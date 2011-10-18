Ушедшей на пенсию Пугачевой нашлась замена в Башкирии

Posted 18 октября 2011, 19:34
Published 18 октября 2011, 19:34
Modified 10 ноября 2022, 18:54
Updated 10 ноября 2022, 18:54
Необыкновенный концерт
Удивительно, насколько богатыми на таланты оказалось автотранспортники Башкирии: многие артисты могли посоперничать с теми, кто выбрал сцену своей профессией. Особых слов заслуживает и зрительный зал: о такой благодарной публике профессиональным звездам можно только мечтать. Зрители, среди которых можно было заметить и родственников, и коллег самодеятельных артистов, взрывался аплодисментами после каждого номера. Многим исполнителям, впервые оказавшимся на большой сцене и с трудом скрывавшим волнение, такая горячая поддержка была просто необходима. Уже после успешно представленного номера за кулисами некоторые из «премьеров» давали волю переполнявшим эмоциям, не скрывая слез.
Водители и кондукторы, слесари и автомеханики, техники и аккумуляторщики, перронные служащие и кассиры блистали в восьми творческих номинациях. Одаренные транспортники проявили себя в художественном чтении, хоровом и сольном пении, игре на музыкальных инструментах. На сцену поднимались инструментальные, танцевальные и вокальные ансамбли, сольные исполнители, а семейные ансамбли были выделены в отдельную номинацию: многодетные автотранспортники привлекли к корпоративному конкурсу своих одаренных чад. Семьям, в которых каждый ее член стал частью слаженного ансамбля, была оказана честь открывать республиканский фестиваль талантов «Башавтотранса».
В танцевальном номере, сочетающем русские, башкирские и даже кавказские народные наигрыши, на сцене выплясывала целая семья: супружеская пара и их четверо детишек.
- Этот год проходит под знаком дружбы народов, поэтому наш танец как раз об этом: мы с мужем выступили в образе русской пары, дочки и средний сын представляли башкирский народ, а шестилетний Ирназар сыграл кавказца с горячей кровью, - рассказала после выступления Венера Мурапталова из Баймакского автотранспортного предприятия.
Выступить всей семьей на сцене для Мурапталовых сложностей не составило – муж играет в ансамбле на гармони, а дочки - 15-летняя Гузелия и 13-летняя Айгуль - на сцене с детства.
Оказалось, что родным предприятие является для обоих родителей. Глава семьи Шафкат Мурапталов работает в Сибайском АТП водителем «Мерседеса Спринтера» на междугородних рейсах, а его супруга – медсестрой в АТП Баймака.
- Поэтому мы торопимся переодеться, ведь нам еще за Сибай предстоит выступать, - спешит рассказать Шафкат Иргалиевич. – Вместе с супругой исполняем песню «Черная черемуха». А Гузелия и Динар снова выйдут на сцену – будут у нас на подтанцовке. Мы очень тщательно готовились, думаю, жюри обязательно нас оценит.
В компетентности арбитров творческого конкурса никому сомневаться не пришлось. В судейскую коллегию вошла настоящие профессионалы своего дела: преподаватель по вокалу Марина Юхина, народная артистка Башкирии, солистка филармонии, прославленная танцовщица Зульфия Кудашева, признанный мастер разговорного жанра, пародист Александр Чистяков, в минувшем году ставший лауреатом фестиваля Первого канала «Большая разница» в Одессе и прославившийся на всю страну, а также начальник отдела культуры администрации Ленинского района Ольга Пескарева. Возглавил жюри заслуженный работник культуры РБ Рамиль Чурагулов - автор семи стихотворных сборников и слов свыше пятисот песен. Выбор председателя жюри оказался неслучаен.
- Когда-то мой талант открылся благодаря «Башавтотрансу», - признался известный в республике поэт. – Именно во время работы на автотранспортном предприятии я начал писать стихи и песни. Очень радует, что сих пор здесь трудятся не только настоящие профессионалы, но и истинные народные таланты, потенциал которых раскрывается по сей день.
