Олимпийский хит «Никола Стасюк» спел с «Корнями»

– Сначала мы не были в восторге от того, что будем петь с выпускниками «Фабрики звезд», – объясняет вокалист коллектива Станислав Никоненко. – Был вариант поработать с Александром Маршалом, Александром Ивановым или группой «Звери». Однако организаторы конкурса уже выбрали нам кандидатов для творческого дуэта. Мы решили посовещаться со всем коллективом «Николы Стасюка», и наш барабанщик Владимир Чепенко заявил, что «Корни» – это на самом-то деле очень хорошая команда. Интересно, что он не ошибся. Александр Бердников, Алексей Кабанов и Дмитрий Пакуличев – настоящие профессионалы. Если честно, я был приятно удивлен их вокальными способностями.