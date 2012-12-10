На уфимском киносеансе Примаков предстанет «Человеком из жизни»

В сентябре 1998 года после правительственного кризиса политическое руководство страны оказалось в тупике. Президенту Ельцину нужен новый премьер, человек, способный вывести страну из состояния дефолта. Единственным возможным кандидатом в этой ситуации стал Евгений Примаков. Дважды он начинал свою деятельность в схожей ситуации: в первый раз, когда пришел руководить разведкой, а второй раз «непростое наследство» он получил в МИДе.