Уфимский фестиваль «Кинозрение» обескуражил российских звезд провинциальной непосредственностью

Скользкая дорожка
Заметных кинособытий в Башкирии наблюдать еще не приходилось. Фильмы, которые выпускает республиканская киностудия, становятся поводом для разговоров лишь в среде башкирских киношников. В прокат творения местных режиссеров не то, что по стране – в родной республике не выходят. «Ловец ветра» Айсыуака Юмагулова, ставший самым заметным кинопроектом из-за участия Марата Башарова, зрители ждали шесть лет, а в итоге получили наивную и безыскусную ленту о «вечных ценностях», снятую в худших советских традициях. С фильмом башкирские чиновники от культуры носились до тех пор, пока короткометражка молодого таланта Айнура Аскарова «Енмеш», отметившись в Каннах, не начала свое победоносное шествие по различным фестивалям. Но это, скорее, приятное исключение.
Достижения киностудии «Башкортостан» так скромны, что профессиональный праздник киношники, как бы стесняясь, решили провести под покровом темноты, отметив День российского кино «Ночью башкирских фильмов», которые гоняли до утра в «Родине». Уфимские режиссеры, решившие не связываться с госструктурой, в отсутствии финансирования заняты не столько съемками, сколько сказочным пиаром своих картин. Один из режиссеров – Александр Вахитов - приглашает в свой проект Джонни Деппа, а другой – Салават Вахитов - уже два года не может запуститься с масштабным проектом, в котором планирует снять то Хаматову с Сухоруковым, то Фрейндлих с Басилашвили, то Чурикову с Робертом де Ниро.
Пока киностудия «Башкортостан» застряла в прошлом веке, республику прославляют художники и компьютерщики из студии «Муха», создающие визуальные эффекты для картин московских постановщиков и клипы эстрадным звездам первой величины.
Узкоформатным мероприятием стал кинофестиваль «Земля и люди», который состоялся в прошлом году в четвертый раз. Ни для кого не секрет, что любой киноконкурс делают в первую очередь звезды, а потому приветственные письма, пусть даже от патриархов отечественного кинематографа, организаторам засчитывать никто не будет.
На прошедший форум «Земля и люди» из известных персон приехал лишь режиссер Владимир Грамматиков. Организаторы обещали зазвать аж Никиту Михалкова и даже Эмира Кустурицу, но, видимо, переоценили свои силы. Молодой фестиваль «Кинозрение» имел все предпосылки к тому, чтобы стать, наконец, главным кинособытием республики. По крайней мере, за неимением других. И действительно, премьерный форум два года назад посетили режиссеры Олег Фомин и Вадим Абдрашитов, устроив участникам мастер-классы, свои силы в режиссуре попробовали непрофессиональные постановщики. На этот раз идеолог фестиваля Булат Юсупов смог заполучить сразу трех звезд – все того же Олега Фомина, ставшего своеобразным талисманом форума, актера Александра Пескова и молодого исполнителя Аристарха Венеса. Но если известными личностями мероприятие было обеспечено, то событием так и не стало. В первую очередь – из-за неумелой организации.
Хотя время года не располагало к устройству красной дорожки, организаторы рискнули и постарались декорировать лестницу кинотеатра «Искра», ставшей площадкой фестиваля, для звездного дефиле. Живой «коридор» из немногочисленных волонтеров с энтузиазмом встретил гостей, подъехавших на черных «Тайотах-Камри». Правда, дорожка из красной превратилась в скользкую, поскольку покрылась льдом, а о ее цвете напоминала лишь алая лента на перилах.
Фомина, как и два года назад, сопровождала дама, которую распорядитель фестиваля Алексей Ходарев представил как «спутницу». Похоже, что после трех неудачных браков актер зарекся официально оформлять отношения, и законной супругой Фомину девушка Анна так и не стала.
