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Материал для триллера «Аполлон 18» Бекмамбетов позаимствовал в Роскосмосе

29 августа 2011, 17:28
Sony Pictures Releasing CIS представляет: 1 сентября во всех уфимских кинотеатрах стартует прокат, пожалуй, самого загадочного фильма года – «Аполлон 18». По официальным данным «Аполлон 17» был последней лунной экспедицией с участием людей. Почему уже 40 лет никто не летает на Луну? Ходили слухи, что была еще одна миссия, и с ней что-то случилось, но вся информация об этом была засекречена. Не было никаких доказательств, пока не появились эти сенсационные материалы

Фантастический триллер «Аполлон 18» - новый продюсерский проект Тимура Бекмамбетова о секретном полете NASA на Луну. Сценарий фильма финансируют братья Вайнштейн. Боб Вайнштейн в интервью утверждал, что картина - вовсе не художественное произведение.

- Каждый человек глубоко в душе понимает, что есть секреты, проходящие мимо нас, - сказал он. - Посмотрите на WikiLeaks: сколько секретов скрыто от людей, и они реальны. Мы ничего не снимали. Мы все это нашли». По легенде, видеозаписи с борта космического корабля, Тимур Бекмамбетов совершенно случайно нашел в Роскосмосе, где проводил изыскания для документальной картины, приуроченной к пятидесятилетнему юбилею космонавтики 12 апреля 2011 года.

Считается, что полет Аполлона 18 на Луну был отменен. Но со временем всплывают некоторые факты о том, что он не только не был отменен, более того участники экспедиции таки нашли жизнь на неизведанных просторах луны! Почему вся эта информация была засекречена столь долгое время? Так же всплывают отрезки ранее засекреченных «подлинных видеозаписей» фильмов про контакт с инопланетянам. Вот только чем это все для них закончилось... Все тайное станет явным уже 1 сентября.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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