Уфимские парки превращаются в гигантские пивнушки

Парковка разрешена
Стоит отметить, что в столице Башкирии найдутся места для любителей самых разных видов отдыха. По этому принципу городские парки можно разделить на несколько категорий. Например, к паркам развлечений, куда уфимцы отправляются целыми семьями, можно отнести «Волшебный мир», «Кашкадан», Демский, Первомайский, имени Якутова, «Кул-тау». Парк имени Гафури и Нефтехимиков отданы уфимским маргиналам под распитие слабоалкогольных напитков. Ботанический сад, имени Аксакова, Салавата, Гастелло и лесной массив, носящий имя лесоводов Башкирии, предпочитают те, кто не любит большие скопления народа, зато предпочитает тихие и романтичные прогулки. Эти же уфимцы выбирают для променада парк имени Ленина, что у Белого дома, Победы, сквер за ДК «Юбилейный», которые можно назвать мемориальными. Есть в Уфе и такие места, которые из окультуренных зон со временем превратились в запущенные леса. Это парк имени Калинина, Непейцевский дендропарк и «Волна» в Затоне.
Большинство нынешних парков появилось в столице Башкирии лишь после войны. До сороковых места отдыха уфимцев можно было пересчитать по пальцам одной руки. Самой популярной зоной отдыха местной молодежи в годы Великой отечественной был парк, который в народе прозвали «Фанерка», потому как располагался он у фанерного комбината.
- Правда, выбирались мы туда нечасто: время было очень тяжелое, днем работали с мужем на моторном заводе, а вечером учились, - рассказывает пенсионерка Розалия Шемагонова, в 41-м эвакуированная в Уфу из белорусского Минска. – Там была танцплощадка, кинотеатр и спортивная зона: супруг всегда увлеченно играл в волейбол.
На другом конце города жизнь кипела в парке Луначарского, которому теперь вернули имя писателя Аксакова.
- Сад был компактным, как, впрочем, и сегодня, но народу там всегда было очень много, - продолжает Розалия Зиновьевна. - Уфимцы рассекали по озеру на лодках, а потом шли в деревянный театр: гастролеры часто привозили туда оперетты.
Пивные реки, шашлычные берега
В честь Победы в Великой Отечественной войне в 1947 году в городе Черниковске силами обычных граждан был заложен новый парк – Нефтехимиков. Примечательно, что первоначально он и назывался парком Победы. В его благоустройство все свои силы вкладывали дети, школьники, комсомольцы и простые трудящиеся. Так как место отдыха возводили обычные граждане, парк прозвали «народным». Он располагался на территории в 22 гектара, где разместился ДК «Химик» и стадион «Строитель». В 1956 году был построен летний кинотеатр, который впоследствии реконструировали под спортивный зал. Сейчас здесь действует детская спортивная школа. В 1980 году, когда Черниковск уже пару десятков лет был присоединен к Уфе, парк Победы переименовали в парк Нефтехимиков. И хотя отдыхающих здесь химиков найти трудно, парк никогда не пустует. С самого утра тут можно наблюдать, как делают свои первые шаги малыши на глазах радостных мам, на скамейках отдыхают пожилые представители Черниковки, наслаждающиеся тишиной, а уже ближе к вечеру собирается молодежь, как правило, подвыпившая.
На радость маленьким посетителям парка здесь есть аттракционы, многие из которых, к сожалению, не функционируют.
- Были предложения выкупить эти карусели, бизнесмены загорались желанием переделать, обновить их, но куда-то потом исчезали, - признается директор парка Элеонора Дубницкая. – Аттракционы у нас действительно старенькие, но мы надеемся, что на следующий год мы их обновим. До этого большая часть наших средств уходила на благоустройство территории: два года назад за счет летних кафе была заасфальтирована центральная дорога парка, скоро будет проведено наружное освещение. А на следующий год планируем приобретать карусели.
Сейчас в парке функционируют четыре летних кафе, куда люди приходят не только попить пива и поесть шашлыков, но и пообщаться, послушать живое пение народных талантов, попеть в караоке, поиграть в бильярд или настольный теннис. Поесть шашлыков здесь можно от 60 до 110 рублей за
Покататься на полуразрушенных каруселях можно за 40 рублей, что частенько приводит в возмущение посетителей.
