Власти РБ выделили 180 тысяч рублей для возвращения из Испании Алмаза Алиулова

Родители погибшей женщины проживают в селе Комсомол Баймакского района Башкирии. Отец мальчика Ильхам Рахимов — гражданин Узбекистана готов взять ребенка в свою новую семью. Воспитывать мальчика выразили готовность также его бабушка с дедушкой и сестра его матери. У родственников не было денег на кремацию тела женщины и возвращение ребенка — из бюджета Башкортостана им выделили 100 тысяч рублей, администрация Баймакского района — еще 80 тыс.