В Башкирской опере – четвертое пришествие «Тоски»

Художник-постановщик – Александр Костюченко (Минск), художник по костюмам – Юлия Ващенко (Минск), хормейстер-постановщик – заслуженный деятель искусств России и Башкортостана, народная артистка Башкортостана, профессор Эльвира Гайфуллина, художник по свету – Сергей Шевченко (Москва), художник по компьютерной графике – Павел Суворов (Москва).
Музыка Пуччини – это музыка души. Композитор не был проповедником, ориентированным на социальную проблематику, он индивидуалист: ему интересна жизнь конкретного человека, его внутренний мир вне зависимости от социально-политического антуража. Важнейшей темой музыки Пуччини становится мир женской души и природа любви: её рождение и закат, её созидательная и разрушительная сила. Вместе с тем психологическая сложность коллизий позволяет говорить о глубочайшем психологизме его музыки.
Пуччини принадлежат выдающиеся слова, ставшие его художническим кредо: «Есть три основных закона у театра: заинтересовать, поразить и растрогать». Недаром героиня Барбары Стрейзанд скажет в фильме «У зеркала два лица»: «Когда мы влюбляемся, мы слышим музыку Пуччини»! Необъяснимая современность и драматический психологизм его музыки восхищают: в большинстве голливудских фильмов «про любовь» используется либо собственно музыка Пуччини, либо музыка «по мотивам Пуччини».
«Тóска» - опера ярких красок, столкновений и страстей. В основе сюжета - реальные события, происходившие в 1800 году в Риме в дни победы Наполеона под Маренго. На фоне блеска церковных ритуалов, мрака тягостных допросов и потайных пыточных камер, ложной надежды на рассвет Рима разворачивается трагедия. Известная оперная певица Флория Тóска пытается спасти от расстрела своего возлюбленного - художника Марио Каварадосси, который осужден за сокрытие политического повстанца Анджелотти. Вероломный начальник полиции Скарпиа предлагает Тоске выгодную сделку в обмен на ее любовь…
Опера «Тóска» трижды ставилась в Башкирском театре: 1948, 1952 и 1965 годах. В спектаклях блистали легенды уфимской сцены: Мария Бриткова, Елена Ландау, Петр Кукотов, Михаил Труевцев, Борис Кокурин, Михаил Слипченко, Мидхат Галеев, Олег Полянский и другие.
В нынешней премьере участвуют ведущие солисты оперной труппы, хор, Детская оперная студия и симфонический оркестр театра.
8 декабря в спектакле в роли Флории Тоски выступит солистка Большого театра России и Большого театра Беларучи Екатерина Головлева, роль барона Скарпии исполнит солист Большого театра Беларуси Станислав Трифонов.
Валентина АЙШПОР.