- Жалобы, конечно, бывают, - не скрывает Элеонора Кадимовна. - Обычно приходят граждане и спрашивают, почему у нас аттракционы не бесплатны. Когда им начинаешь пояснять, что за счет этих денег мы обеспечиваем благоустройство парка, они тут же поворачивают разговор на другую тему, говорят, что у нас тут ничего нет, кроме пивнушек. Тогда становится обидно.
По словам директрисы парка, сюда съезжаются даже жители юной части Уфы.
- К нам приходят отдыхать одни и те же, а вот если приезжают из другой части города – мы видим сразу. Видимо, им у нас очень нравится.
Каждый приходит сюда за своим: девушки в коротких платьицах надеются найти свою любовь, дамочки постарше – достойного кавалера, пьяные мужчины – приключений. Гулять по парку в темное время опасно: можно оступиться и ушибиться. Освещения здесь практически нет, поэтому лучше идти недалеко от кафешек: здесь хоть света больше. Не стоит также заговаривать с местными ребятами, которые просят прикурить. После этого местные реальные пацаны могут попросить у вас сотовый, чтобы позвонить. И не факт, что вы получите его обратно.
Главное место встреч черниковской быдло-молодежи – давно неработающий фонтан перед ДК «Химик». По всему периметру располагаются компании с батареей пивных бутылок и баллонов. Здесь же происходят судьбоносные знакомства быковатых парней и непритязательных девушек. Некоторые подъезжают на «девятках», молодые люди покруче – на иномарках. Трепещущие при виде автомобилей нимфетки, выпивая для храбрости бутылку-другую пива, начинают общение.
- Мы как раз тут с Юрой и познакомились: я с подругой сидела, а он на машине подъехал, пошутил, мол, вашей маме зять не нужен? Так и познакомились, - рассказывает безработная Настя Устинова. – С этим парком у нас многое связано. Я еще в школе вместе с классом любила гулять, здесь у нас проходили кроссы, сюда приходили на выпускной. И вот сейчас мы частенько гуляем с друзьями. Наверно, на нашей с Юрой свадьбе тоже сюда придем.
Чуть далее от фонтана знакомств находится миниатюрный памятник Ленину. Под постаментом советскому вождю назначают свидания влюбленные, но не только: случается, что здесь забивают стрелки для выяснения отношений реальные пацаны. Буквально на наших глазах здесь собрались около сорока человек – компания из тридцати против десяти. Причина банальная: накануне один россиянин помял дагестанца, вот горячие парни и решили выяснить отношения. Но ожидаемого побоища не случилось: оказывается, неподалеку стоял автобус с полицейскими, поэтому братва ограничились только разговором на повышенных тонах.
Черниковские маевки
В парке Победы тоже есть не самое роскошное и изящно оформленное питейное заведение. Но тут гораздо спокойнее: все-таки святое место. В парке, заложенном в 1947 году, можно найти списки погибших в Великой Отечественной войне, Вечный огонь, музей боевой славы. Это дисциплинирует, наводит на серьезные размышления. Интересно, что мемориальным парк стал лишь в 80-м году: до этого он назывался «Нефтяник», здесь располагались разнообразные карусели, детская площадка и колесо обозрения. Тогда парк поменялся названиями с нынешним парком Нефтехимиков.
Сегодня люди приходят сюда погулять, фотографируются рядом с пушками и зенитным орудием.
Дети вскарабкиваются на танк-победитель – знаменитый Т-34-85. Дорожки чистые, деревья - красивые исполины. А какой роскошный вид открывается с горы на реку и поля со смотровых площадок! Сюда съезжается молодежь со всего города только для того, чтобы посмотреть на закат, который наблюдать отсюда – одно удовольствие. Правда, вправо лучше не смотреть, если вы не поклонник индустриального пейзажа - там открывается замечательный вид на трубы черниковских химзаводов. Точно непонятно - оттуда ли ветер приносит химические зловония или еще из каких мест, но дышать очень тяжело. Такой воздух просто вреден. Лучше во время выбросов здесь не гулять. Когда же, наконец, жителей севера Уфы перестанут травить? Сколько лет они это терпят, уже XXI век на дворе, а мы все живем по правилу: «люди - щепки во время рубки леса».
В парке установлены видеокамеры, поэтому пьющую пиво молодежь здесь увидеть практически невозможно. Чуть ниже парка расположены летние кафе – рай для маргиналов. Тут уже можно и пива попить, и под громкую музыку потанцевать. Некоторым посетителям парка это не особо нравится.
