Юные гении Башкирии поедут за границу

Чтобы определить юных гениев, были подготовлены непростые вопросы и творческие задания. И вот они имена самых умных, талантливых и сообразительных ребят: Даян Исянгулов занял первое место, Карина Сальманова завоевала «серебро», а Руслан Билалов стал бронзовым призером. Именно им выпал уникальный шанс провести незабываемые каникулы и посмотреть, как ведется обучение за рубежом, пройти курсы английского языка и, конечно же, попутешествовать.