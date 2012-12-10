В Уфе Сергей Захаров играл роль вальяжного сердцееда

Баритон и моветон
Но уж слишком велика была разница между баритонами - плоским захаровским голосом и бархатным вокалом Муслима, который, наверняка, помнят и любят немолодые уже зрители, заполнившие Городской ДК.
- Магомаевские песни ему лучше не петь, - в антракте поделилась с подругой одна из пожилых зрительниц. – Вот Вячеслав Ольховский, в октябре спевший в Уфе программу «Памяти Магомаева», - другое дело. Слушаешь его, закрываешь глаза и видишь Муслима. А сегодня сравнение не в пользу Захарова. Пусть лучше исполняет свой репертуар.
Другим зрителям в антракте было не до разговоров: публика бросилась раскупать диски и книги-биографии исполнителя, которые он рекламировал со сцены.
Программу Захаров поделил не только антрактом, но и в каждом отделении устраивал еще по одному перерыву: артист уходил за сцену, а публику развлекал его аккомпаниатор Александр Коган, с которым Сергей работает уже больше 20-ти лет.
Но и после продолжительных музыкальных пауз невыносимо вальяжный артист пел с такой царственной усталостью, будто невероятно вымотался от бесконечных концертов и гастролей. Эдакий Стас Михайлов своего времени Сергей когда-то сводил с ума толпы дам. Правда, Захарова сражал поклонниц аристократической вальяжностью и романсами в баритональной тональности, а сегодня Михайлов пленяет разведенок развязность братка, эдакого хозяина жизни и сомнительными городскими романсами собственного сочинения.
- Романсы я начал исполнять – страшно подумать – в прошлом веке, - сказал певец. - Сейчас все это далеко, но песни помнятся, любятся. Да и вообще приятно вспомнить самое начало творческого пути.
И теперь уже Захаров исполнил романсы и народные песни, которые привыкли слышать от него поклонники.
Любовь еще быть может
Известность к Захарову пришла еще в 74-м: за год до триумфа Пугачевой с ее «Арлекино» Сергей взял первую премию на «Золотом Орфее», а в 75-м появился в киномюзикле «Небесные ласточки» в роли жгучего красавца-лейтенанта.
Стоит отметить, что немногим артистам того времени под силу собрать зал, а Захарову это удается. Может потому, что отрабатывает за всех ушедших звезд того времени - Евгения Мартынова, Валерия Ободзинского, Муслим Магомаев, Эдуарда Хиля. А может потому, что в 70-х зритель на несколько лет вдруг потерял артиста в самый для него звездный час.
Это произошло в 1977 году, когда в 27 лет из известного певца Захаров превратился в заключенного ленинградских «Крестов». «Крокодил» незамедлительно отреагировал на арест фельетоном о «моральном разложении» артиста. Вся суть конфликта с властями сводилась к тому, что один высокопоставленный ленинградский чиновник приревновал тогда Захарова к молодой певице. Полгода специально приставленный человек провоцировал Захарова на скандал и, наконец, добился своего. Однажды Захаров зашел за пропусками к администратору мюзик-холла, но тот отказался их пропускать в грубой манере. Сергей взорвался, случилась драка. А на седьмой день ему пришла повестка из милиции. Следствие по обычной бытовой драке длилось полгода. Пять с половиной месяцев певец находился в тюрьме. После вынесения приговора («прерывание служебной деятельности должностного лица», ст. 109 часть 2) ему оставалось отсидеть еще семь месяцев. Следователь тогда сказал: «Я закончил ваше дело так, как его надо было закончить. Но когда вы успели нажить столько врагов?». Срок Захаров отбывал в городе Сланцы на «химии». Тогда Захарову очень помогла поддержка семьи, любимой жены Аллы. Поклонницы писали в тюрьму трогательные письма с предложениями отсидеть срок за него.
По видимому, и уфимские поклонницы, многие из которые уже имеют правнуков, через годы пронесли чувство влюбленности до сего времени. Согбенные пенсионерки вскарабкивались на сцену, чтобы вручить любимцу букет - пусть недорогой, зато от чистого сердца. 62-летний артист прекрасно понимал, какой труд проделали дамы, сначала добравшись до ДК, а потом - взобравшись на сцену, а потому каждую встречал как милого друга и награждал своим фото с автографом.
Ильсияр РАХМАТУЛЛИНА.