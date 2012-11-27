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Олимпийский хит «Никола Стасюк» спел с «Корнями»

28 ноября 2012, 01:15
Не так давно уфимские музыканты, принимавшие участие во всероссийском конкурсе «Хиты Олимпийских Игр Сочи-2014», стали его финалистами. В общей сложности на конкурс было прислано двести композиций, из которых компетентное жюри выбрало лишь 104. Наиболее интересные песни были представлены на суд слушателей. Благодаря многочисленным поклонникам уфимской команды, «Никола Стасюк» прошел в финал. В итоге состязания авторы лучших песен получили возможность записать их со звездами на профессиональной студии. Уже в середине декабря выйдет диск «Хиты Олимпийских игр в Сочи», где можно будет услышать уфимцев в дуэте с группой «Корни».

Стоит отметить, что пластинка записывалась в Москве на студии музыканта «Машины времени» Александра Кутикова «Полифон». Всего на диск вошло десять песен от финалистов конкурса.

– Сначала мы не были в восторге от того, что будем петь с выпускниками «Фабрики звезд», – объясняет вокалист коллектива Станислав Никоненко. – Был вариант поработать с Александром Маршалом, Александром Ивановым или группой «Звери». Однако организаторы конкурса уже выбрали нам кандидатов для творческого дуэта. Мы решили посовещаться со всем коллективом «Николы Стасюка», и наш барабанщик Владимир Чепенко заявил, что «Корни» – это на самом-то деле очень хорошая команда. Интересно, что он не ошибся. Александр Бердников, Алексей Кабанов и Дмитрий Пакуличев – настоящие профессионалы. Если честно, я был приятно удивлен их вокальными способностями.

Заметим, «Корни» хорошо оценили композицию уфимской команды и признались, что песня им очень понравилась.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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