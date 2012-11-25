Александр Лынник приглашает уфимцев на юбилейный концерт

Попутно вел кружок гитаристов и студию игры в стиле джаз-рок. И хотя с педагогикой заладилось, Лынник все же перешел работать в УМПО в качестве ведущего инженера-электроника 1 категории по ремонту станков с программным управлением. После переквалификации он ушел на компьютерную фирму, где получил серьезную подготовку в качестве системного специалиста по сетевым технологиям. Позже работал ведущим инженером-системотехником в «Агропромбанке» РБ. В это время появилась студия «МАК-Рекордс». Она пыталась наладить в Уфе производство компакт-дисков и записывала местных музыкантов и исполнителей. В рамках проекта-сборника «Уфимская осень» Александра пригласили, как вокалиста, исполнить на одноименный компакт-диск три песни. Диск вышел тиражом 1000 экз., и полностью разошелся. По «горячим следам» Лынник с помощью студии выпустил два сольных CD – это альбом «Полно, господа» и «Матадор». Правда, из 1000 изданных в Екатеринбурге пластинок до Уфы добрались только лишь 300, судьба остальных неизвестна. Вскоре студия «Мак-рекордс» перестала существовать. Далее Александр Лынник создает собственную студию и вскоре уходит на радио «Суперволна», где проработал главным режиссером до перехода на радио «Nostalgie», а потом и на радио «Ретро». Именно на этих радиостанциях он совместно с ведущим Стасом Михайловым раскрутил проект «Кухня Nostalgie», и «У самовара». Домашняя атмосфера программы, где в основном были барды (которые кстати, играли и пели вживую), артисты театров и известные музыканты России. Их программу посещали многие артисты, в том числе – Армен Джигарханян, Аристарх Ливанов, Александр Левенбук, группа «Алиса», ВИА «Синяя птица», «Веселые ребята», группы «HI-FI», «Воскресение», «Аракс», Сергей Никитин, Виктор Третьяков, народная артистка СССР Нина Русланова, пародист и телеведущий Максим Галкин, пародист Сергей Дроботенко, Народные артистки Ада Роговцева и Ольга Волкова и многие другие известные артисты и деятели культуры. Позже, уже без Стаса Михайлова, Лынник создает новый проект «Без тормозов» на радио «ХитFM», где встречается с группой «Круиз»(А.Монин) и Е.Погребижской (Бучч) и др. Сейчас он продолжает руководить студией «РТ Продакшн», параллельно продолжая концертную деятельность, выступая в качестве шоумена и артиста музыкальных пародий. На этом можно временно завершить «ретроспективный» обзор жизни Александра.