Фабрика звезд
- За эти годы у «Башавтотранса» было много взлетов, успехов, а к юбилейной дате мы подошли на гребне волны: у нас прекрасный автопарк, но главная наша заслуга – это великолепный работоспособный коллектив, к тому же еще и очень талантливый, - отметил генеральный директор автотранспортного предприятия Алексей Клуг.
Молодая семья Хамзиных из Дюртюлинского АТП представила на суд жюри и публики шуточный татарский танец. Кстати, именно супружеская чета из Дюртюлей, по мнению жюри, оказалась лучшей в номинации «Семейные ансамбли». Но об итогах конкурса супруги узнали уже по телефону – сразу поле выступления умчались домой к грудному ребенку.
- Нас многие спрашивают, не занимались ли мы танцами профессионально, - говорит 24-летняя Ляйсян. – Но на сцену мы с мужем выходили только во время учебы в школе.
Супруги признаются, что на постановку танца у них ушло всего два дня.
– Супруга у меня молодец: за время между выступлением на отборочном туре и уфимским финалом успела родить мне сына Рамазана, которого мы оставили на попечение бабушки, - любовно обнимает жену главный инженер Дюртюлинского АТП Марат Хамзин. - В следующий раз обязательно приедем выступать с сыном.
Многодетная же семья Мурапталовых из Баймака, выступившая с интернациональным номером, по праву заняла второе место, оставив позади соперников из Стерлитамакского ПАТП.
Отец и сын Кохтаевы из Кумертау, приехали на конкурс не столько за победой, сколько за положительными эмоциями.
- Просто мы со Степаном любить петь, подыгрывая себе на гитарах, вот и решили представить на конкурсе песенный номер, - говорит водитель «НефАЗа» Владислав Кохтаев.
- А я вообще музыку обожаю, - добавляет его 18-летний сын Степан. – Окончил музыкальную школу, а сейчас учусь в Салаватском музыкальном колледже. Поэтому волнения не было – привык к сцене. А папа молодец - справился с эмоциями.
- Мне, конечно, привычнее сидеть за рулем, а не перед зрительным залом, но отказаться отстаивать честь коллектива - невозможно, - говорит Владислав Владимирович. - Кстати, здесь очень сильные соперники, поэтому победитель в любом случае будет достойным.
С появлением на сцене первых конкурсантов в номинации «Песенные ансамбли» зал едва не пустился в пляс вместе с артистами. И было от чего: ансамбль «Рябинушка» Бирского АТП исполнил разухабистую «Гуляй, толпа!».
- Нашему коллективу уже много лет, - говорит главный инженер Александр Самойлов. – А я только шесть лет работаю на предприятии, но влиться в эту дружную компанию проще простого – поем мы постоянно. Дух соперничества присутствует - без него никуда, но обстановка очень дружественная, ведь сегодняшний день для всех нас - настоящий праздник.
Чисто мужской коллектив из Месягутовского АТП исполнил «Песенку шофера», которую в этот день зрители услышали не единожды. Правда, ансамбль оказался самым оригинальным: ребята написали свой текст, добавив стихотворные строки из собственной практики.
– С песней сразу определились, ведь все члены ансамбля работают водителями, - отмечает один из участников коллектива Павел Прокофьев. - Единственное, с чем пока не привычно сталкиваться – так это с волнением: приходится всю свою волю в кулак собирать.
- Ансамблем в обычной жизни не поем, хотя надо бы над этой идеей подумать, - говорит самый молодой участник коллектива 24-летний Дмитрий Новичков. – Просто времени не хватает, а ведь без репетиционного процесса - никуда.
Оригинальностью решили взять и дамы ансамбля Стерлитамакского автовокзала.
- Мы переиначили текст песни «Есть только миг», посвятив ее родному предприятию, - говорит Людмила Делеская, работающая начальником смены. – Честно сказать, писали всем автовокзалом: листочек по рукам так и ходил.
В итоге коллективного творчества родились такие строки:
Наш пассажир, для тебя мы работаем,
Вся наша жизнь отдана для тебя.
