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Земфира записала новый диск аккурат к 35-летию

24 августа 2011, 05:41
Во второй музыкальной студии «Мосфильма» состоялась запись шестого по счету альбома Земфиры и ее музыкантов. Тринадцать лет назад никому не известная певица Земфира Рамазанова приехала на «Мосфильм», чтобы записать свой первый альбом под лаконичным названием «Земфира». В следующем 1999 году она уже «ворвалась» на музыкальный Олимп, и о ней узнала широкая общественность не только нашей страны, но и западная. Новую пластинку певица закончила аккурат к своему дню рождения: в пятницу ей исполнится 35.

С тех пор все следующие альбомы Земфиры делались на «Мосфильме», и даже когда у нее появилась собственная студия, группа по традиции работает здесь: проводит запись, сведение или мастеринг. Предыдущий альбом «Спасибо», например, был записан на «Мосфильме» при участии оркестра кинематографии.

Наконец завершена запись нового, шестого альбома Земфиры, над которым она с музыкантами работала семь дней подряд во второй музыкальной студии киноконцерна «Мосфильм». Как и в предыдущий раз, название пластинки держится в секрете до выхода в свет. Она считает процесс записи или создания диска почти интимным, поэтому никому не разрешает внедряться в процесс.

В коридорах тонстудии в рамках висят пластинки известных музыкантов, которые были записаны в стенах «Мосфильма»: Сергея Курехина, Найка Борзова, групп «Ногу свело», «Чичерина» и многих других российских и зарубежных исполнителей. В том числе, конечно, и работы Земфиры, которые в скором времени пополнятся новым артефактом.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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