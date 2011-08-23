Запарка с парками. Выбрать место отдыха в столице Башкирии совсем непросто

Аксаковский – аксакал
Начало закладки парков и садов в Уфе во второй половине XIX века связано с превращением города в губернский центр. Первый общественный сад в столице Башкирии был заложен купцом. Правда, растительность быстро съели козы. Зато после этого появился указ о запрещении вольного выпаса в городе. В середине XIX века уфимский бытописатель Александр Пекер сетовал на то, что «летом здесь чувствуется большой недостаток в общественном гулянье, устроенном внутри города. Здесь нет ни публичного сада, ни порядочного бульвара». Довольно скоро положение изменилось.
Старейший уфимский парк - сад имени Аксакова - был создан в 1833 году на частные пожертвования купца Блохина. Еще в конце XVIII века на этом месте располагалась усадьба родителей Аксакова, где и родился знаменитый писатель. Это была одна из самых благоустроенных уфимских площадок XIX века, любимое место отдыха горожан.
Летний театр, построенный в этом саду (на тот момент Видинеевском), в конце века сгорел. Построенный на его месте новый театр в 1991 году был снесен по причине ветхости. После революции сад был назван в честь Луначарского. Тогда появилось новое имя любимого места отдыха – «Лунный». Ежедневно летом с восьми вечера и до полуночи здесь играл духовой оркестр. Работали павильон-читальня, бильярдная, ресторан, на эстраде ежедневно давались концерты. Зимой на озере работал каток, и выдавались коньки напрокат. В 1956 году был построен новый главный вход в виде арки с колоннами и установлена металлическая изгородь. Тогда же появилась площадка для аттракционов, комната смеха, киноплощадка и фонтаны. В саду установили популярные в те годы гипсовые скульптуры. Их остатки можно было видеть вплоть до 90-х годов, а вот памятник Ленину, установленный в 57-м, свалили в ночь накануне дня рождения вождя в 90-м. Лишь в 1992 году, в честь 200-летия Аксакова, парк получил имя писателя. Теперь это памятник архитектуры и градостроительства Уфы. Величественные колонны, вековые деревья, озеро с парой лебедей – все это создает атмосферу спокойствия и гармонии. Не зря по пятницам и выходным здесь гуляют и фотографируются сотни молодоженов в день своего бракосочетания.
Парк радует своей чистотой. Единственное, что нам встретилось – это несколько бутылок из-под шампанского рядом со скамейками. Вероятно, их забыли выкинуть счастливые молодожены.
Помимо лебедей, в озере обитают еще сомы, которых здесь разводят специально. Но вода в пруду оставляет желать лучшего.
- Великолепный парк, - восхищаются молодожены Сергей и Олеся Романовы. – Сегодня самый счастливый день в нашей жизни, и мы хотим сфотографироваться на фоне птиц, которые символизируют любовь и верность.
Еще на территории парка недавно появился кованый аленький цветочек, у которого фотографируются влюбленные, одноименное кафе. Шесть столиков стоят на улице, но желающих здесь посидеть маловато, видно, люди приходят в сад, чтобы наслаждаться красотой, а не есть и пить.
Сквер перед Домом правительства, который до последнего времени именовался парком имени Ленина, был заложен в 1862 году и изначально назывался Ушаковским – в честь тогдашнего губернатора. Главной его достопримечательностью был фонтан с фигурками мальчика и девочки под зонтиком, коза с козлятами и кованые металлические ворота. Здесь в 1903 году эсером-террористом был убит уфимский губернатор Богданович. После 1917 года его переименовали в парк Свободы, позже - в Центральный парк культуры и отдыха. В 1944 году он стал носить имя Матросова. Тогда были снесены ажурные чугунные ворота, на которых почти три десятилетия за разными вывесками скрывалась надпись «Ушаковскiй паркъ». Вместо них построили арочные ворота, украшенные барельефами Ленина и Сталина. В начале 80-х были убраны все аттракционы, сломан кинотеатр «Идель» (бывший «Мир» и «Юлдуз»), уничтожен дореволюционный фонтан, выкорчеваны многие деревья. И парк перед обкомом КПСС получил имя Ленина. Тогда памятник герою спрятали от людских глаз - некоторое время он стоял на территории школы МВД, там, дескать, была колония, в которой Матросов воспитывался. Но потом памятник вернулся на законное место, правда, с центральной аллеи его перенесли в боковую. Уже около 30 лет парка нет – теперь это просто зеленая зона перед Домом правительства.