И каждый день с утра и до вечера
Мы провожаем с перрона тебя.
Женщина уверена, что «к выступлению нужно относиться с полной серьезностью, как и к работе».
- Мы поэтому такую песню и подобрали, - улыбается Людмила Николаевна. – Хотя понимаем, что соперничать с лучшими творческими силами предприятия непросто.
«Башавтотранс» - он и в прошлом, и в будущем. Это и есть настоящая жизнь», - этими проникновенными словами перронные работницы завершили свое выступление.
Алла свое отыграла
Члены жюри особо отметили и уровень самодеятельных артистов, и масштабы самого конкурса.
- Организация фестиваля просто отличная, - признался во время антракта член жюри, пародист Александр Чистяков. – Особенно приятно, что мероприятие приурочено к круглой дате - 90-летию «Башавтотранса». И исполнительский уровень довольно высок. Г-н Чистяков, которого сегодня называют «лучшим пародистом России», признался, что вокальные и инструментальные номера он оценивал как профессионал и «подходил со всей объективностью».
- В своей школе-студии обучаю людей и вокалу, и владению музыкальными инструментами, так что опыт у меня большой, - признается он. - А вот танцевальные номера я смотрел как зритель.
Дуэт водителей из Ишимбайского АТП также взял на себя смелость переиначить слова известной в народе песни. В итоге «Потому что мы - пилоты» превратилось в «Потому что мы - водилы».
- У нас получилась веселая «профессиональная» песенка на всем известный мотив, - рассказывает один из артистов Андрей Буланкин.
«И пока у нас желанье есть и силы, будем лучшими: гляди, «Башавтотранс»! – пропели под финал своего выступления водители и сорвали шквал аплодисментов.
- Мы обожаем находиться на сцене: порция настоящего адреналина лишней не бывает, - говорит его напарник по сцене Юрий Белоцерковский. – Я не рассчитываю на победу, но считаю, что выступили мы достойно. К тому же закулисная атмосфера ни с чем не сравнима: в Уфу стоило приехать хотя бы ради нее.
Следующими покорять сердца зрителей и судей выходили сольные вокалисты. Кондуктор из Нефтекамского АТП Файруза Ахтямова спела песню «Не расставайтесь» на родном татарском языке.
- Композиция близка всем работникам дорожно-транспортной сферы, - говорит 24-летняя исполнительница. – Но если смотреть шире, то песня о человеческих взаимоотношениях, любовных перипетиях. Но оценить свое выступление мне сложно: очень жесткая конкуренция.
А контролер Елена Грибовская из Ишимбайского АТП устроила из своего сольного номера целый спектакль. Стоит отметить, что талантливая исполнительница многое переняла у покинувшей сцену примадонны, причем не только манеру проживать каждую композицию, но и фасон балахонистого наряда. Зрители так и называли Елену – «наша Алла Борисовна». Интересно, что генеральной репетицией номера для г-жи Грибовской стало выступление на августовском конкурсе профмастерства водителей «Башавтотранса», где она поддержала участников пронзительной композицией.
- Песня «Возвращайся домой» из репертуара Светланы Лазаревой - это печальная женская история, которую я попыталась рассказать со сцены, - рассказывает контролер.
Чтобы усилить драматургический эффект, на сцене появился столик, за который, обессилев, присела лирическая героиня Елены. Правда, история брошенки, от лица которой вела рассказ контролер, закончилась счастливо – она дождалась-таки любимого. В роли нагулявшегося, но прощенного избранника выступил водитель Ишимбайского АТП Юрий Белоцерковский, на плече которого Елена и завершила композицию.
- Я очень сильно волновалась - могла бы и лучше спеть, - делится с нами участница конкурса. - Слишком большое впечатление произвел на меня и полный зал, и такие известные люди в судейской коллегии.
Настоящее шоу для зрителей устроил механик ОТК Сергей Диков, который исполнил зажигательную «Баядеру». Помогал ему балетный коллектив «Без комментариев».
