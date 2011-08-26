Александр Кушнир: «Разговоры о том, что Земфира раскрутила себя сама - полный бред»

Помимо основой работы, г-н Кушнир еще читает лекции в московских вузах. Цена такого образования весьма приличная – пять-шесть тысяч евро в год. Студентам Кушнир рассказывает о том, как раскрутить артистов, выдают им информацию, которой сам учился на практике, методом проб и ошибок. Кому, как не Кушниру знать, каким образом из обычной девочки с сильным голосом можно сделать всенародную любимицу, как привлечь внимание прессы и зрителей к новому артисту. Ведь именно этот человек вместе с продюсером Леонидом Бурлаковым взялся за никому неизвестную девушку из Башкирии Земфиру Рамазанову. Когда Кушнир слышит от журналистов фразы вроде того, что, мол, таким как Земфира пиар не нужен, он советует внимательно прочесть главу из его книги «Хедлайнеры», где подробно описывает знакомство и последующую работу с рок-дивой. Историю о том, как питерские журналистки передали кассету с песнями Земфиры продюсеру «Троллей» на фестивале «Максидром-98» знают, наверное, все поклонники певицы. Через некоторое время Земфира уже звучала на всех радиостанциях и телеканалах. Однако каким образом это происходило известно далеко не всем.
- Впервые Земфиру я увидел на видеозаписи Дне города в столице Башкирии, - вспоминает Кушнир. - В центре сцены на высоком стуле сидело какое-то угловатое существо. Казалось, что ноги и руки разбросаны по сторонам. Глаз видно не было - их прикрывала длиннющая челка. В руках у девушки была гитара, причем, как мне показалось, держала она ее крайне неловко. Где-то в углу спрятались клавишник, барабанщик и басист. «Можно я еще две песни спою?» - жалостно обратилась Земфира к релаксирующим землякам. И, не дожидаясь ответа, затянула: «Мама-Америка, двадцать два берега…». Припев пела энергично - с напором и нездешней настойчивостью. По аранжировкам и сыгранности это выглядело очень сыро, но с голосом и внутренним драйвом у человека все было в порядке.
Сегодня Александр откровенно смеется над убеждением, что Земфира раскрутила себя сама.
- Не так давно я снова прочитал эту мысль в одном музыкальных журналов. Это, конечно же, полный бред. Зимой 1999 года все выглядело не так радужно. На тот момент все кому не лень говорили, что она чуть ли не продавщица с уфимского рынка.
Кушнир и Бурлаков работали над имиджем певицы, учили как вести себя на пресс-конференциях, что стоит говорить, о чем лучше промолчать и многому другому. Например, Кушнир сразу предупредил девушку, что не стоит распространяться о том, что она пела в ресторанах, лучше выразиться тактичнее – в ночных клубах, мол, все равно никто не будет проверять достоверность этой информации. Кушнир занимался пресс-поддержкой Земфиры, продвигал ее композиции в ротацию, помог в тяжелый для певицы момент, когда произошла трагическая история на концерте в Якутске. В том, что тогда пострадали люди, артистка, конечно же, была не виновата, однако ситуация складывалась не в ее пользу, но Кушнир смог отвести от нее все нападки милиции и журналистов. Впоследствии Земфира и Александр еще не раз пересекались, однако рабочие вопросы рок-дива уже решала без него, сменив продюсера и музыкантов.
- Как вы находите сегодняшний имидж Земфиры? – интересуемся у Александра.
- У меня артисты делятся на любимых и тех, с кем я не работаю, - резко отвечает Кушнир. - Но, тем не менее, я до сих пор храню маленький бочонок из-под меда, которым нас всех угощала Земфира. Дело в том, что приезжая из родного города, она, как правило, привозила друзьям в подарок мед. Биологические добавки для медведей перемещались на самолете Уфа-Москва в крохотных деревянных бочонках, на которых вручную было выжжено: «Башкирский мед». Очень трогательно и очень вкусно.
Ксения ЛАПТЕВА.