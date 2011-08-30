Уфимка воспроизвела исчезнувшую голову Гоголя

Вход да Винчи
Пропажа черепа классика из гроба до сих пор остается одной из самых таинственных историй, связанных с писателем. Эта мистическая история так запала в душу уфимской художницы, что к выставке, приуроченной к 200-летию автора «Мертвых душ», дама решила изготовить именно голову классика. Чтобы писатель был более узнаваем, художница водрузила на его голову широкополую шляпу, на которой раскинулся украинский хуторок с хатами и церквушкой, сад с подсолнухами и даже завелся черт – герой многих его произведений.
- Лицо Николая Васильевича я сделала из папье-маше, - демонстрирует работу Влада. - На волосы пустила специально купленный парик, а шляпу с хутором сделала из войлока. Возилась я с ним каждый день около месяца.
Видимо, после участия в выставке авторских кукол и художественного текстиля «Новогодняя сказка», посвященной Гоголю, Владе по душе пришлось добиваться портретного сходства, и сегодня в ожидании своего звездного часа на рабочем столе рукодельницы вальяжно восседает загадочная Джоконда.
- Конечно, до гениального Леонардо мне далеко, - смеется художница. – У меня получился карикатурный образ, созданный великим живописцем - это будет ироничная интерпретация Моны Лизы. Часто так получается: даже если я не собираюсь делать очередную игрушку смешной, она все равно выходит довольно несуразной и очень забавной.
Объемная уфимская Джоконда выполнена из синтепона, а на «кожу» таинственной красавицы пошел простой капроновый чулок.
- Она у меня получилась очень обаятельной, - говорит Влада. – Осталось сделать не очень много - несколько штрихов во внешности и фон, как на картине да Винчи.
Влада Зубарева регулярно участвует в конкурсах войлочных поделок и пэчворка - лоскутного шитья.
- Делаю я это вовсе не ради призового места, - признается она. - Мне вполне хватает и дипломов участника. Но только в выставочной атмосфере можно определить личный уровень, чем-то вдохновиться или пристроить игрушки у новых хозяев.
Интересно, что лучшей оценкой для нее стало исчезновение с выставки одной из работ – очаровательной крысы в очках. Если другого мастера факт пропажи непременно расстроил бы, то Владу только порадовал:
– Наверное, кто-то из зрителей так влюбился в моего грызуна, что не захотел расставаться и прихватил с собой. Этот случай стал для меня лучшим комплиментом и оценкой творчества.
Рукоприкладство разрешается
Еще в семилетнем возрасте после уроков Влада бежала в изобразительную студию, а позже – торопилась уже в художественную школу.
- Родители сумели разглядеть мои способности с малых лет, и у них хватило мудрости поощрять и развивать талант в нужном направлении, - вспоминает г-жа Зубарева. – В первом классе мы с мамой прошлись по всевозможным кружкам: я посмотрела, утвердилась в своих желаниях и уже довольно осознанно сделала выбор.
Примечательно, что родители Влады - Забир Хайдарович и Алина Николаевна – люди далекие от творчества, всю жизнь проработавшие в сфере строительства.
- Хотя мама и шила, и вышивала крестиком, но никогда не приучала меня к тому же. Видимо, просто не было необходимости: меня и так тянуло к таким занятиям.
В семье уверены, что способности Владе передались от ее бабушки Мухетдисы.
- Я почти ничего о ней не знаю, - признается мастерица. – Но родные рассказывали, что она была неплохой рукодельницей. Может, страсть к такому творческому «рукоприкладству» передалась мне с генами.
После трехлетнего курса художественной школы Влада поступила в училище при художественном объединении «Агидель».
- Там я три года проучилась на художника лаковой миниатюры, - рассказывает рукодельница. - После учебы осталась в «Агидели», где год расписывала шкатулки. Потом пять лет проработала художником-оформителем на уфимском заводе «Геофизприбор», откуда ей пришлось уйти из-за массовых сокращений.
- Это было трудное для меня время, - вспоминает Влада. – Я сутками сидела в квартире, расписывая свечи на продажу. Теперь понимаю, что если кто-то работает на дому, у него еще меньше времени именно на домашние дела.
Влада предпочла любимое дело достойному заработку, в то время как большинство ее подруг-однокурсниц уходили в торговлю или бизнес.
