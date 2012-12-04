«Краса России-2012»: «Обнаженной не снимусь: будет стыдно перед будущим мужем»

Красота требует
В программе «Вести недели» прошел сюжет о закулисных торгах организаторов мировых конкурсов красоты, которые готовы продать первое место за 4 миллиона долларов. Другие СМИ тут же начали раскручивать и смаковать тему, выяснив, к примеру, что титул «Краса России» можно получить, выложив 300-500 тысяч долларов.
- У меня не было никаких спонсоров, - заявила победительница. - Я из простой семьи, всегда много училась, привыкла добиваться всего самостоятельно. Мне поклонники прислали по интернету ссылки на эти сюжеты, которые меня рассмешили. Это винегрет из нарезок разных лет, но я все же сразу позвонила в дирекцию конкурса. Мне объяснили, что съемки по поводу сумм была сделаны два года назад и тщательно смонтированы. На самом деле речь шла о генеральном спонсорском пакете, причем, стоит заметить, что последние два года такого генерального спонсора не было вообще.
Красавица предполагает, что это «заказной материал, подготовленный из зависти». Сама победительница ожидала подобное развитие ситуации. Еще во время подготовительного этапа она говорила, что не позавидует обладательнице главного титула, «ведь на нее сразу выльют ушат грязи».
- Но все же примерно 98 процентов того, что мне пишут в интернете, — это добрые послания, - говорит она. - Одни гордятся мной, другие рады, что впервые в конкурсе страны выиграла татарка. Это подтверждает статус России как многонациональной страны.
Хотя Элина уверена, что коррупционных моментов на конкурсе не было, она солидарна с победительницей конкурсе «Мисс земля», которая разразилась речью, полной боли о родной стране.
- Наталье Переверзевой можно было присоединиться к остальным участницам, ведь были конкурсантки из стран с еще большими проблемами, и они ничего такого не говорили, - сказала Киреева. - Но я из тех людей, которые уважают смелых девушек с личным мнением. Она ведь не клеветала, не называла фамилий, а просто обрисовала ситуацию в стране. И говорить, что все у нас замечательно, — тоже неправильно. Я читала весь ее монолог. Он очень хорошо выстроен, девушка говорила аргументировано и образно, а вырвать из контекста негативные фразы труда не составит.
Для семьи Киреевых участие дочки в конкурсе не стало неожиданностью: еще в 2008 году в «Красе России» выступала младшая сестра нынешней победительницы 15-летняя Альбина Киреева, занявшая тогда второе место среди юных девушек.
- Через год уже я, вынашивая мысли о переезде в столицу, поучаствовала в конкурсе «Мисс Москва», - вспоминает Элина. - И там мне удалось взять почетный титул «Вице-краса Москвы», и как раз следующим крупным конкурсом стал этот.
Девушка не относит себя к суеверным людям, считая, что вера в приметы - самоограничение, от которого нужно избавляться.
- Но вот по поводу черной кошки я переживаю каждый раз, - смеется она. - В других случаях просто стараюсь себя правильно настроить. Например, независимо от того, какая ладошка чешется. Уверяю себя, что это к деньгам. Такой прием работает.
Своя среди чужих
Во время подготовительного периода перед конкурсом у Элины случилось дежавю.
- Мне сказали, что такое чувство, когда кажется, что это с тобой уже случалось, говорит о том, что в жизни все идет правильно, - рассказывает она. - Потом мне попались замечательные соседки по комнате, а затем еще и главная фотография, которая шла и в анкету, и на столы жюри, получилась очень удачная. Еще тогда я подумала, что все идет уж слишком гладко, и все это неспроста.
Красавица призналась, что следует завету мамы, которая впервые следила за выступлением своего ребенка из зала. Элина, в первый раз выйдя на сцену главного конкурса красавиц страны, тут же нашла маму в зале, и с того момента чувствовала себя легко и уверенно.
- Она мне сказала, чтобы я следовала всему, что дает судьба, - говорит девушка. - И неважно, каким был бы результат: я ко всему готова была. Я рассчитывала войти в пятерку или тройку, но когда меня объявляли победительницей, долго еще не верила.
Девушка, которая одержала победу на пятом по счету конкурсе красавиц, призналась, что соперницы у нее были гораздо более опытные.
- Из 63 участниц 13 выступали в категории юных, - объясняет она. - Остальные были моими конкурентками. Интересно, что шесть девушек раньше уже представляли нашу страну на международных состязаниях, а для одной девушки, моей ровесницы, этот конкурс стал уже четырнадцатым по счету.
Поэтому членам жюри пришлось нелегко: они даже не смогли выделить несколько лучших девушек, поэтому выбрали сразу десять супер-финалисток. Четыре красавицы получили титулы по сторонам света, одна — Гран-при.
- Судейская коллегия состояла почти из двадцати человек, - рассказывает Элина. – Поэтому арбитры приезжали к нам на беседы по несколько человек, общаясь с каждой конкурсанткой лично.
