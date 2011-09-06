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Колин Фаррелл: «Полюбите моего кровопийцу!»

7 сентября 2011, 00:28
Осенью уфимские поклонники жанра «хоррор», или фильмов ужасов, смогут окунуться в таинственную, пугающую и захватывающую атмосферу новой истории, снятой в этом жанре: 22 сентября на экраны страны выходит фильм DreamWorks Studios SKG «Ночь страха». Рамки обычного фильма ужасов были тесны для создателей «Ночи Страха», поэтому жанру нового кинопроекта пришлось дать другое наименование: комедийный хоррор. Главную роль в картине сыграл один из самых востребованных исполнителей Колин Фаррелл.

Актер признался, что именно после прочтения сценария принял решение сыграть главную роль. 35-летний ирландский актер, на счету которого главные роли в кинохитах «Александр», «Полиция Майями. Отдел нравов», «Залечь на дно в Брюгге», в новом фильме «Ночь страха» сыграл вампира Джерри. Он согласился рассказать о своей новой роли.

- Колин, вы смотрели первый фильм «Ночь Страха», вышедший в 85-м году?

- Конечно, смотрел. Мне было лет 11-12. Не могу сказать, что я влюбился в него, хотя в какой-то мере так оно и было. Сам по себе он идеален. Именно поэтому я был очень напуган, когда услышал, что его собираются переснять. Первая мысль, которая пришла мне в голову на тот момент, была такой: «Только не это! Кучка мясников решила испортить очередной культовый фильм!». Но после того, как мне в руки попал сценарий, мнение не только изменилось – мне так понравилось, что я захотел принять в нем участие! В новом сценарии сохранилась еле заметная грань между ужастиком и уморительным языком подростковых комедий.

- У вас есть любимая сцена в фильме?

- Конечно. Это сцена у задней двери дома. У меня всего 16 строк за весь фильм, и где-то 12 приходятся именно на эту сцену. Специальной подготовки к роли не понадобилось, если только отточить мой актерский талант... Естественно, я старался играть настолько реалистично, насколько это возможно. Я тут беседую сам с собой: «Нет, он так не поступил бы!» И в ответ: «Какого черта, ему четыреста лет!» И что?.. Мы с режиссером Крейгом Гиллеспи спорили о том, как далеко мой герой может зайти.

- Говорят, что вы сыграли своего героя, похожим на акулу. Как удалось постичь разум вампира?

- Просто материал очень хорош. Сценарист Марти Ноксон отлично справилась с задачей: она взяла исходный материал и сделала из него современный сюжет, перевела на язык, понятный сегодняшнему зрителю. Так или иначе, это фильм о взрослении подростка. Может быть, в современном мире взрослеют даже драматичнее, чем раньше.

- Как зрители могут отнестись к вашему герою? Фильмы о вампирах сегодня популярны…

- Полюбите моего кровопийцу! «Сумерки» задали некой целевой аудитории свой стандарт. Они - на своем месте, что здорово, а мы – на своем. Я думаю, наше кино будет очень кровавым. Надеюсь, фильм сработает сразу на многих уровнях.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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