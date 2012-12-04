«Краса России-2012»: «Обнаженной не снимусь: будет стыдно перед будущим мужем»

- Наталье Переверзевой можно было присоединиться к остальным участницам, ведь были конкурсантки из стран с еще большими проблемами, и они ничего такого не говорили, - сказала Киреева. - Но я из тех людей, которые уважают смелых девушек с личным мнением. Она ведь не клеветала, не называла фамилий, а просто обрисовала ситуацию в стране. И говорить, что все у нас замечательно, — тоже неправильно. Я читала весь ее монолог. Он очень хорошо выстроен, девушка говорила аргументировано и образно, а вырвать из контекста негативные фразы труда не составит.