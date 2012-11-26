Уфимский фестиваль «Кинозрение» обескуражил российских звезд провинциальной непосредственностью

На прошедший форум «Земля и люди» из известных персон приехал лишь режиссер Владимир Грамматиков. Организаторы обещали зазвать аж Никиту Михалкова и даже Эмира Кустурицу, но, видимо, переоценили свои силы. Молодой фестиваль «Кинозрение» имел все предпосылки к тому, чтобы стать, наконец, главным кинособытием республики. По крайней мере, за неимением других. И действительно, премьерный форум два года назад посетили режиссеры Олег Фомин и Вадим Абдрашитов, устроив участникам мастер-классы, свои силы в режиссуре попробовали непрофессиональные постановщики. На этот раз идеолог фестиваля Булат Юсупов смог заполучить сразу трех звезд – все того же Олега Фомина, ставшего своеобразным талисманом форума, актера Александра Пескова и молодого исполнителя Аристарха Венеса. Но если известными личностями мероприятие было обеспечено, то событием так и не стало. В первую очередь – из-за неумелой организации.