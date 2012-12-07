mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Учителям и воспитателям детских садов в декабре повысят зарплату «до среднего уровня»

7 декабря 2012, 10:44
Свыше 1 млрд 209 млн рублей выделят под занавес 2012 года из бюджета Башкирии на повышение зарплаты учителям и воспитателям детских садов. Глава республики Рустэм Хамитов подписал указ о «доведении средней заработной платы» педагогов в четвертом квартале 2012 года до среднереспубликанского уровня, а жалования работников дошкольных учреждений в декабре до «средней заработной платы в сфере общего образования».
#Новости#Экономика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44