Подготовка к состязанию красавиц началась первого ноября: график их был расписан по часам. И все-таки у конкурсанток оставалось время на посещения спортзала.
- Забавно вышло, когда мы с девушкой из Ярославля бегали на соседних дорожках. И смотрели в это время хоккейный матч между ярославским «Локомотивом» и нашим «Салаватом Юлаевым», - смеется Элина.
Девушка признается, что у нее конфликтов с оппонентками не было. Обаятельная уфимка даже оказалась первой в рейтинге, который составляли сами участницы.
- Я об этом даже не знала, - рассказывает она. - Мне некоторые девушки говорили, что называли мое имя во время опроса, но о том, что лидировала, узнала только в конце конкурса.
Программа подготовки к финальному дню конкурса была более, чем насыщенная: перерывы в работе красавицы делали только на обеды.
- Мы, конечно, не только постоянно репетировали, но и выезжали на различные мероприятия, - продолжает Элина. - Были в гостях у молодых бойцов ВДВ, которые показывали нам свои профессиональные навыки, а еще проводили благотворительный аукцион.
Раньше уфимке уже приходилось набивать цену лотам. Проданная ею на московском конкурсе красоты книга Ронды Берн «Сила», стоимостью в 380 рублей, побила рекорд торгов – ушла с молотка за 160 тысяч рублей.
- На этот раз нас разделили на федеральные округа, - рассказала она. - Я вместе с четырьмя соратницами представляла ПФО, и наш общий лот, стартовав с 20 тысяч рублей, был продан за 500. Кроме того, на аукцион я привезла с собой тарелочку ручной работы с изображенной татарочкой и открытки с достопримечательностями Уфы. Все средства с аукциона ушли на помощь детям из малоимущих семей.
«Мечтаю о карьере, как у Федоровой»
Девушка рассказала, что негативно относится к курению и алкоголю, а также уверяет, что обнаженной никогда бы не снялась.
- Может, это и красиво, но у меня другой менталитет, - сказала она. - Мне еще выходить замуж, и не хочется, чтобы супруг меня стыдился. Тем более, я мусульманка, уважительно отношусь в религии, считаю, что Бог един.
Красавица дала совет будущим участницам подобных конкурсов «всегда оставаться самими собой».
- «Краса России», например, это не конкурс моделей, - сказала она. – В нем участвуют умные девушки с богатым внутренним миром. Поэтому я всем желаю вести здоровый образ жизни, не стремиться к чрезмерной худобе, а любить и уважать себя.
Даже кардинально менять внешность королева красоты не советует. Она верит, и понятно почему, что нужно принимать себя таким, как создала природа. Именно в таком образе человек найдет свою вторую половинку.
- В свое время я была и блондинкой, и жгучей брюнеткой, - вспоминает она. - Но со временем поняла, что маски надевать не стоит. Лучше постоянно менять и совершенствовать свой внутренний мир: учиться, читать хорошие книги.
Элина подчеркивает, что выросла в простой семье. Подобно своему кумиру – топ-модели Наталье Водяновой - помогала маме заниматься торговлей. Отличница-выпускница Российского торгово-экономического университета два года проработала управляющей в компании по недвижимости.
- Мне было интересно каждый день сидеть на обсуждениях финансовых показателей, - смеется она. - А недавно мне мечталось, что я владею собственным торгово-развлекательным комплексом.
Но карьеру финансиста пришлось оставить из-за конкурса: в определенный момент начальство выдвинуло ультиматум.
- Но я ничуть не жалею о сделанном выборе, - улыбается красавица. - Моя душа всегда просила чего-то творческого, хотелось плотно общаться с людьми.
Впрочем, бросать процесс обучения Элина не собирается. Сейчас она подумывает о карьере телеведущей и даже собирается учиться на базе «Останкино».
- Мне уже сейчас поступают различные предложения, - добавляет она. - Но я, будучи очень доверчивой, очень внимательно отношусь к каждому, советуюсь со знающими людьми.
Кстати, Элина не прочь повторить творческий путь «Мисс Вселенной» Оксаны Федоровой и поработать в «Спокойной ночи, малыши».
- Я очень люблю детей, а главная цель жизни — создать крепкую семью и родить троих-четверых детей, если позволит здоровье, - призналась девушка.
Кстати, если в Башкирии найдутся спонсоры или инициаторы в правительстве, то следующий конкурс может пройти в Уфе.
- Просто редко, кто берется за проведения подобных мероприятий, - сказала королева красоты. - Но это было бы просто замечательно. Обычно в конкурсе участвуют звезды российского масштаба.
Сейчас Элина готовится к конкурсу «Мисс Земля», который в 2013 году пройдет на Филиппинах. Каждый раз этот конкурс собирает наибольшее количество участниц.
- Переверзева, например, увезла с собой 94 матрешки, - рассказала Киреева. - Такая традиция - привозить с собой что-то на память для каждой соперницы - сложилась давно. Я пока еще об этом не задумывалась.
Юлия ЛЕЖЕНЬ.