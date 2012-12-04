В Башкирской опере – четвертое пришествие «Тоски»

Музыка Пуччини – это музыка души. Композитор не был проповедником, ориентированным на социальную проблематику, он индивидуалист: ему интересна жизнь конкретного человека, его внутренний мир вне зависимости от социально-политического антуража. Важнейшей темой музыки Пуччини становится мир женской души и природа любви: её рождение и закат, её созидательная и разрушительная сила. Вместе с тем психологическая сложность коллизий позволяет говорить о глубочайшем психологизме его музыки.