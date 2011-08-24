Земфира записала новый диск аккурат к 35-летию

С тех пор все следующие альбомы Земфиры делались на «Мосфильме», и даже когда у нее появилась собственная студия, группа по традиции работает здесь: проводит запись, сведение или мастеринг. Предыдущий альбом «Спасибо», например, был записан на «Мосфильме» при участии оркестра кинематографии.
Наконец завершена запись нового, шестого альбома Земфиры, над которым она с музыкантами работала семь дней подряд во второй музыкальной студии киноконцерна «Мосфильм». Как и в предыдущий раз, название пластинки держится в секрете до выхода в свет. Она считает процесс записи или создания диска почти интимным, поэтому никому не разрешает внедряться в процесс.
В коридорах тонстудии в рамках висят пластинки известных музыкантов, которые были записаны в стенах «Мосфильма»: Сергея Курехина, Найка Борзова, групп «Ногу свело», «Чичерина» и многих других российских и зарубежных исполнителей. В том числе, конечно, и работы Земфиры, которые в скором времени пополнятся новым артефактом.