- Приходишь сюда, чтобы тишиной насладиться, а тут музыка по ушам - бум-бум-бум, - замечает пенсионерка Татьяна Васильева. – Ну что поделать - каждый любит отдыхать по-своему.
Название еще одного черниковского места народных гуляний также связано с майским праздником. Первомайский парк расположился за ДК УМПО, в который упирается Первомайская улица - самая длинная в районе. В 90-м году он носил имя Калинина, а через пять лет получил сегодняшнее название. Тогда же под строительство новой многоэтажки у парка отняли часть территории. Это место отдыха обрело новую жизнь буквально два года назад. Тогда озерцо, которое больше походило на болото, очистили, в середине водоема установили фонтан и даже запустили рыбу.
- Можно сказать, что история парка началась именно с этого момента, - замечает администратор Первомайского Сергей Баязитов. – Мы проделали работы по улучшению ландшафта, теперь отдыхающие смогут гулять у озера. Любителям рыбной ловли мы также приготовили сюрприз – запустили туда пять стаек карасей. Рыбачить мы не запрещаем, а наоборот, решили, как можно интереснее предоставить досуг для наших посетителей. Работы еще много: мы планируем заасфальтировать прогулочные дорожки вокруг озера, построить мост, соединяющий два берега, соорудить каскадный водопад и установить еще один фонтан. А в скором времени у озера появится название.
В любое время дня парк полон народу: молодые парочки с колясками, пожилые люди из близлежащих домов, большое количество молодежи, которая, как и во всех парках, не обходится без пива и семечек. Здесь собираются и гопники, излюбленным местом которых являются летние кафе. Питейных заведений в парке три, ценами они не отличаются: пиво стоит от 50 рублей и выше, шашлык – от 65 рублей.
Для детей здесь есть аттракционы – батуты, карусели, а также огороженная детская площадка, в которой малыши имеют возможность скатиться с горок, покататься на качелях, поиграть в песочнице.
– Это единственный парк в нашем районе, в котором можно погулять на природе с ребенком, – рассказывает Оксана Теплова, качающая коляску с годовалым малышом. – Если раньше здесь даже и скамеек не было, то сейчас сделано все для удобства отдыхающих. Парк расцветает на глазах!
Ежегодно сюда привозят зоопарк – тигры, львы, бурые лисы, медведи и многие другие животные, мучающиеся в клетках, приводят в ужас родителей и детей. На площади перед дворцом культуры иногда работает фонтан, который облюбовали представители молодежных субкультур – эмо, панки, готы, хардкорщики.
Народные волнения
В противоположном конце Уфы, в другом рабочем районе – Демском – народ любит выбираться в свою прогулочную зону. Местные депутаты еще в 30-х годах собирались по поводу создания места для организации отдыха местных жителей. В 1950 году на
Видно, что сегодняшняя администрация парка постаралась сделать все для красоты и удобства. Много скамеек, среди деревьев проложены дорожки, вход на одну из которых украшен красивыми деревянными воротами, горят фонари, есть капитальный туалет. Парк украшает домик в восточном стиле и мини-бассейн «Золотая рыбка», выложенный оригинальными камушками и облагороженный детскими фигурками. Для малышей здесь есть качели, детская площадка, игровой зал, 14 аттракционов. Для посетителей постарше - бильярдный зал, тир. Зимой из развлечений – коньки и лыжи советского образца. Естественно, дорожки вымощены бетонной плиткой и имеются питейные заведения.
И сегодня тут было бы неплохо, если б не люди. Для полного спектра ощущений Демский парк нужно посещать в темное время суток. На ближайших к парадному входу скамейках еще сидят кучкой припозднившиеся мамаши, а вокруг бегают их чада. Это последний оплот их обороны. Дальше, куда не пойди, отдыхает множество молодежи. Качели, скамейки, детские аттракционы – везде, где можно посидеть, идет пока что мирная ночная жизнь. Ароматы в нос бьют далеко не замечательные – пиво, моча, перегар, сигаретный дым, пиво, опять моча. Вот молодая мамаша, покачивая коляску, наслаждается пивасиком. Уходя, понимаешь, что больше тут гулять не станешь.
