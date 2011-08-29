Материал для триллера «Аполлон 18» Бекмамбетов позаимствовал в Роскосмосе

Считается, что полет Аполлона 18 на Луну был отменен. Но со временем всплывают некоторые факты о том, что он не только не был отменен, более того участники экспедиции таки нашли жизнь на неизведанных просторах луны! Почему вся эта информация была засекречена столь долгое время? Так же всплывают отрезки ранее засекреченных «подлинных видеозаписей» фильмов про контакт с инопланетянам. Вот только чем это все для них закончилось... Все тайное станет явным уже 1 сентября.