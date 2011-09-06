Колин Фаррелл: «Полюбите моего кровопийцу!»

- Конечно, смотрел. Мне было лет 11-12. Не могу сказать, что я влюбился в него, хотя в какой-то мере так оно и было. Сам по себе он идеален. Именно поэтому я был очень напуган, когда услышал, что его собираются переснять. Первая мысль, которая пришла мне в голову на тот момент, была такой: «Только не это! Кучка мясников решила испортить очередной культовый фильм!». Но после того, как мне в руки попал сценарий, мнение не только изменилось – мне так понравилось, что я захотел принять в нем участие! В новом сценарии сохранилась еле заметная грань между ужастиком и уморительным языком подростковых комедий.