Детская непосредственность
Паломничество на финальные «Сумерки» еще не закончилось, потому парочки, пришедшие на вампирскую сагу, с удивлением обнаруживали необыкновенное оживление в фойе «Искры». Прямо здесь, в этом зале ожидания вокзального типа, где перед сеансом отогреваются бутылкой-другой пива рядовые зрители, организаторы возвели сцену, на которой отплясывали малыши из детских студий. К тому времени, как в кинокомплексе появились актеры, все дети уже закончились, и о фестивальной публике благополучно забыли. И правильно, приглашенные звезды куда важнее местных зрителей: ничего – подождут. Когда после затянувшейся паузы московские знаменитости расселись, еле отбившись от желающих сфоткаться, на фестивальную амбразуру снова бросили несовершеннолетних. Гости вежливо умилялись сценкам из хитов советского проката в детском исполнении. Впрочем, восторженный Венес делал это вполне правдоподобно: как ребенок хохотал и аплодировал юным пародистам.
Вообще Аристарх напоминал ручную обезьянку при Фомине, без которого, по его собственному признанию, в Уфе бы не оказался. Беспричинно веселившийся юнец дурачился, гримасничал и то и дело высовывал язык от переизбытка чувств.
Но показательным выступлением воспитанников детской студии дело не ограничилось. Явно не страдающая скромностью руководительница кружка Елена Берникова, пользуясь случаем, решила устроить себе бенефис. Вызвала на сцену звезд, торжественно вручила так необходимые актерам футболки с фото собственного коллектива, а потом, расщедрившись, посвятила гостей в учеников своего кружка. Столичные знаменитости были несколько обескуражены подобной детской непосредственностью затейницы, но виду не подали.
Если количество звезд и участников с каждым годом меняется, то яркие образы ведущих церемонии открытия остаются неизменными. Еще два года назад пара церемониймейстеров сразила гостей фестиваля своими дизайнерскими нарядами. В пору было зажмуриваться от обилия фальшивых бриллиантов на платье дамы и от люрекса на прорезиненном пиджаке ее коллеги. На этот раз отличилась женская половина конферанса, задрапированная под жар-птицу. Подобные образы фей и сказочных персонажей уместны на детском спектакле, но никак не на солидном фестивале.
В этом году за звания лучших боролись 40 непрофессиональных режиссер из России, Казахстана, Украины и Белоруссии. Интересно, что 23 постановщика попали на фестиваль, победив в конкурсе «Народный режиссер».
- Когда человек смотрит через призму кино, это и есть кинозрение, - сказал на открытии Песков. - А кино — лучшая призма, я это понял еще в детстве. Мама мне рассказывала, как будучи школьницей во время войны жила в маленьком провинциальном городке. Туда с оккупируемых территорий эвакуировали множество театров, музеев и кинотеатров. И в жуткой атмосфере ежедневно приходящих похоронок люди по нескольку раз ходили на киносеансы. Они давали народу надежду на лучшее. Тогда я решил, что тоже хочу творить большое доброе дело, стать частью этого священного действа, исцеляющего души. На этом фестивале я жду того, детского своего ощущения.
Свои произведения на суд жюри больше всего выставили участники из Башкирии, но до фестиваля также доехали работы из Читы, Москвы, Кривого Рога и Харькова, Караганды, Питера и Ярославля.
На церемонию открытия пришла и министр культура Амина Шафикова, которая зачитала приветственные письма от президента республики Рустэма Хамитова, а также от председателя Союза кинематографистов страны Никиты Михалкова.
- Нынешний фестиваль уже больше похоже на праздник, - признался Фомин. – Появилось много интересных работ. Ведь один фильм содержит уникальную документальную историю, вторая создана за счет хорошо проделанной технической работы. Уже предчувствую, что всем нам очень нелегко будет оценивать фильмы. В таких условиях я не смогу принять на себя весь груз ответственности: нужно разделиться на группы.
