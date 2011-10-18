Ушедшей на пенсию Пугачевой нашлась замена в Башкирии

- Талант к пению мне передался от мамы, - улыбается девушка. – Она очень любит петь, и у нее это хорошо получается. Самыми творческими были студенческие годы, когда я училась в автотранспортном колледже: не пропускала ни одного концерта, где можно было бы спеть. А когда ребята научили меня играть на гитаре, я стала душой любой компании. Когда мы отправляемся в поход, меня всегда просят спеть у костра.