Уфимский телеведущий спел дуэтом с советской дивой Ксенией Георгиади

- Вы не представляете, какой нам с Галей Ненашевой сделали подарок, - взахлеб начала рассказывать она. – Мне презентовали просто уникальные снимки – это такая память! Спасибо уфимскому фотографу, который снимал меня на сцене и за кулисами. Судя по фотографиям, я была здесь в 80-м году. Представляете, сколько лет прошло? И ничего – еще скачу и пою! После концерта приходите, я вам их подпишу на память, - обратилась она к уфимскому фотохудожнику Николаю Посникову, который презентовал певице свои работы.