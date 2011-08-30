Телекулинара Габбасова теперь считают экспертом по путешествиям

Иностранности
– Мы сразу решили, что наши передачи будут в корне отличаться от подобных программ о путешествиях, - замечает Дмитрий Эйгенсон. – Стараемся делать не просто привычный рассказ о стране, а вести блог, причем практически без закадровых комментариев.
За год ведущие умудрились побывать в шести странах, рассказав зрителям всю подноготную о Китае, Индии, Италии, Чехии, Испании и Турции.
- Практически каждый месяц – в пути, - уточняет Рустем Габбасов. - Ко мне теперь очень часто подходят люди и сообщают, что видели одну из передач и планируют отправиться в страну, о которой шел рассказ. После наших программ многие начинают ориентироваться даже в международном аэропорту Стамбула, где мы сделали несколько сюжетов.
Много интересного телевизионщики рассказали и о родной республике.
- Мы практически совершили вояж по Золотому кольцу Башкирии, - говорит Рустем. - Посетили пещеру Шульган-Таш, покатались на лошадях в Нуримановском районе, испытали на себе лечебные свойства источников Красноусольска, уникального курорта «Янгантау» и узнали, как делается знаменитый башкирский мед.
По словам г-на Габбасова, единственное, на что жалуются зрители - это обилие рекламы в программе.
- Однажды я уже объяснил в эфире, что мы – муниципальная телекомпания, а не Первый канал, где Познер с Ургантом могут бесплатно путешествовать, делиться впечатлениями, не задумываясь о финансовой составляющей. Мы же должны сами отыскать партнеров и убедить их работать с нами.
Рустем отмечает, что сейчас, когда проекту исполнился год, находить спонсоров сподручней - ребята могут показать годовой итог своей работы.
- А поначалу представлять еще несуществующий проект было нелегко: мы ведь не могли смотаться в Пекин или Лондон, чтобы отснять там пилотный выпуск. Потому большое спасибо за доверие нашим партнерам, а теперь уже и друзьям. А зрителям, которые недовольны рекламой, могу сказать, что именно благодаря этим вставкам мы можем объяснить людям, где и что можно купить, на чем сэкономить, как в путешествии обезопасить себя и своих близких.
За время вояжей у ведущих произошло множество интересных встреч и знакомств.
- Например, в Китае нам с Димой удалось пообщаться с ректором университета. Это притом, что в Поднебесной очень проблематично встретиться с чиновником любого уровня. А в Италии оперный певец с мировым именем Ильдар Абдразаков, с которым мы давно дружны, познакомил нас с живой легендой - дирижером Риккардо Мути. О его известности может свидетельствовать хотя бы тот факт, что в одном из недавно прочитанных мною романов герои собираются пойти на постановку, которой дирижирует маэстро Мути.
Сами мы поднебесные
Поздравить авторов «Руссо туристо» с годовщиной в студию пришли люди не менее известные, правда, лишь в пределах республики. Ведущий солист башкирской оперы Владимир Копытов исполнил одну из любимых арий, а прима-балерина Гузель Сулейманова поделилась своими впечатлениями от гастрольной поездки по Италии. Вместе со звездными гостями авторы решили вспомнить самые яркие моменты своих путешествий.
Страной для первого вояжа уфимские журналисты выбрали Китай. За целый месяц ребятам посчастливилось объехать всю республику и наснимать аж 18 часов видео. Ради такого случая репортерам пришлось научиться обращаться со сложной видеотехникой и освоить профессию оператора. В итоге «Месяц в Поднебесной» вылился в масштабный проект, растянувшийся на 11 серий.
- Китайский самолет мы запомним надолго, - смеется Рустем. – Заходим на борт, а там, естественно, сидят одни китайцы, и сиденья расположены очень близко друг к другу, видимо, из расчета на среднестатистического жителя страны – худого и невысокого. И вдруг я понимаю, что в салоне творится какая-то неразбериха. Оказалось, что кто-то из пассажиров хотел закрыть иллюминатор, а он просто-напросто вывалился. В итоге бригада рабочих перед самым вылетом стала его менять.
