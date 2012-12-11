Диско-дивы устроили на уфимской ретродискотеке войну бюстов

Между тем Суханкина стала, наконец, в группе монополисткой: в августе этого года в Уфе Рита пела для передовиков производства УМПО в гордом одиночестве. А уже на прошедшей «Дискотеке» предстала полноправной королевой «Миража», будто всю жизнь одна и пела в группе. А ведь всем эстрадным премудростям ее научила Гулькина: как держать себя на сцене, как общаться с залом и, наконец, как одеваться. Еще в 2005-м на протяжении всего уфимского концерта Наташа курировала свою оперноголосую коллегу: брала за руку растерявшуюся Риту и тащила к краю сцены, разворачивала как куклу и заставляла кланяться в нужное время. Со временем Суханкина пообтесалась: начала заигрывать со зрителем, юбки ее становились все короче, а декольте глубже. В наследство ей достались аляповатые одежды от Гулькиной: куртки и сапоги из красного лакэ, будуарные кружева и стразы, стразы, стразы… И хотя за эти годы Суханкина заметно схуднула, однако особой стройностью похвастаться по-прежнему не может. Да и до бюста Гулькиной, подчеркивающей свои прелести, Рите далеко. А ее неискренняя улыбка больше напоминает гримасу. Рита вживую – благо оперный голос позволяет - исполнила все хиты «Миража»: «Видео», «Я снова вижу тебя», «Наступает ночь», «Музыка нас связала», чем полностью удовлетворила зрительские потребности.