Затонский парк «Волна», появившийся здесь в 76-м, носил имя Губайдуллина, со временем превратился в зеленый массив с кучами мусора. Помимо бутылок, окурков и пакетов, дорогу здесь преграждают вывороченные куски арматуры, будто парк накрыла волна цунами, в честь которого он и был назван. Пьяные компании обычно разбавляют мамаши, прогуливающиеся с детьми, да старенькие бабушки, бегают спортсмены.
- Единственное красивое и ухоженное место – это центральная аллея, по которой все и ходят, - с горечью говорит посетительница парка Резеда Давлетбаева, качающая коляску с малышом. – Я хожу с ребенком сюда почти каждый день, но, к большому сожалению, парк совсем не радует. Есть здесь заброшенная грязная сцена, на месте бывших сидений – железный лом. Там, где было кафе, - огромное асфальтированное пятно, озеро превратилось в грязное болото, в котором плавают бутылки. Но все равно мы ходим сюда, потому что больше некуда!
Правда, в начале августа, на центральной аллее открылся памятник десантникам – уроженцам Башкортостана, погибшим при исполнении воинского долга. У основания памятника сооружена пятиконечная звезда, над ней – настоящий БТР-70. За корпусом машины установлен металлический каркас парашюта – символ воинов ВДВ.
Водные процедурости
Парк «Кашкадан», что в Октябрьском районе, – самый молодой в Уфе: его разбили девять лет назад. В сипайловском оазисе у одноименного озера естественного происхождения любят бывать и дети, и взрослые. Народ здесь развлекают по выходным и праздникам. Посетителям предлагают поиграть в пляжный футбол, волейбол, бильярд или попеть в караоке-клубе. Многие спасаются от жары в кофейнях, расположенных на воде. За час занятия виндсерфингом на озере придется выложить 400 рублей, также можно взять на прокат роликовые коньки, квадроциклы, веломобили, скейтборды и велосипеды. В детской зоне можно погонять на аккумуляторных машинах, пострелять в тире, попрыгать на батутах, прокатиться на каруселях либо отправится в путешествие на детском поезде «Простоквашино». Средняя цена развлечений на аттракционах для детей - 30-50 рублей. Восьмилетнего Тимура Аскарова за руль игрушечного гоночного авто усадил папа. Мальчик тут же столкнулся с двумя другими гонщиками и попытался разъехаться, используя для этого клумбу.
- На цветы нельзя! – кричит ему возмущенная старушка, прогуливающая собачку.
- Это объездная дорога, - серьезно парирует юный «правонарушитель».
Детей помладше родители любят сажать на пони и ослика по кличке Босс. Животное привезли вместе с «Лунапарком» и зоопарком, которые раскинулись рядом. Пятилетнего Босса по человеческим меркам ребенком не назовешь: он ишачит каждый день в прямом и переносном смысле.
- Босс выдерживает около ста кг: в Азербайджане на них ездят здоровенные мужчины, - рассказывает катальщик и тренер осла Ангелина Спиридонова. - Но взрослые интереса к такому развлечению не проявляют, поэтому мы катаем только детишек лет до 15. В пекло животных не выводим, ждем, когда жара спадает. Ведь в такую погоду народу все равно в парке мало: все спасаются на пляже.
С пяти до девяти вечера в парке детей катают пони: 12-летняя Ханна и 8-летний Мартин, которых пригоняют из загонов ипподрома «Акбузат». Возить на себе детей лошади могут только физически окрепнув, с четырех-пяти лет, а до этого к будущей работе их приучают года два.
- По праздникам желающих оседлать лошадку всегда больше, - треплет Ханну за загривок катальщица Юлия Ковалева. – Дети сами просят, иногда взрослые настаивают, чтобы ребенок прокатился. У нас животные не лягаются, воспитаны так с малых лет. На нетрезвых реагируют бурно, начинают на дыбы вставать, могут даже «свечку» сделать.
Среди активно отдыхающей молодежи на Кашкадане популярны велосипеды, скейтборды, ролики. 22-летний Данил не просто катается на роликах, а скрестил танцы на льду с роликовыми коньками. Вышло убедительно: в его движениях угадывается опыт и пластика, не свойственная новичкам.
- Катаюсь, наверно, две недели, - говорит парень. - Я на фигурных коньках стоял два года, а этим летом решил попробовать асфальт. Беру наушники и начинаю кататься. Этот модный сейчас стиль называется фристайл.
