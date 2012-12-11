Диско-дивы устроили на уфимской ретродискотеке войну бюстов

Ностальгия по Большому
Разогревать публику, заполнившую Дворец спорта, было поручено группе «Мираж». Нынче солистка у коллектива одна – Рита Суханкина. Та самая несостоявшаяся оперная дива, которая в 85-м по дружбе записала по просьбе композитора Литягина вокал для нескольких песен «Миража», но из-за, мягко скажем, несценической внешности претендовать на роль концертной солистки не могла. Да и самой Суханкиной эстрада была тогда не нужна: она была намерена делать классическую карьеру, стать оперной примой, потому даже просила продюсера группы Андрея Литягина никому не сообщать о своих вокальных упражнениях, чтобы не вылететь из музучилища. Справедливости ради стоит упомянуть, что несколько песен записала и Наталья Гулькина.
Но в 80-е под записанную фанеру рот разевали симпатичные имитаторши Разина, Ветлицкая, Лада Дэнс, Овсиенко и Салтыкова, служившая в команде костюмершей. В те годы «Мираж» ассоциировался исключительно с воспевательницей «Женского счастья» и «Школьной поры», которая не спела ни строчки. А все потому, что именно Овсиенко были растиражирована на плакатах группы. В роли «открывашек» перед микрофоном совсем недолго постояла менее известные Светлана Владимирская - в будущем солистка «Клеопатры» и Ирина Епифанова, позже недолго, но роскошно солировавшая в «Браво». Поучаствовали в популярном проекте и вовсе неименитые «бутафорские солистки» Инна Смирнова и Екатерина Болдышева.
Фанаты не успевали запоминать солисток, потому идентифицировать настоящую группу позволял лишь гитарист: если на сцену выходил «волосатый», значит «Мираж» настоящий.
После ухода из группы многие ее участники или начали сольную карьеру, либо пытались создать на эстраде жалкое подобие «Миража»: Разина - в «Фее», а клавишник Александр Хлопков в «Маленьком принце». Гулькина пела в «Звездах», пока ей не пришла коммерческая идея на ретроволне взорвать эстраду, объединившись с Суханкиной. Нужно отметить, что о подобном дуэтном проекте Рита поначалу и слышать не хотела: рассчитывала сделать блистательную карьеру в оперном искусстве, считая попсовую сцену делом низкопробным. Но примадонной Большого, как планировала, Суханкина, увы, не стала и, наступив на горло собственной песне, помчалась дружиться с Гулькиной.
Ход по совместному окучиванию российских городов оказался беспроигрышным и стратегически верным. Известие о коалиции двух диско-див вызвало нешуточный ажиотаж, хотя до конца не верилось, что подобный творческий союз состоится.
«Мираж» рассеялся
Создатель «Миража», он же правообладатель песен и раскрученной марки, Андрей Литягин принялся грозить судебными исками. Певицы предостережениями пренебрегли и отправились в гастрольный тур, оказавшийся суперуспешным. Впервые дуэт прибыл в столицу Башкирии семь лет назад, закрепив уфимский успех в 2006.
Правда, дамский тандем совсем не пришелся по душе Литягину, и после презентации сингла «Мираж любви» Суханкину сильно побили да еще стащили у нее все концертные наряды.
После инцидента дамы пошли на мировую с создателем группы и уже с 2007-го официально пели под брендом «Мираж» под крылом Литягина. Но два года назад тандем неожиданно развалился. Случилось непредвиденное: Суханкина закрутила роман с продюсером и выдавила Гулькину из группы. Еще в 2010-м дамы вышли вместе на сцену Конгресс-холла, но неприятие солисток было заметно невооруженным глазом: дамы практически не пели дуэтом, а после шоу их ожидали разные машины.
Замену Гулькиной быстро нашли в лице еще одной солистки «Миража» из 80-х – Светланы Разиной. Но новый дуэт не просуществовал и года. 48-летнюю Гулькину ее ровесница Суханкина обвинила в интриганстве, а 50-летнюю Разину - в алкоголизме и наркомании. Светлана оскорбилась так, что подала иск, который был удовлетворен частично: суд лишь признал, что Разина не баловалась наркотой. Зато уволенные из коллектива дамы сплотились на почве нелюбви к Суханкиной и даже записали несколько дуэтов.
Между тем Суханкина стала, наконец, в группе монополисткой: в августе этого года в Уфе Рита пела для передовиков производства УМПО в гордом одиночестве. А уже на прошедшей «Дискотеке» предстала полноправной королевой «Миража», будто всю жизнь одна и пела в группе. А ведь всем эстрадным премудростям ее научила Гулькина: как держать себя на сцене, как общаться с залом и, наконец, как одеваться. Еще в 2005-м на протяжении всего уфимского концерта Наташа курировала свою оперноголосую коллегу: брала за руку растерявшуюся Риту и тащила к краю сцены, разворачивала как куклу и заставляла кланяться в нужное время. Со временем Суханкина пообтесалась: начала заигрывать со зрителем, юбки ее становились все короче, а декольте глубже. В наследство ей достались аляповатые одежды от Гулькиной: куртки и сапоги из красного лакэ, будуарные кружева и стразы, стразы, стразы… И хотя за эти годы Суханкина заметно схуднула, однако особой стройностью похвастаться по-прежнему не может. Да и до бюста Гулькиной, подчеркивающей свои прелести, Рите далеко. А ее неискренняя улыбка больше напоминает гримасу. Рита вживую – благо оперный голос позволяет - исполнила все хиты «Миража»: «Видео», «Я снова вижу тебя», «Наступает ночь», «Музыка нас связала», чем полностью удовлетворила зрительские потребности.
