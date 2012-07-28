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Posted 28 июля 2012, 13:00

Published 28 июля 2012, 13:00

Modified 12 марта, 13:27

Updated 12 марта, 13:27

Власти РБ выделили 180 тысяч рублей для возвращения из Испании Алмаза Алиулова

28 июля 2012, 13:00
Бабушка и отец Алмаза Алиуллова вылетели в Испанию, чтобы забрать осиротевшего мальчика и прах его погибшей матери. 33-летняя Альбина Алиулова (по бывшему мужу Рахимова) покончила с собой из-за неизлечимой болезни.

Родители погибшей женщины проживают в селе Комсомол Баймакского района Башкирии. Отец мальчика Ильхам Рахимов — гражданин Узбекистана готов взять ребенка в свою новую семью. Воспитывать мальчика выразили готовность также его бабушка с дедушкой и сестра его матери. У родственников не было денег на кремацию тела женщины и возвращение ребенка — из бюджета Башкортостана им выделили 100 тысяч рублей, администрация Баймакского района — еще 80 тыс.

Также главе администрации Баймакского района поручено взять под опеку семью, в которой будет жить мальчик, поддерживать морально, оказать помощь по хозяйству. Социальные службы обязаны оказать ребенку психологическую помощь и помочь в его скорейшей адаптации к новым для него условиям на родине.

— Возвращение ребенка — наша задача номер один. Что касается доставки тела его умершей в Испании матери, этим вопросом занимается МИД РФ, и если будет необходима помощь властей республики — она будет оказана немедленно и в полном объеме, — отметили в пресс-службе администрации президента РБ.

Напомним, Альбина Алиулова работала в Испании в агентстве по подбору помощников по хозяйству для обеспеченных людей. Ее сын жил вместе с ней с 2008 года.

#Денис Объедкин#Экономика#Новости
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