Деревья в парке невысокие и их мало. Зато есть пляж с кабинками для переодевания. Некоторые даже рискуют принимать водные процедуры. Лучше, конечно, на лодочке поплавать. Большинство отдыхающих предпочитают гулять вокруг озера, благо Кашкадан окружает асфальтовая дорожка. Запах от воды не очень приятный, болотистый. Но с этим еще можно было бы мириться, если б не чистота воздуха. Атмосфера тут, как, впрочем, и во всем Сипайлово, не лучшая. Неподалеку - оживленная улица, да и расположен район так, что ветра частенько несут сюда выбросы химзаводов.
Развлечения на костях
Один из старейших в Уфе - парк имени Ивана Якутова. Но несмотря на более чем столетний возраст, своих лидирующих позиций он не теряет. Сад для народных гуляний был заложен в 1903 году по инициативе уфимского полицмейстера Бухартовского. Названный Садом общества трезвости парк очень скоро стал любимым местом отдыха уфимцев. В его центре был «абиссинский колодец» для питья, парники и оранжереи. Парком имени активного участника социал-демократического движения Ивана Якутова сад становится в 1918 году. Немногие знают, что территорию от Вечного огня до Революционной улицы раньше занимало кладбище. Рабочие, прокладывавшие коллектор в 50-х годах на территории парка, наткнулись на каменный склеп с телом священника, а ребятня, купавшаяся в Солдатском, нередко выныривала с «трофеями» - костями и черепами. До сих пор особо суеверные граждане отказываются покупать квартиры в жилом комплексе на углу Революционной и Маркса, где располагался погост. В 1932 году парк обретает второе рождение: приводится в божеский вид Солдатское озеро, по которому начинают курсировать лодки, стартуют первые аттракционы. Чуть позже сад получает статус детского парка культуры и отдыха. В мае 53-го здесь делает первый рейс поезд детской железной дороги. В 1967 году открыт мемориальный комплекс и главный его элемент – Вечный огонь.
Современные достопримечательности парка - ресторан на озере «Тихая гавань», переименованный в «Антонио», первый в городе боулинг-клуб «Веселый Роджер», теннисный корт. На Солдатском озере по-прежнему главные развлечения – катания на катамаранах и лодках. Зимой водоем превращается в неровный, но популярный в народе каток. Еще одна особенность парка – свадебная карусель и дерево любви, на которое молодожены вешают замки, а затем бросают ключи в Солдатское озеро на счастье. В парке можно встретить странных людей, которые рискуют плавать и нырять в мутной бурде водоема. Купаться в этом пруду официально не разрешено, но некоторых это не останавливает.
Молодая чета Рамазановых сегодня отмечает здесь второй день рождения сына Оскара.
- Это наше любимое место прогулок еще со времен учебы в педколледже, - рассказывает глава семьи Руслан. - Помнится, мы частенько захаживали сюда с Ритой между парами, а иногда и вместо них. А однажды пришли в парк втроем с нашей общей подругой и поспорили, смогут ли девушки искупаться в озере. Тогда, как и сейчас, это было запрещено, но я по такому случаю даже договорился с охраной. В итоге девушки все же выкупались, правда, долг до сих пор за мной.
- Просто после купания наш с подругой материальный интерес пропал, - говорит супруга Руслана Маргарита. - Зато когда приходим сюда, есть что вспомнить. К тому же здесь одновременно спокойно для нас и увлекательно для ребенка.
С двух сторон парка оживленные улицы, что чистоты воздуху не прибавляет. Вроде убирают тут постоянно, а люди быстро успевают нагадить: публика попадается не самая воспитанная. Возможно, ее притягивают местные питейные заведения. Мамы с грудничками гуляют среди курящих и дышащих перегаром особ обоих полов, что, конечно, родительниц не радует. Но куда еще пойдешь в этом районе?
Гармонию парка, порой, нарушают отдыхающие, распивающие пиво на ступеньках у Вечного огня.
- Парк имеет более чем столетнюю историю, Вечный огонь был заложен десятки лет назад, - оправдывается директор парка Альфред Мустафин. - Аттракционы же появились здесь сравнительно недавно. Переносить Вечный огонь мы посчитали делом кощунственным, а отделить его от зоны развлечений не представляется возможным. Потому поведение горожан остается на их совести, ведь это вопрос воспитания, а не места расположения памятника.
Большинство отдыхающих предпочитает расслабляться на аттракционах, которых здесь 15 видов.
