Юные гении Башкирии поедут за границу

К этим состязаниям были допущены самые талантливые ребята. Из почти трехсот заявок, оставленных на www.unistage.ru, были отобраны 72 участника, которые наиболее творчески в 18-ти словах рассказали о себе.
23 ноября состоялась финальная игра. 13 финалистов, набравших максимальное количество баллов, боролись за главные призы: 1 место - двухнедельные курсы в Малайзии с оплаченным перелетом и проживанием в Sunway University; 2 место – недельные курсы на Кипре с оплаченным перелетом и проживанием в Middle East Technical University и 3 место – iPad.
Чтобы определить юных гениев, были подготовлены непростые вопросы и творческие задания. И вот они имена самых умных, талантливых и сообразительных ребят: Даян Исянгулов занял первое место, Карина Сальманова завоевала «серебро», а Руслан Билалов стал бронзовым призером. Именно им выпал уникальный шанс провести незабываемые каникулы и посмотреть, как ведется обучение за рубежом, пройти курсы английского языка и, конечно же, попутешествовать.
Добрая традиция школьных олимпиад продолжится вместе с Unistage, и уже этой весной планируется запуск нового проекта от Unistage, в котором школьники смогут побороться за гранты на бесплатное обучение в лучших университетах Кипра. Следите за новостями и будьте в курсе событий на unistage.ru и помните: с Unistage качественное образование за рубежом - доступно!
Линара ГУМЕРОВА.