- Вместе с танцорами мы прогнали номер буквально пару раз перед выступлением, - говорит 25-летний работник Уфимского ПАТП-3. – Мне очень повезло, что нашлись такие помощники: со сцены наше выступление должно было выглядеть очень эффектно. Да и выложился я на полную - спел даже лучше, чем во время репетиций.
Яркий номер Сергея оценило и жюри, присудив второе место в номинации. Третьей стала Юлия Кузнецова, работающая в аппарате управления «Башавтотранса». Примечательно, что Юлия не только артистка талантливая, но и отличная труженица: в минувшем году она завоевала гран-при республиканского конкурса профмастерства «Работница-2010». Для Юлии это далеко не первый выход на сцену: звонкий голос начальника отдела пригородных перевозок нередко можно услышать на корпоративных мероприятиях «Башавтотранса».
- Талант к пению мне передался от мамы, - улыбается девушка. – Она очень любит петь, и у нее это хорошо получается. Самыми творческими были студенческие годы, когда я училась в автотранспортном колледже: не пропускала ни одного концерта, где можно было бы спеть. А когда ребята научили меня играть на гитаре, я стала душой любой компании. Когда мы отправляемся в поход, меня всегда просят спеть у костра.
Таланты транспортных атлантов
Особых слов заслуживают церемониймейстеры фестиваля. Если Ирину Константинову на сцене было видеть уже привычно - сотрудница аппарата управления мастерски справляется с ролью ведущей на всех корпоративных мероприятиях «Башавтотранса», то для водителя Учалинского АТП Айрата Акбашева фрак конферансье на таком масштабном празднике примерил впервые. Новоиспеченному ведущему обязанность пришлась по душе, но стоять на сцене в качестве конкурсанта, по его мнению, гораздо приятнее.
- Конечно, если б был выбор, я выступил с номером - так творческих возможностей больше, - отмечает Айрат. - Хотя здесь есть своя специфика: я объявляю башкирскую часть программы. Работа ведущего непростая: нужно уметь читать текст с первого раза, выразительно и без запинки. Я даже пару скороговорок выучил для разогрева перед выходом.
Супруга водителя «Мерседеса-Спринтера», работающего на междугородних рейсах, приехала не только для того, чтобы поддержать мужа.
- Ей поддержка и самой нужна, - говорит Айрат. – Оксана участвует в танцевальном номере.
Интересно, что встретить любимую Айрату помогла профессия. С симпатичной пассажиркой водитель встретился глазами в зеркале автобуса. Между молодыми людьми промелькнула искра, с тех пор они вместе уже два года. По образованию Оксана педагог, специалист по вокалу. Однако чтобы быть поближе к любимому, тоже устроилась на работу в «Башавтотранс» - общественным контролером.
- Несколько раз я выступала на мероприятиях «Башавтотранса», исполняла различные композиции, - рассказывает девушка. - Например, приняла участие в конкурсе в честь 65-летия Победы и получила грамоту в номинации «Сольное исполнение».
Активные супруги Акбашевы не пропускают ни одного конкурса главного государственного автоперевозчика. Например, когда был объявлено творческое состязание на лучшее поздравление предприятию, Оксана написала 90 четверостиший, из которых получилась целая книжка.
- Просто каждое утро мужу зарифмованные смски писала, - улыбается Оксана. – Со временем четверостиший набралось очень много - мы даже удивились.
Грамотная, четкая речь и актерское мастерство - обязательное требование для конкурсантов в номинации «Разговорный жанр».
- Я читала стихотворение о войне «Дикие гуси» на татарском языке, - говорит начальник отдела экспертиз Бирского АТП Мавлюда Нурисламова. – Тема войны – вечная, она меня всегда трогала, поэтому долго не выбирала.
Мавлюда Расимовна признается, что страха сцены не испытывает.
- Я и раньше участвовала в конкурсах чтецов, занимала первые места, - говорит она. – Пишу и сама, но если чувствую, что стихотворение не совершенно, то озвучивать его не рискую.