- Кстати, мы единственный парк, в котором все машины итальянского производства – в других часто стоит еще совковое оборудование, - продолжает Альфред Салихович. - К тому же аттракционы поставлены в 2003-2004 годах, поэтому бояться поломок не стоит.
Эмоции наружу не выплескивать!
Запахом сладкого попкорна уже издали завлекает парк «Волшебный мир», что находится за площадью Ленина. В июне развлекательному комплексу исполнилось десять лет. Одним он может показаться тесноватым, другие найдут в этом плюс: на каждом шагу детишек и их родителей поджидают всевозможные аттракционы.
- Их в нашем парке двенадцать, - рассказывает администратор парка Лилия Исламова. - Все аттракционы делятся на три вида: детские, семейные и экстремальные. Думаю, понятно, что первые – самые безопасные и легко переносимые, а последним отдают предпочтение смельчаки. Кстати, суть таких экстремальных аттракционов заключается в первую очередь в самих отдыхающих: нужно уметь вовремя оценить возможности своего организма. С технической же стороны все машины вполне безопасны.
Оказывается, перед началом сезона все аттракционы проходят техническое освидетельствование, которое могут провести только специалисты.
- Причем эти техники-эксперты проводят огромную работу с каждой машиной, - добавляет Лилия Шакировна. - Они не выдадут свидетельство на аттракцион, пока не проверят едва ли не каждый болтик в машине.
Уже во время работы парка все аттракционы проходят еженедельные и ежемесячные осмотры электриками и техниками, так что серьезных сбоев отдыхающие не увидят.
- Не зря говорят, что человек сам себе враг, - сетует администратор. - Родители настолько стараются «порадовать» своих детей, что чуть ли не силком запихивают их, например, в электромобили, хотя мы предупреждаем, что это очень травмоопасный аттракцион. Почувствовав в руках руль, детишки берут ситуацию под свой контроль, потому столкновения лоб в лоб на высокой скорости заканчивается слезами, выбитыми зубами и упреками родителей в адрес администрации парка.
Как и во многих других парках, по выходным «Волшебный мир» устраивает игры и концерты для детей. Но гордостью парка стали пенные «Детскотеки», которые каждую субботу проводит профессиональный режиссер Ирина Ветошкина.
- Порой это сумасшествие язык не поворачивается назвать «детскотекой», - смеется Ирина. - Уже которую неделю на пенные танцы приходят целыми семьями, молодежными компаниями, хотя танцы проводятся в дневное время. К тому же подобных мероприятий для детей нет больше нигде в Башкирии. Есть у нас одни постоянные гости – девушки лет шестнадцати. Так вот они сначала играют с малышами во все игры, получают призовые талончики, а потом резвятся на пузырчатом танцполе. Но все равно детской эта дискотека быть не перестает, ведь даже пену изначально заказывали во Франции – она быстро сохнет, не оставляет следов, а главное – не вызывает аллергии.
Алмаз Казиев работает в «Волшебном мире» уже второй год, и он уже привык к воплям посетителей аттракционов.
- Я уже давно свыкся с нервным хохотом вперемежку с криками «Мамочка!», - смеется оператор аттракциона. - Сейчас просто слежу за тем, чтобы кресла вращались правильно, ведь это я задаю направление всем кульбитам аттракциона. Очень часто смельчаки уже через минуту кричат, чтобы остановили машину, но это больше от страха. А вот когда я вижу, что человеку и вправду плохо – конечно, останавливаю.
Алмаз говорит, что в его практике пока как-то обходилось без неприятных эксцессов с расшатанными вестибулярными аппаратами граждан.
- А вообще практически на всех аттракционах кого-то может укачать, и иногда уфимцы в буквальном смысле не могут держать все в себе, - добавляет администратор парка Лилия Исламова. - На такой случай у нас даже есть дежурное ведро и тряпка - все неприятности отдыхающие убирают за собой сами.
Если с вестибулярным аппаратом все нормально, то семья из трех человек должна потратить не меньше тысячи рублей, чтобы неплохо отдохнуть в парке. Если же кошелек или здоровье не позволяют пересидеть на всех аттракционах, то чистые дорожки парка, множество ухоженных клумб и скамеек подарят эстетическое наслаждение.