Стерильное искусство
Действительно, если в прошлый раз конкурсанты представляли на суд жюри свои «простые истории, микрофильмы», то на этот раз организаторы систематизировали весь материал по пяти номинациям: «Мир личности», «Мир общества», «Экомир», «Мир души» и «Мир семьи».
Аристарх Венес отметил, что сегодня в кино понятие «профессионализм» размыто, поэтому фразу «каждый должен заниматься только своим делом» уже не стоит воспринимать столь категорично.
- Наоборот, это очень классная идея дать возможность творить людям, далеким от съемочного процесса, - считает юноша. - Потому что среди так называемых профессионалов зачастую снимается лажовое кино, а здесь наверняка будет много чистого и светлого.
Но даже жаждущему света и добра Венесу вряд ли представлялось, что некоторые работы окажутся настолько наивными. Таковыми оказались картины, продемонстрированные на церемонии открытия. Три дамы – Хамидуллина, Гринберг и Ишбульдина - сняли социальные ролики, которые полноценными художественными произведениями назвать сложно: уж слишком плакатные и назидательные агитки получились. Каждому из этих клипов не хватает слогана, который обязательно должен появляться в финале. «Вишневый день» про активистов, высаживающих деревья в Черниковке, стоило бы подписать «Сделаем наш город чище!». Фильм «Дед» об адвокате, выигрывающем дела благодаря литературной классике, – «Любите книгу – источник знаний!», а «Вираж добра» о цепной реакции хороших поступков - «Сделаем мир добрее!».
"Кинозрение"-2010
"Кинозрение"-2012
«Вишневый день» и вовсе снят в стиле соцреализма: под бодрый вокал барда Лынника черниковская молодежь, смеясь и пританцовывая, спешит высаживать деревца начищенными до зеркального блеска лопатами. Фильм такой же искусственный и стерильный, как и эти новенькие копательные принадлежности. Однако зрители заразились комсомольским задором режиссера и с энтузиазмом аплодировали ленте.
Организаторы не отрицают, что фестиваль имеет социальную направленность. Однако под социальную рекламу заточен другой форум – «Городская среда», который по совпадению прошел в те же даты в Уфе. И было бы уместнее демонстрировать работы на профильном конкурсе, а не дублировать использованную уже идею другого форума.
Между тем овации заслуживает другая работа - «Лови момент» Диляры Загртдиновой. Фильм знакомит зрителей с простым парнем, который днем работает в банке, а вечером таксует. Кроме того, он является двукратным чемпионом по плаванию. И только в финале зритель узнает, что юноша несколько лет назад потерял обе ноги, попав под поезд.
Теща Булата Юсупова Тансулпан Бабичева заседала в жюри фестиваля, а его супруга довольствовалась ролью рядового зрителя
После просмотра выяснилось, что пресс-конференцию с актерами организаторы вынесли все в тот же холл «Искры», рассадив гостей на сцене. Знаменитости несколько оторопели от такого хода, а Фомин не постеснялся напрямую высказать недовольство, что придется перекрикивать толпу зевак, пришедших в кино, и любоваться, как те уминают попкорн.
- Банкет будет позже, давайте его дождемся, - мечтательно произнес Фомин. – Мы всю ночь не спали, так что давайте поскорее закончим.
Затем режиссер стал озвучивать собственный райдер, требуя в номер DVD-проигрыватель. Видимо, с организаторами ему встретиться так и не удалось. Случайные люди, оказавшиеся на брифинге, интересовалась только тем, как бы посотрудничать со звездами экрана. Но когда г-на Фомина, наконец, спросили о режиссерской профессии, разговор содержательнее не стал. Олег Борисович поделился случаем из практики, «как одному молодому постановщику захотелось покакать посреди съемочного процесса где-то в поле, и он уехал домой, оставив группу его дожидаться».
- И такие режиссеры бывают, - сделал неутешительный вывод Фомин.
Ашир МУРАДОВ,
Алина НИЛОВА.