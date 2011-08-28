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Башкирская опера открывает новый сезон

28 августа 2011, 23:07
16 и 17 сентября Башкирский государственный театр оперы и балета откроет 74-й сезон. После летних каникул оперный театр готов вновь принимать гостей. 16 сентября всех меломанов ждет встреча с ведущими солистами оперной труппы. В грандиозном концерте ОПЕРА-ГАЛА примет участие хор (главный хормейстер – Эльвира Гайфуллина).

Симфоническим оркестром будут управлять попеременно все дирижеры театра – Артем Макаров, Марат Ахмет-Зарипов, Фарит Идрисов, Герман Ким, Рустэм Сабитов и Раушан Якупов. Режиссер концерта – Рустэм Галеев. В программе прозвучат популярные классические произведения. Ведущая – Валентина Айшпор.

17 сентября балетная труппа представит театральную новинку – «Семь красавиц» знаменитого азербайджанского композитора Кара Караева. Минувшим июнем этот спектакль открыл XVII Международный фестиваль балетного искусства имени Рудольфа Нуреева и был тепло принят публикой и критикой. Уфимский хореограф Ринат Абушахманов представил свою версию древневосточной легенды. Главные роли исполнят Римма Закирова, Ильдар Маняпов и Андрей Брынцев.

Ожидается приезд сына композитора – Фараджа Караева, – композитора, профессора Московской консерватории.

Валентина АЙШПОР.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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