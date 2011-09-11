Иван Царевич доскачет до Башкирии к Новому году

- У меня уже был подобный опыт, - рассказывает Лия Меджидовна. - Но это было очень давно. Я очень рада, что это случилось снова. Озвучание мультипликационной картины - для актера всегда радость. В этой сказке моя Баба Яга не совсем злодейка, а, скорее, одинокая жительница леса с непростым характером.