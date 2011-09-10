Потанцевать под Свету, «Вирус» и «Краски» уфимцы смогут на одном концерте

«Дорога в аэропорт», «Твои глаза», «Другая», «Что мне делать», «Хватит, довольно» - сложно определить или выделить главные, судьбоносные песни в творчестве Светы. Так как практически все они, после выхода каждого нового альбома становились известными и любимыми слушателем. Любая лирическая композиция Светы пропитана истинными, подлинными чувствами, которые близки многим. В ее песнях всегда актуальные темы, ведь любовь, по словам самой певицы, это чувство, которое всегда будет жить среди людей. По-иному и быть не может. Любовь бессмертна. Другая составляющая успеха – это мягкий, удивительный голос Светы, который гармонично сочетается с глубокой, многогранной лирикой.
Группа "Вирус" - это Юрий Ступник (DJ Доктор), Андрей Гудас (Чип) и очаровательная солистка Ольга Лаки. Это самая модная танцевальная группа России, песни которой звучат с 1999 года на всех танцплощадках разных стран и не перестают пополнять ряды поклонников группы. "Ты меня не ищи", "Все пройдет", "Попрошу тебя", "Счастье", эти и многие другие песни известны во всем мире. Полные оптимизма и энергии, участники группы "Вирус" готовы нанести новый удар. На данный момент у группы выпущено 11 альбомов, снято 7 видеоклипов. Ребята являются обладателями 6 почётных наград.
Группа "Краски" была создана в начале 2001 года, продюсером и композитором Алексеем Вороновым. В первый состав группы вошли: Оксана Ковалевская (вокал), Ольга Гусева (хореография), Василий Богомья (клавиши) и Андрей Чигир (клавиши). В ноябре 2001 года в Минском клубе «Блиндаж» прошла презентация дебютного альбома «Ты уже взрослый» («Старший брат»). После грандиозного успеха в Белоруссии, группа начинает давать концерты в России. Друг за другом выходят альбомы: "Я люблю тебя, Сергей - Красный Альбом", "Оранжевое Солнце - Оранжевый Альбом", "Весна - Синий Альбом", "Те, кто любит - Фиолетовый Альбом".
Дискотека 90-х в лице групп "Вирус", "Краски" и Светы ждут вас 22 октября в РК "Огни Уфы". Начинаем зажигать в 20:00 часов.
Цена: 900-2500 руб. Справки по тел.: 290-86-90, 298-50-05
Заказ билетов: kassir.ru Страница в Контакте: http://vkontakte.ru/event30041167