Конечно, заниматься любимым делом, приносящим совсем небольшой доход, Владе было бы несподручно, если б ни поддержка любимого супруга. С Олегом они недавно отпраздновали фарфоровую свадьбу – вместе уже двадцать лет.
- Олег поддерживает меня во всех творческих начинаниях и экспериментах, - рассказывает Влада. – К тому же муж согласился быть единственным добытчиком в семье, что немаловажно. Олег, как и мои родители, - далекий от творчества человек, трудится инженером-строителем на нефтеперерабатывающем заводе, но он очень понимающий, и я ему за это очень благодарна. Так что в нашем доме «рукоприкладством» занимаюсь я, но муж от этого не страдает.
Застольный период
Интересы у Олега и Влады действительно разные. Примечательно, что супруги никогда бы и не встретились, если б ни случай.
- Дело в том, что познакомились мы в походе – обстановке не очень для меня комфортной и привычной. По натуре я - домоседка, никогда меня не тянуло преодолевать многие километры с рюкзаком за плечами, лазать по горам или сплавляться по бурлящим рекам. Это был редкий случай, когда подружка соблазнила меня два дня отдохнуть на Инзере. В этой компании оказался и Олег.
Между молодыми людьми возникла симпатия, переросшая в большое чувство, и очень скоро они поженились.
- После свадьбы я еще некоторое время расписывала свечи, но зарплату получала мизерную, а уставала при этом дико, - признается она. - Тогда муж позволил мне заняться творчеством для души. Теперь я целыми днями имею возможность воплощать свои фантазии, создавая шляпки, жилетки, сумки, игрушки и салфетки.
Пять лет назад Влада посетила мастер-классы по войлочному валянию. Чтобы научиться этой технике, ей хватило всего четырех занятий.
- Занятие это несложное, и научиться ему не составляет никакого труда, - объясняет она. – Но есть, конечно, множество нюансов, которые постигаются на практике.
Увлеченная своим ремеслом, Влада нередко допоздна засиживается за столом в комнате, переоборудованной под мастерскую, а супруг смиренно наблюдает за ее кропотливой работой.
- Так получается не всегда, но иногда бывает, - улыбается Влада. – Наверное, он получает удовольствие, глядя на то, как самозабвенно я придаюсь любимому делу. Но он еще и мой главный критик. Порой высказывает мнение о работах, советует что-то дорделать и, наконец, всегда сообщает, годится она для выставки или нет. Его мнение для меня – решающее. Но на экспозицию все равно отнесу - зрительский суд для художника тоже немаловажен, - смеется она.
Очумелые ручки
У одних многогранность таланта Влады вызывает восхищение, иные же, люди излишне прагматичные, считают ее занятие пустой тратой времени.
- Зато мои родственники уже привыкли к тому, что я целыми днями провожу за столом в окружении войлока, пряжи или любых других материалов, - признается она. – Кстати, всю одежду или аксессуары, которые делаю, сама и ношу. Выглядит довольно экстравагантно - не все на такое способны. Поэтому родные не выстраиваются в очередь пополнить свой гардероб моими изделиями.
Зато у Влады нет отбоя от желающих отдать ей ненужные вещи или ткани.
- Все соседи знают о моем увлечении, потому никогда не пойдут выкидывать старое платье или салфетку – принесут мне, - улыбается художница. – А в мастерской никогда ничего не залеживается - я же не знаю, что взбредет в голову сотворить завтра.
Влада не рекламирует свои творения: если они и раскупаются, то исключительно благодаря сарафанному радио.
- Есть соседка, которая иногда приходит присмотреть что-то для своего маленького ребенка. Что-то разбирают друзья, особенно если нужно сделать какой-нибудь оригинальный подарок.
Интересно, что работает Влада исключительно по велению души – на заказ рукодельница не трудится.
- Если идея не будет принадлежать мне, то и работать как-то не хочется, - объясняет она. - Возможно, если клиент разрешит вносить свои коррективы, то я возьмусь за работу.
Еще Влада Зубарева всерьез утверждает, что она… очень ленивая.
- Люблю подолгу находиться одна, заниматься любимым делом, - рассуждает мастерица. – Не состою ни в каких обществах любителей хэндмейда, не учу детей этим техникам - вот и сделала вывод о природной лени.
Но такие слова вызывают лишь невольную улыбку, когда видишь человека, рукам и фантазии которого нет и, видимо, не будет покоя.
Юлия ЛЕЖЕНЬ.