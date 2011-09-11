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Иван Царевич доскачет до Башкирии к Новому году

11 сентября 2011, 22:46
Подходит к концу работа над мультфильмом «Иван Царевич и Серый Волк», который обещает стать приятным новогодним подарком для всех любителей анимации. Картина выйдет в широкий прокат 29 декабря. На днях на студии завершилась озвучка мультфильма. Герои говорят голосами Никиты Ефремова, Артура Смольянинова, Ивана Охлобыстина, Сергея Гармаша, Виктора Сухорукова, Лии Ахеджаковой и Кристины Асмус.

Смешной и захватывающий сюжет, в котором действуют герои, хорошо знакомые всем с раннего детства: Василиса Премудрая, Иван Царевич, Серый Волк, Баба Яга, Ученый Кот и другие официальные лица. Веселую компанию сказочных героев подкрепили узнаваемыми голосами известных российских артистов. Иван Царевич заговорил голосом старшего сына Михаила Ефремова Никиты.

- Я рад озвучивать мультфильм, - поделился Никита, - рад, что до этого дорос. Мой герой Царевичем становится случайно, можно сказать, мимо проходил. Он искренний, честный, мечтает о подвигах, влюбляется в Василису, все, как положено в сказках.

Артуру Смольянинову пришлось побывать в шкуре Серого Волка.

- Сбылась моя детская мечта, озвучить мультфильм, - делится Артур. - И сразу такая большая, практически главная роль. Волк - ключевой персонаж наших сказок, это всегда верный помощник, который несет героя за моря и леса спасать любимую. В нашей сказке происходит почти похожая история, здесь волк позитивный и очень современный.

Царем-батюшкой на время стал Иван Охлобыстин:

- Я озвучиваю Царя. Он вредный, визгливый – вот все, что от меня требуется. Стараюсь попадать и артикуляционно соответствовать. В общем, у меня с мультиками проблем не было и любовь к ним дает мне сил.

Царского Советника озвучил Виктор Сухоруков, а говорить сразу за три головы Змея Горыныча пришлось Сергею Гармашу. Роль Белки досталась «звезде» сериала «Интерны» Кристине Асмус.

На роль Бабы Яги создателям удалось привлечь великолепную Лию Ахеджакову.

- У меня уже был подобный опыт, - рассказывает Лия Меджидовна. - Но это было очень давно. Я очень рада, что это случилось снова. Озвучание мультипликационной картины - для актера всегда радость. В этой сказке моя Баба Яга не совсем злодейка, а, скорее, одинокая жительница леса с непростым характером.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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