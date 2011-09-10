Потанцевать под Свету, «Вирус» и «Краски» уфимцы смогут на одном концерте

«Дорога в аэропорт», «Твои глаза», «Другая», «Что мне делать», «Хватит, довольно» - сложно определить или выделить главные, судьбоносные песни в творчестве Светы. Так как практически все они, после выхода каждого нового альбома становились известными и любимыми слушателем. Любая лирическая композиция Светы пропитана истинными, подлинными чувствами, которые близки многим. В ее песнях всегда актуальные темы, ведь любовь, по словам самой певицы, это чувство, которое всегда будет жить среди людей. По-иному и быть не может. Любовь бессмертна. Другая составляющая успеха – это мягкий, удивительный голос Светы, который гармонично сочетается с глубокой, многогранной лирикой.