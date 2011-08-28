Башкирская опера открывает новый сезон

16 и 17 сентября Башкирский государственный театр оперы и балета откроет 74-й сезон. После летних каникул оперный театр готов вновь принимать гостей. 16 сентября всех меломанов ждет встреча с ведущими солистами оперной труппы. В грандиозном концерте ОПЕРА-ГАЛА примет участие хор (главный хормейстер – Эльвира Гайфуллина).