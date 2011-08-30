Телекулинара Габбасова теперь считают экспертом по путешествиям

- А поначалу представлять еще несуществующий проект было нелегко: мы ведь не могли смотаться в Пекин или Лондон, чтобы отснять там пилотный выпуск. Потому большое спасибо за доверие нашим партнерам, а теперь уже и друзьям. А зрителям, которые недовольны рекламой, могу сказать, что именно благодаря этим вставкам мы можем объяснить людям, где и что можно купить, на чем сэкономить, как в путешествии обезопасить себя и своих близких.