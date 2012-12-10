На уфимском киносеансе Примаков предстанет «Человеком из жизни»

Это не обычный фильм-хронограф, а рассказ об оригинальных идеях и нестандартных решениях главного героя в разные периоды его активной журналистской, научной и политической деятельности.
Евгений Максимович Примаков начал свою трудовую деятельность в 1956 году старшим научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений АН СССР.
В сентябре 1998 года после правительственного кризиса политическое руководство страны оказалось в тупике. Президенту Ельцину нужен новый премьер, человек, способный вывести страну из состояния дефолта. Единственным возможным кандидатом в этой ситуации стал Евгений Примаков. Дважды он начинал свою деятельность в схожей ситуации: в первый раз, когда пришел руководить разведкой, а второй раз «непростое наследство» он получил в МИДе.
Он победил дважды, предстояло выйти победителем и в этот раз, даже если для этого придется развернуть самолет над Атлантическим океаном…
Начало просмотра в 18.30. После завершения показа в зрительном зале состоится традиционное обсуждение фильма с участием режиссера, зрителей, приглашенных экспертов, деятелей культуры и журналистов.