Оазисы каменных джунглей
В парке Ленина гуляют многие. Зелено, чисто. Еще бы, ведь рядом – Белый дом. Есть скамейки и два фонтана. Лавочки вполне приличные, а вот фонтаны… Да, очень хорошо, что они работают, но вот красотой и изяществом явно не блещут. Все эти крашеные пипирки, торчащие из воды, являются этаким сельхозширпотребом – водичка льется, да и ладно. Будьте довольны. Душ, бьющий из-под земли в небольшом дизайнерском саду во дворике нацбанка на Театральной улице - куда красивей и изящней.
Рядом проходит достаточно оживленная улица Валиди, что чистоте воздуха не способствует. Дорожки в парке из бетонных блоков. Нас уверяют, что они куда безопасней для человека, чем асфальт, который при температуре свыше 25 градусов начинает выделять вредные вещества. Не верится в безопасность плитки, ведь известно, что мелкая бетонная пыль крайне опасна для человеческих легких. У нас очень много тротуаров в эту плитку закатано, и дышать почему-то тяжело даже не в жару: нос посреди улицы часто улавливает бетонные запахи, те же, что на стройке и на парковке. Если эта плитка так экологична, то почему щепетильные в вопросах здоровья французы свои тротуары делают песочными?
Встречается некое подобие оазисов и на центральных улицах. Когда-то на месте сквера Маяковского был огромный заболоченный овраг. В 50-х годах он был засыпан гравием и землей. В возведенном парке были высажены деревья – березы, ели, сирень и установлены гипсовые фигуры. В 60-х годах после того, как проспект Маяковского был переименован в проспект Октября, бывший овраг стал сквером Маяковского. В конце 60-х главный вход со стороны Коммунистической улицы был ликвидирован, а памятник поэту передвинули и повернули лицом к улице Цюрупы. Сегодня это одно из любимых мест прогулок жителей центральной части города, сюда часто приходят в обеденное время подышать свежим воздухом и отдохнуть от рабочей суеты работники офисов.
Поднявшись по Коммунистической улице, можно попасть в сквер Ленина, правда, от вождя мирового пролетариата здесь осталось одно название. Сто лет назад это место было одним из самых грязных в городе: здесь, на Верхнеторговой площади, находилась водоразборная будка, и каждый день к ней приезжали десятки подвод с бочками для воды, потому грязь не просыхала даже летом. Когда в бывшем здании Городской думы разместился Уфимский горсовет, здесь в 24-м году был заложен памятник Ленину. Уже на следующий год вокруг постамента был разбит сквер: специально для этого из Ленинграда был приглашен садовник Таврического сада. В начале 90-х памятник исчез, отправившись на реставрацию. Но после распада СССР Ильич на постамент не вернулся. Потом с памятника содрали герб СССР, а земной шар освободили от «цепей империализма». После этого среди молодежи изваяние стали в шутку именовать «чупа-чупсом».
Театральный сквер, что у башкирской оперы, от сквера Ленина отделяет площадь Гостиного двора. Не так давно здесь появился памятник композитору Загиру Исмагилову, а в 37-м же возвышалась фигура усатого генералиссимуса, и сквер носил его имя. Но когда в 61-м Сталина вынесли из мавзолея, в Уфе к каменному Иосифу подогнали кран, накинули петлю на шею и увезли в неизвестном направлении. Теперь здесь стоят шатры, предлагая уфимцам пиво и шашлыки.
Поворот смерти
Многие предпочитают добираться до парка имени Ленина, прогуливаясь по аллее, ограниченной улицами Пушкина и Валиди. Поскольку с одной стороны здесь – медуниверситет, а с другой – республиканская библиотека, скамейки занимают обычно студенты, которые кучкуются по интересам – эмо, рокеры и реальные пацаны, распивающие пиво.
Многие из парка Ленина идут в сад Салавата Юлаева. Этот путь проходит по улице Тукаева - красивой аллее, где многие уфимцы обожают гулять. Жаль, что слева и справа ездят машины. Эта прогулочная зона по улице, называвшейся тогда Воскресенской, появилась в конце 60-х годов XIX века стараниями супруги тогдашнего уфимского губернатора Григория Аксакова Софьи Александровны. Театральный или Софийский сад уфимцы попросту называли Софьюшкиным.
Сегодня спускаешься по этой аллее и на повороте к саду Салавата Юлаева видишь одну неприятность – бюро ритуальных услуг, которое портит настроение гуляющим. Рядом с ним стоят мрачные катафалки, тут же - продуктовые магазины. Такие конторы надо подальше в закоулки прятать, а не в прогулочных зонах размещать. Многие этот поворот срезают, не хотят близко проходить, поэтому на газоне образовалось несколько тропинок.
