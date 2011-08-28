Башкирская опера открывает новый сезон

Симфоническим оркестром будут управлять попеременно все дирижеры театра – Артем Макаров, Марат Ахмет-Зарипов, Фарит Идрисов, Герман Ким, Рустэм Сабитов и Раушан Якупов. Режиссер концерта – Рустэм Галеев. В программе прозвучат популярные классические произведения. Ведущая – Валентина Айшпор.
17 сентября балетная труппа представит театральную новинку – «Семь красавиц» знаменитого азербайджанского композитора Кара Караева. Минувшим июнем этот спектакль открыл XVII Международный фестиваль балетного искусства имени Рудольфа Нуреева и был тепло принят публикой и критикой. Уфимский хореограф Ринат Абушахманов представил свою версию древневосточной легенды. Главные роли исполнят Римма Закирова, Ильдар Маняпов и Андрей Брынцев.
Ожидается приезд сына композитора – Фараджа Караева, – композитора, профессора Московской консерватории.
Валентина АЙШПОР.