Война бюстов
Если Суханкина могла похвастаться округлостями лишь в нижней части тела, то итальянская диско-дива Сабрина, вышедшая следом на сцену, с гордостью выпячивала свой объемный бюст. Своими роскошными прелестями она в 87-м покорила жителей не только Европы, но и Союза, исполнив свой единственный хит Boys, Boys, Boys. Неслучайно клип на этот дискотечный шлягер снимался в бассейне, где вместе с девушкой на волнах качались и ее необъятные груди, выпрыгивающие из купальника.
Певица, начинавшая карьеру как модель, а продолжившая как актриса и телеведущая, своей знаменитой сексуальности не растеряла: 44-летняя диско-дива выгибалась и извивалась в танце, будто работала на сцене стрип-клуба.
- Как вам моя экипировка? – начала наминать она свои достоинства. - Как вам моя прическа? Круто?
Стараясь распалить эротические фантазии уфимцев, Сабрина играла с молнией на обтягивающей кофточке, но, видимо, переусердствовала: сломала замок и не смогла ее снять.
После исполнения хита про мальчиков она напомнила зрителю о своей американской коллеге Саманте Фокс: девушка также прославилась не столько своим хитом Touch me, сколько размером бюста. По крайней мере, плакаты с изображением певицы в конце 80-х украшали стены общаг и комнаты молодых людей.
- Помните, была такая певица? Touch me, I want to feel your body, - для лучшего опознания пропела шлягер товарки Сабрина. - Два года назад мы записали с ней дуэт.
И звезда исполнила Call Me – кавер группы Blondies. Этот тандем стал такой же бомбой, как когда-то новость об объединении Гулькиной и Суханкиной, ведь все считали заграничных секс-символов соперницами.
Еще одной перепевкой стала композиция Erase and Rewind команды The Cardigans. Заводить толпу заморской гостье помогали танцоры, но на фоне загорелой красотки смотрелись бледно – в первую очередь, из-за цвета кожи. Оказалось, что везти подтанцовку звезде показалось накладно, и парней ей подогнали местных. Один из них был замечен в качестве подарка на дне рождения уфимской светской львицы Евгении Машко: парень в образе ангелочка вылез из торта и закружил именинницу в эротическом танце. Интересно, какой из секс-символов показался ему круче – башкирский или итальянский…
«Белые розы», снег и морозы
Настоящий фурор на шоу произвел Юра Шатунов – уже одним своим появлением на сцене. И сразу выложил свой козырь – главный хит «Ласкового мая» «Белые розы».
39-летний певец родился в Кумертау, а после смерти матери при живом отце и куче родственников попал в детский дом в Оренбурге, где начал петь в самодеятельной группе. Шатунову повезло больше, чем солисткам не менее популярного «Миража»: после распада группы никто из детдомовцев на звание фронтмена группы не претендовал. За эти годы кто-то из этих «трудных судеб» спился, кто-то от пьянки умер, а продюсер Андрей Разин занялся депутатской деятельностью. Сегодня Шатунов с супругой и сыном живет в Германии, а на родину прилетает лишь для выступлений. Башкирскую родню, спивающуюся в деревне Савельевка Куюргазинского района Башкирии, Юра не жалует, но от малой родины не открещивается: год назад принял приглашение выступить в Кремле на шоу «Родом из Башкирии». Тогда официально и признал свои корни, рассказал, что самые яркие воспоминания детства - это «башкирские песни, веселый праздник сабантуй, кони, бои на мешках».
Во время его выступления заведенная «Миражом» и Сабриной публика немного размякла: Шатунов переборщил с малоизвестными медляками, но закончил ударно, исполнив «Забудь его», «Детство», «Седую ночь», «Розовый вечер». И довел-таки народ до экстаза.
Завершала диско-шоу группа «Бони М». Уфимцам повезло: в столицу Башкирии приехала главная солистка старинной команды Лиз Митчелл. 60-летняя бабушка диско вывела на сцену вокалисток, которые оказались ее дочерью и племянницей, а также зятя-танцора. За кулисами знаменитую супругу ждал муж-продюсер. Причем зять у г-жи Митчелл оказался очень активный: разнагишавшись, чернокожий танцор несколько раз порадовал публику сальто. Не менее подвижной вышла на сцену и солистка: 60-летняя дива лихо пританцовывала на каблучках, раскачивая необъятным бюстом.
Группа на недостаток хитов пожаловаться не может, потому каждая песня была узнаваема и встречалась с энтузиазмом: Sunny, Daddy Cool, Hooray! Hooray! It’s A Holi-Holiday, Rasputin,
Ильсияр РАХМАТУЛЛИНА.