Александр Кушнир: «Разговоры о том, что Земфира раскрутила себя сама - полный бред»

Помимо основой работы, г-н Кушнир еще читает лекции в московских вузах. Цена такого образования весьма приличная – пять-шесть тысяч евро в год. Студентам Кушнир рассказывает о том, как раскрутить артистов, выдают им информацию, которой сам учился на практике, методом проб и ошибок. Кому, как не Кушниру знать, каким образом из обычной девочки с сильным голосом можно сделать всенародную любимицу, как привлечь внимание прессы и зрителей к новому артисту. Ведь именно этот человек вместе с продюсером Леонидом Бурлаковым взялся за никому неизвестную девушку из Башкирии Земфиру Рамазанову. Когда Кушнир слышит от журналистов фразы вроде того, что, мол, таким как Земфира пиар не нужен, он советует внимательно прочесть главу из его книги «Хедлайнеры», где подробно описывает знакомство и последующую работу с рок-дивой. Историю о том, как питерские журналистки передали кассету с песнями Земфиры продюсеру «Троллей» на фестивале «Максидром-98» знают, наверное, все поклонники певицы. Через некоторое время Земфира уже звучала на всех радиостанциях и телеканалах. Однако каким образом это происходило известно далеко не всем.