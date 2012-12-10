В Уфе Сергей Захаров играл роль вальяжного сердцееда

Это произошло в 1977 году, когда в 27 лет из известного певца Захаров превратился в заключенного ленинградских «Крестов». «Крокодил» незамедлительно отреагировал на арест фельетоном о «моральном разложении» артиста. Вся суть конфликта с властями сводилась к тому, что один высокопоставленный ленинградский чиновник приревновал тогда Захарова к молодой певице. Полгода специально приставленный человек провоцировал Захарова на скандал и, наконец, добился своего. Однажды Захаров зашел за пропусками к администратору мюзик-холла, но тот отказался их пропускать в грубой манере. Сергей взорвался, случилась драка. А на седьмой день ему пришла повестка из милиции. Следствие по обычной бытовой драке длилось полгода. Пять с половиной месяцев певец находился в тюрьме. После вынесения приговора («прерывание служебной деятельности должностного лица», ст. 109 часть 2) ему оставалось отсидеть еще семь месяцев. Следователь тогда сказал: «Я закончил ваше дело так, как его надо было закончить. Но когда вы успели нажить столько врагов?». Срок Захаров отбывал в городе Сланцы на «химии». Тогда Захарову очень помогла поддержка семьи, любимой жены Аллы. Поклонницы писали в тюрьму трогательные письма с предложениями отсидеть срок за него.