Уфимка воспроизвела исчезнувшую голову Гоголя

Древний мыслитель Конфуций изрек: «Найди себе работу по душе, и ты не будешь работать ни одного дня в своей жизни». Сама того не ведая, уфимская домохозяйка Влада Зубарева живет по этому философскому принципу много лет. Рисование, лоскутное шитье, валяние из войлока или вышивка – то, что многие могут позволить себе лишь в редкие часы свободного времени, занимает все ее будни. Плоды трудов художницы - войлочные игрушки на любой вкус, лоскутные сумки, одеяльца, декорированные береты - заполняют все шкафы в квартире, хранятся даже на балконе. Особой экспозицией Влада удивляет гостей на собственной даче. Но особое место среди работ мастерицы занимает… голова Николая Гоголя.