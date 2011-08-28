Уфимские парки превращаются в гигантские пивнушки

Один из старейших в Уфе - парк имени Ивана Якутова. Но несмотря на более чем столетний возраст, своих лидирующих позиций он не теряет. Сад для народных гуляний был заложен в 1903 году по инициативе уфимского полицмейстера Бухартовского. Названный Садом общества трезвости парк очень скоро стал любимым местом отдыха уфимцев. В его центре был «абиссинский колодец» для питья, парники и оранжереи. Парком имени активного участника социал-демократического движения Ивана Якутова сад становится в 1918 году. Немногие знают, что территорию от Вечного огня до Революционной улицы раньше занимало кладбище. Рабочие, прокладывавшие коллектор в 50-х годах на территории парка, наткнулись на каменный склеп с телом священника, а ребятня, купавшаяся в Солдатском, нередко выныривала с «трофеями» - костями и черепами. До сих пор особо суеверные граждане отказываются покупать квартиры в жилом комплексе на углу Революционной и Маркса, где располагался погост. В 1932 году парк обретает второе рождение: приводится в божеский вид Солдатское озеро, по которому начинают курсировать лодки, стартуют первые аттракционы. Чуть позже сад получает статус детского парка культуры и отдыха. В мае 53-го здесь делает первый рейс поезд детской железной дороги. В 1967 году открыт мемориальный комплекс и главный его элемент – Вечный огонь.