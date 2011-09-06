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Уфимку доставили в роддом со съемок «Немного не в себе»

7 сентября 2011, 00:19
Любители сериальных историй с интересом следят за сюжетом новой 12-серийки «Немного не в себе», которая демонстрируется на Первом канале. Постановку осуществила уфимский режиссер Флюза Фархшатова, известная зрителю по своим телеработам «Атлантида», «Сердцеедки», «Крем», «Услышь мое сердце» и «Метель». Интересно, что на съемках сериала режиссер узнала, что беременна, а рожать уехала, как только закончились съемки фильма.

29-летняя постановщица отмечает, что ее новая работа создана в лучших традициях тонкого ситуативного, «английского» юмора, где многое зависит от правильно выбранной и переданной интонации. Между тем сюжетная основа сериала не нова: многим телефильм напомнит и сериал «Маргоша», и картину «Любовь-морковь».

Главный герой, летчик Михаил Нересов (Макаров), любит сразу двух женщин - супругу Людмилу (Добровольская) и юную красавицу-стюардессу Ирину (Иванова). Однажды Ирина, которой опостылела роль любовницы, загадывает желание: всегда быть вместе с Михаилом. И желание девушки неожиданно материализуется, правда, поразительным образом - Ирина и Людмила меняются телами, оказываясь «немного не в себе».

- У этого проекта сложная история, - рассказывает Флюза Фархшатова. - Он запускался несколько раз, но почему-то не шел. Не знаю, может, потому что его пробовали делать чересчур серьезно. А я, прочитав сценарий, поняла, что надо снимать лирическую комедию. Ведь сам по себе сюжет - достаточно грустный и обыденный: пресловутый любовный треугольник, правда, со странными предлагаемыми обстоятельствами - переселениями душ.

На роль Ирины режиссер сразу решила пробовать молодую актрису Светлану Иванову.

- Мы учились со Светой в одном вузе, знала уже о ней, как хорошей актрисе. А вот когда решила брать на роль Людмилы Евгению Добровольскую, меня все пугали - мол, у нее очень тяжелый характер. Но нисколько не пожалела, что именно Евгения сыграла Людмилу. Несмотря на разницу в возрасте со Светой, они быстро сработались. Женя - мама четверых детей, она сама в душе ребенок и отлично ладит с молодежью.

Чтобы все было реально и не вызывало сомнений, на съемках сцены аварии героинь в кадре «убивали» настоящий действующий автомобиль.

- Сначала отсняли кадры, где в машине на платформе передвигались героини Жени Добровольской и Светы Ивановой. Потом на общем плане сняли момент движения машины на скорости с каскадерами. А в рекламный щит врезалось авто уже с манекенами. После съемок машина уже восстановлению не подлежала.

Кстати, сцену с рекламным щитом, на котором изображен герой Алексея Макарова, режиссер и актеры придумали во время съемок, чтобы «усугубить» любовный треугольник между главными героями.

Кадры в салоне воздушного судна, где по сценарию работают Михаил и Ирина, снимали в настоящем самолете.

- Он находился на ремонтном заводе во Внукове. Работать нам разрешали лишь ночью. Полтора месяца актеры после репетиций спектаклей, гастролей ездили на завод, чтобы отсняться в «самолетных» сценах. Нас консультировал летчик, который к тому же в прошлом был стюардом - он объяснял Светлане и Алексею действия их героев - стюардессы и пилота на борту самолета.

По словам постановщика, работать в жанре лирической комедии очень сложно.

- С одной стороны, должно быть смешно, а с другой - в нереальную ситуацию, в нашем случае - переселение душ, должны поверить зрители.

Режиссер призналась, что в финале сериала победит не столько любовь, сколько женская мудрость.

- Ведь любовь в каком-то определенном возрасте и при определенном жизненном опыте - это всегда всепрощение и великодушие, а еще - огромная каждодневная работа, - говорит Флюза. - Для героини Добровольской мы делали историю любви и прощения, а для персонажа Ивановой – чистую любовь, которая со временем может превратиться невесть во что. Мне повезло с актерами: умными, способными не только органично существовать, но и придумывать что-то свое на площадке, а это всегда интересно.

Интересно, что на съемках сериала режиссер узнала, что беременна.

- Видимо, малыш чувствовал себя киноребенком, поэтому вел себя тихо и не доставлял никаких неудобств, - смеется Флюза. - Отработала все девять месяцев на площадке, сняла «крайнюю» сцену и уехала в роддом. Вся съемочная группа и актеры приехали меня поздравлять в роддом!

Ксения ЛАПТЕВА.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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