Военная тема затронула сердца судейской команды – «Дикие гуси» взяли третье место. Второй стала исполнительница, также читавшая стихотворение о Великой Отечественной.
- Я репетировала дома, чаще всего одна, чтобы никто не видел, - признается Галина Бородина из Салаватского ПАТП. – У меня даже слезы наворачиваются, когда я читаю стихи о тяжелом времени военного лихолетья. Несмотря на то, что со дня начала войны минуло уже 70 лет, срока давности быть не может: тема эта будет актуальна всегда.
Если чтецы внесли в конкурс нотки грусти, то танцоры вновь настроили публику на веселый лад. Открылась номинация шутливым татарским танцем, который исполнило трио из Нефтекамского АТП.
- Мы рассказали незатейливую деревенскую историю, - объясняет после выступления исполнитель главной партии Вагит Сахаутдинов, работающий мастером на Нефтекамском АТП. – Мой герой – старик - засмотрелся на молодую девушку и получил нагоняй от жены.
Нефтекамцы приехали на конкурс в первую очередь для того, чтобы зарядиться энергией от зрителя.
- Такие конкурсы как раз для того и существуют, чтобы получить положительный заряд, а может даже и помочь помолодеть, - уверяет Вагит Закуонович. – Не зря же я в 60 лет на сцене прыгаю, так что свое первое место никому отдавать не хочу.
Тем не менее, «золото» в категории «Танцевальные ансамбли» жюри присудило артистам из Месягутовского АТП, а вот на второй ступеньке оказалась пара из Уфимского ПАТП-1, очаровавшая публику бальным танцем.
- Я работаю на «НефАЗе», а моя партнерша по танцам трудится кондуктором со мной в одну смену, - рассказывает Айдар Салиев. – Когда общались, вдруг выяснили, что оба раньше профессионально занимались бальными танцами.
– Пришлось вспомнить молодость и станцевать вальс, как учили раньше, - добавляет Регина Нарбутова. - Даже костюмы откопали с тех еще времен: тесновато, но публике наше чувство неудобства не передалось – это самое главное.
По словам артистов, конкурс полезен не только тем, у кого когда-то был опыт выступлений, но и тем, кто выступил перед зрителями впервые.
– Ведь сцены много не бывает, а творчество открывает в человеке лучшее, что в нем есть, - уверен парень.
Юлия ЛЕЖЕНЬ.
ЗАЛ СЛАВЫ
Семейные ансамбли
1 место – Дюртюлинское АТП
2 место – Баймакское АТП
3 место – Стерлитамакское ПАТП
Вокальные ансамбли
1 место – Мелеузовское АТП
2 место – Баштрансагентство г.Октябрьский
3 место – Салаватское ПАТП
Вокал (соло)
1 место – Закария Хисамов (Ишимбайское АТП)
2 место – Сергей Диков (Уфимское ПАТП-3)
3 место – Юлия Кузнецова (АУП «Башавтотранс»)
Разговорный жанр
1 место – Ольга Шлюшкина (Кумертауское АТП)
2 место – Галина Бородина (Салаватское ПАТП)
3 место - Мавлюда Нурисламова (Бирское АТП)
Танцевальные ансамбли
1 место - Месягутовское АТП
2 место – Уфимское ПАТП-1
3 место - Учалинское АТП
Танцы (соло)
1 место - Гузалия Хатапова (Уфимское ПАТП-3)
2 место - Регина Рашитова (Стерлитамакское ПАТП)
3 место - Фердус Салиев (Уфимское ПАТП-1)
Музыкальные инструменты (соло)
1 место - Ямиль Хасанов (Туймазинское АТП)
2 место - Валерий Кистенев (Уфимское ПАТП-2)
3 место - Шамиль Камалов (Нефтекамское ПАТП)
Музыкальные ансамбли
1 место – Уфимское ПАТП-2
2 место - Мелеузовское АТП
3 место - Белорецкое АТП
Общекомандный зачет
1 место - Мелеузовское АТП
2 место – Уфимское ПАТП-3
3 место - Месягутовское АТП