Сошли с «Орбиты»
Для непритязательных уфимцев для отдыха вполне подойдет парк имени Мажита Гафури, расположенный по соседству. Заложен он был в 61-м году. Сегодня из-за мусора у тропинок, многочисленных пивных шатров и музыкальной какофонии прийти сюда решиться не каждый. Кругом понатыканы подозрительные шашлычные, в которых по соображениям гигиены некоторые никогда не станут есть, даже если им за это приплатят. Местные господа предпочитают пиво в больших кружках, иногда караоке и ненавязчивое кокетство с юными леди, которым посчастливилось проходить мимо. В одном из заведений девочки-танцовщицы отмахивают бедрами к радости напряженно взирающих на это мужиков. Подвыпивший народец гуляет там же, где ангельские бабульки и мамы с маленькими детьми. Тут же - вонючие пластиковые сортиры, которые кто-то придумал называть био-туалетами. Может, это из-за натуральнейших биозапахов? В нормальных парках должны быть кристально чистые туалеты с подводкой воды и канализацией.
Тусовка на площади Ленина представляет собой гремучую смесь различных молодежных движений – панки, готы, байкеры и эмо сосуществуют на удивление мирно. Чуть пониже народ фотографируется с измученным ежедневными солнечными ванными цирковым зверьем. Если дрессированные голуби под вечер все еще оптимистично воркуют, то несчастные хорьки и чернобурки трупами обмякли в руках позирующих, не подавая признаков жизни.
Неприятно вспоминать, во что превращается площадь в дни праздников, когда гремят салюты. Воздух тут не самый приятный, какой-то затхлый, хотя до проспекта Октября определенное расстояние имеется. Гулять особо негде, но людей много – поблизости другого сада нет. Основную часть парка в
Днем, когда еще не начались гулянки в пивнушках, тишину парка нарушает только пение птиц и скрип до сих пор любимого многими «Ботика» - огромной качели.
- Это тормозные колодки скрипят, - объясняет нам кассир. - Так нужно, хотя их механики каждый день смазывают.
Скрежет «Ботика» временами перебивает звонкий девичий смех: две подружки – единственные посетительницы аттракциона, оказывается, верные поклонницы парка.
- Мы просто обожаем кататься здесь! – захлебывается от восторга десятиклассница Катя Сафиуллина. - Живем в селе Чернолесовский, приезжаем в Уфу не очень часто, но когда бываем здесь, обязательно заходим в любимый парк и отрываемся по полной. Сегодня вот на двоих тысячу рублей прогуляли.
Среди остальных 12-ти аттракционов – детские «Колокольчик», «Солнышко», «Юнга», железная дорога. Есть здесь не очень новое и с виду не особо надежное «Колесо обозрения», на котором, тем не менее, многие катаются с завидным постоянством. Из других развлечений - караоке, тир, игровые аппараты, катание на лошадях. Старенькие, но все же работающие аттракционы обойдутся уфимцам заметно дешевле, чем в других местах – здесь цены начинаются от 10 рублей, в то время как в других парках полсотни рублей только открывают прейскурант цен.
В нижней части парки на месте аттракционов «Орбита» и «Ромашка» сегодня развернулось строительство спорткомплекса с теннисным кортом, фитнес-центром и бассейном. У эстрады, которая чудом устояла, исчезли скамейки, где пенсионеры играли в шахматы и шашки. Еще здесь планируют возвести лыжный стадион, а вокруг парка установить монорельс, с которого всю зону можно будет обозреть почти с высоты птичьего полета.
Неподалеку за вертолетной площадкой расположился семейный комплекс «Кул-Тау», который придется по вкусу в первую очередь любителям активного отдыха. Есть здесь самый высокий в городе скалодром, летние и зимние кафе, пинг-понг, бильярд, катание на лошадях, баня. Зимой одна из площадок перед кафе превращается в небольшой каток, в кафе крутят старые киноленты.
Как видим, Уфа, хоть и считается зеленым городом, но действительно больших цивилизованных парковых массивов не имеет. Работы в имеющихся зеленых зонах отдыха - выше крыши. Чтобы там стало комфортно гулять и отдыхать, нужно вложить немало труда и средств. Прежде всего, измениться в лучшую сторону должны люди. Это животным положено гадить по первому позыву и строго охранять свою территорию от других представителей вида. А мы, вроде как, людьми себя считаем.
Юлия ЛЕЖЕНЬ,
Айгуль ХАФИЗОВА,
Юлия ПЛЕХАНОВА,
Александр КУЗНЕЦОВ.