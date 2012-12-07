Учителям и воспитателям детских садов в декабре повысят зарплату «до среднего уровня»

Свыше 1 млрд 209 млн рублей выделят под занавес 2012 года из бюджета Башкирии на повышение зарплаты учителям и воспитателям детских садов. Глава республики Рустэм Хамитов подписал указ о «доведении средней заработной платы» педагогов в четвертом квартале 2012 года до среднереспубликанского уровня, а жалования работников дошкольных учреждений в декабре до «средней заработной платы в сфере общего образования».