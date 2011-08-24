Земфира записала новый диск аккурат к 35-летию

Во второй музыкальной студии «Мосфильма» состоялась запись шестого по счету альбома Земфиры и ее музыкантов. Тринадцать лет назад никому не известная певица Земфира Рамазанова приехала на «Мосфильм», чтобы записать свой первый альбом под лаконичным названием «Земфира». В следующем 1999 году она уже «ворвалась» на музыкальный Олимп, и о ней узнала широкая общественность не только нашей страны, но и западная. Новую пластинку певица закончила аккурат к своему дню рождения: в пятницу ей исполнится 35.