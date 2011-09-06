Уфимку доставили в роддом со съемок «Немного не в себе»

- Ведь любовь в каком-то определенном возрасте и при определенном жизненном опыте - это всегда всепрощение и великодушие, а еще - огромная каждодневная работа, - говорит Флюза. - Для героини Добровольской мы делали историю любви и прощения, а для персонажа Ивановой – чистую любовь, которая со временем может превратиться невесть во что. Мне повезло с актерами: умными, способными не только органично существовать, но и придумывать что-то свое на площадке, а это всегда интересно.