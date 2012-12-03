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Уфимский телеведущий спел дуэтом с советской дивой Ксенией Георгиади

3 декабря 2012, 05:14
[фото, видео] В минувшее воскресенье популярные исполнители прошлых лет почтили память Анны Герман, исполнив в Уфе лучшие композиции покойной певицы. На сцену ДК «Нефтяник» выходили легендарные дивы советской эстрады Галина Ненашева и Ксения Георгиади, певица Галина Невара, а также исполнители помоложе - Игорь Наджиев, Олег Безинских и Иван Ильичев. Актер, телеведущий и профсоюзный деятель столицы Башкирии Александр Кузьменко посетил концерт ради Ксении Георгиади. Оказалось, что известному уфимцу довелось выступать с некогда популярной певицей на одной сцене.

Обещанный концерт должен был состояться еще в субботу, однако из-за снегопада артисты не смогли вовремя вылететь в Уфу из Казани, где накануне отработали выступление. Исполнители не стали дожидаться, пока разрешат вылет и решили добираться до столицы Башкирии на автобусе. Если бы певцы продолжали ждать самолета, уфимцы и вовсе не увидели любимых артистов своей молодости.

Не самой молодой, но самой моложавой среди исполнителей оказалась Ксения Георгиади. Невероятно экспрессивная и заводная гречанка российского происхождения фурией летала по сцене и выбегала в зал, где во время пения успевала зацеловывать немногочисленных мужчин. При этом 63-летняя исполнительница отказывалась использовать фонограмму, чем грешили ее коллеги по сцене.

- Вы не представляете, какой нам с Галей Ненашевой сделали подарок, - взахлеб начала рассказывать она. – Мне презентовали просто уникальные снимки – это такая память! Спасибо уфимскому фотографу, который снимал меня на сцене и за кулисами. Судя по фотографиям, я была здесь в 80-м году. Представляете, сколько лет прошло? И ничего – еще скачу и пою! После концерта приходите, я вам их подпишу на память, - обратилась она к уфимскому фотохудожнику Николаю Посникову, который презентовал певице свои работы.

После выступления за кулисы прошел не только Николай, но и телеведущий Александр Кузьменко, чтобы засвидетельствовать почтение любимой певице.

Александр напомнил Георгиади, что в 85-м году она выступала на Камчатке, где он проходил военную службу. И во время исполнения одной из песен вытянула молодого матроса на сцену из зала.

- Конечно, вы этот момент помнить не можете – столько времени прошло, а для меня тот вечер стал незабываемым, - признался Александр.

Интересно, что позже Александр уже оказался с Георгиади в одном концерте.

- Во время службы на Камчатке я выступал в ансамбле песни и пляски Тихоокеанского флота. И однажды вы снова приехала к нам на гастроли. В то время я уже сидел не в зале, а встретил вас за кулисами. Вот тогда-то я и выучил знаменитый комсомольский гимн "Поезд юности" наизусть.

Артистка так расчувствовалась от комплиментов уфимца, что решила экспромтом исполнить эту самую песню. «А юность - это смелость», - завела а-капелла Ксения, совсем не ожидая, что Александр подхватит шлягер. Допевали его уже дуэтом.


#Новости#Культура#Денис Объедкин
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