет, и так, как она, уже никто не споет. Мы только лишь напоминаем вам эти композиции, которые оставила нам эта нежная и незабвенная певица.
Ксения Георгиади меньше всего подходила под формат мероприятия, но оказалась самой яркой звездой. Невероятно экспрессивная и заводная гречанка российского происхождения галопом носилась по сцене и выбегала в зал, где во время пения успевала зацеловывать немногочисленных мужчин. При этом 63-летняя исполнительница отказывалась использовать фонограмму, чем грешили ее коллеги по сцене. И песни под стать оптимистичной исполнительнице: эдакая разбитная цыганщина. Может быть, именно поэтому песен Анны Герман Ксения не пела: слишком она темпераментная для нежного творчества покойной певицы.
Анне Вески, заявленная в афишах, на концерте отчего-то не появилась. Воспользовавшись отсутствием коллеги, Ксения выдала ремикс на шлягер «Радоваться жизни». Песня известна в исполнении Вески, однако первой на эстраде ее исполнила Георгиади.
Следом на сцене появилась самая почтенная артистка вечера – Галина Ненашева. 71-летняя певица вышла в зеленом кружевном платье в пол: спела про «Белого лебедя», а потом про «Белую черемуху». Зрители помнят ее по патриотическому репертуару – песням «Любите Россию» и «Я люблю тебя, Россия». Однако вживую она исполнила лишь романс про ямщика. Номер получился очень экспрессивным: Галина Алексеевна, несмотря на преклонные года, вставала на колени и с таким надрывом призывала заглавного героя не гнать лошадей, что сама к концу романса напоминала несчастное загнанное животное.
- Когда я оказалась в Уфе, то вспомнила о том, как была здесь много лет назад, заменяя Муслима Магомаева: приехала сюда еще беременной на Новый год, - поделилась Ненашева со зрителями. - А в последний раз была у вас, когда уже моя дочь стала мамой. Сегодня у нас не было возможности увидеть Уфу, а для меня это главное. Вы остались такими же музыкальными, как были 30 лет назад. Аннушка была моим хорошим другом, и я очень рада, что в год, как 30 лет ее нет с нами, вы пришли сегодня и почтили ее память.
Артистов представлял организатор концерта Иван Ильичев – молодой исполнитель, большой поклонник Анны Герман и автор книги об известной певице. Биографию исполнительницы можно было приобрести в фойе ДК, о чем постоянно напоминал сам автор. Иван рассказал, что родился в год, когда певицы не стало, в чем, очевидно, увидел некий знак свыше. Однажды услышав ее голос, решил всего себя посвятить сохранению наследия Анны Герман. А потом понял, что на ностальгических чувствах можно неплохо заработать. Реанимировать незаслуженно забытых артистов и на ретроволне повезти по стране под вывеской мемориального концерта. К слову, биография Герман, которая предлагалась уфимцам – уже третий труд парня. Кроме того, Ильичев решил запеть, по-видимому, вообразив себя реинкарнацией любимой исполнительницы. И хотя Иван убеждал зрителей, что стал лауреатом фестиваля имени Анны Герман в польском городе Зелена-Гура, и даже выпустил диск, который предлагал приобрести уфимцам, после его выступления стало ясно, что лучше бы ему ограничиться писательской деятельностью.
Ильсияр РАХМАТУЛЛИНА.