Интересно, что уфимские журналисты тоже очень заинтересовали китайцев. Наши парни стали в этой стране настоящими звездами – с ними то и дело фотографировались прохожие. Более того, китайские семьи просили Диму и Рустема сфотографироваться с их детьми.
– Мы были настоящей диковинкой, - смеется Рустем.
– Видимо, из-за того, что мы высокие, а я еще и крупный парень, - замечает Дима. – В Китае практически нет толстых людей, но наличие живота, пусть и небольшого, там почему-то ценится. Обладатели жирка заворачивают футболки и ходят с открытым пузом. Кроме того, у местных мужчин на теле практически нет волос, поэтому когда китайцы видели меня, то подходили и очень экспрессивно демонстрировали удивление наличию растительности, - продолжает Дима. - Для них это тоже в диковинку. Может быть, поэтому женщины в Китае не делают эпиляцию.
Во время вояжа Рустем, автор и ведущий передачи «Завтрак на завтра», изучал особенности приготовления национальных блюд, для чего проник в святая святых ресторанов – на кухню.
– Теперь-то я понимаю, что большинство китайских блюд в России просто невозможно приготовить из-за отсутствия нужных ингредиентов и специй. Так что китайские рестораны в России – это такая же фикция, как и дешевые подделки с вещевых рынков, пошитые китайцами.
Римские каникулы
По достоинству оценить местную кухню г-ну Габбасову удалось и в Италии, куда он отправился уже без своего соведущего. В поисках достопримечательностей уфимцам рыскать не пришлось: в качестве гида выступил звезда мировой оперной сцены, наш соотечественник Ильдар Абдразаков, который сейчас работает в Римской опере. Земляки провели вместе два дня. Маэстро пригласил уфимских друзей в самый дорогой ресторан итальянской столицы.
- Чтобы туда попасть, записываются за месяц вперед, - отмечает Рустем. - Нам сказочно повезло: приглашение в ресторан мы получили от самого владельца.
Главному режиссеру телекомпании Алексею Бычаеву, выступившему в роли оператора проекта, удалось запечатлеть на камеру изысканные блюда итальянской кухни.
- В этом ресторане совсем нет туристов, - делится впечатлениями уфимец. – Все столики заняты состоятельными римлянами, которые могут себе позволить такое удовольствие. Вообще в Италии невозможно оторваться от еды: готовят настолько вкусно и так красиво подают, что от соблазна посетить очередной ресторанчик устоять просто невозможно. Трюфели, паста, разные виды сыра, пицца, вина, кофе – список яств могу долго перечислять.
Интересно, что новый проект помог Рустему Габбасову поменять сложившийся экранный образ.
- Теперь, к счастью, меня воспринимают не только как профессионального кулинара, ведущего программы «Завтрак на завтра», но и как специалиста по странам и континентам, - признается он. - Еще год назад завкафедрой журналистики БГУ мог мне сказать: «Какой же ты журналист – только бутерброды умеешь готовить». Теперь же он посмотрит на меня под другим углом.
В новом сезоне авторы программы решили поменять формат «Руссо туристо»: съемки теперь будут проходить в Открытой студии в Гостином дворе, а рулить проектом станет только Рустем Габбасов.
- Директор телекомпании Дмитрий Эйгенсон останется только автором программы и будет реализовывать другие интересные проекты. Я же хочу внести в съемки новых выпусков элемент шоу. Планирую, например, привозить из-за границы какие-то традиционные продукты, угощая ими гостей.
В ближайших планах «Руссо туристо» - съемки в Нью-Йорке, Лондоне, посещение Шотландии и Кубы. Отметим, что стать свидетелем того, как происходит запись передач, сможет любой желающий. Съемки в Открытой студии планируются каждую пятницу с 15.00. А телезрители увидят первый выпуск нового сезона уже 5 сентября.
Дмитрий СТЕКОЛЬ.