Саду имени Салавата Юлаева в прошлом году исполнилось 110 лет. Парк на Случевской горе был назван в честь вице-губернатора Оренбургской губернии Капитона Случевского. Здесь на двух с четвертью десятинах среди деревьев разместилась народная изба-читальня, гладкая, усыпанная песком, площадка для гимнастических упражнений, игр и качанья на качелях, павильончик для продажи вод, сладостей и чая, оранжереи и парники для разведения растений. В центре красовался ажурный павильон, а в двух концах были устроены изящные беседки.
В день открытия сада под музыку оркестра учащиеся всех училищ города посадили деревья. Живописный городской Случевский парк сменил множество названий. Вначале он именовался садом Попечительства о трезвости, затем получил имя губернатора Богдановича, а в 1918 году - Егора Сазонова. Потом сорок лет носил имя Салавата Юлаева, а после – Надежды Крупской. Семь лет назад парку было возвращено имя национального башкирского героя.
Бюстов и памятников этим историческим персонажам здесь нет. Зато есть могила Рашита Нигмати – народного поэта и уважаемого в Башкирии человека. Люди подходят, смотрят. Конечно, абсолютное большинство ничего не знает про него. И многие против того, чтобы тут была эта могила. Напоминание о смерти портит настроение.
В 60-м году в парке был установлен бюст Салавата, но через семь лет при переименовании парка его убрали. В середине 80-х беседки были заменены на однотипные – в соответствии с изображенными на старых фотографиях. Но к 90-м годам сад пришел в запустение: были разломаны все гипсовые скульптуры, снесены перила беседок, сгнил настил мостика.
Сегодня из достопримечательностей в парке остались чугунные входные ворота, три беседки, в 2004 году превратившиеся из деревянных в чугунные, и висячий мост. Несколько лет назад молодожены приспособили его для скрепления своих уз амбарными замками. В этом году вы здесь не найдете ни одного запора – мосту решили придать первозданный вид. Еще одна достопримечательность парка - три милых беседки, где раньше пили и играли на гитарах, а сейчас пьют и играют в «Мафию». Когда это место называлось в честь Крупской и беседки были деревянными, Юрий Шевчук написал в одной из них песню «Ветер». «О, прекрасная даль, поглотившая небо». Это он о виде из беседок. Тут хорошо, играет в небольшом детском городке малышня. Жаль рядом мосты с оживленным движением: если ветер дует с их стороны, то воздух портится.
Небрежная набережная
Далее можно спуститься вниз по вечно загаженной лестнице к набережной Белой. Там тоже очень сильно замусорено и много машин. Нередко приезжающие на авто выпивают, фастфудничают, курят, поэтому спуск к реке украшен бычками, битым стеклом и мятым пластиком. Это мусорка, а не место для прогулок.
А между тем тут можно посадить деревья, поставить урны и скамейки, расширить и сделать высокими тротуары, чтобы на них не парковались. Цивилизованную набережную следует вообще обустроить до подножья горы памятника Салавату Юлаеву, объединив в одну прогулочную зону. Пока же ближе к горе начинает ухабистая и грязная, а в сухую погоду пыльная грунтовка. Лишь ближе к Конгресс-холлу дорога переходит в асфальт, причем так неудачно, что не каждая легковушка проедет.
Площадь у памятника Салавату Юлаеву – одно из самых лучших прогулочных мест в Уфе. Большая парковка, скамейки, магазинчики, деревья, травка, автодвижение не самое активное и на почтительном расстоянии – все это большие плюсы. Молодые деревья высажены не так давно и размерами не впечатляют, но есть надежда, что они вымахают в полный рост. Красоту создают плоды искусства человеческого – сам Салават на коне, великолепный сложный фонтан, красивый, пока еще не съехавший в овраг Конгресс-холл. Люди сидят на склонах на травке, свежий ветер обдувает гору, спокойствие и благодать - вспоминаешь, что Уфа тоже в Европе находится…
Гулять тут можно и по дизайнерским грунтовым дорожкам, и по стальным лесенкам. Грунтовка серая, и тоже есть сомнения в ее полной безопасности. А лесенки, конечно, нужно снабдить перилами с двух сторон: падать все-таки высоковато.
И вопрос тут только один: не вредно ли излучение телецентра, ведь на нем установлены теле- и радиопередатчики, а также аппараты, работающие на сотовую связь? По сути, эта вышка стреляет электромагнитным излучением. Оно в четыре раза слабее, чем, скажем, в московском Останкино, но тут и конструкция куда ниже. Один из инженеров телецентра клялся-божился, что телепередатчики стоят очень высоко и бьют в стороны, а вниз волны не идут, поэтому прием сигнала в близлежащих домах очень плохой. Самый сильный удар электромагнитного излучения приходится примерно на Дом правительства, но и он не столь силен. Было б излучение опасным, вышку бы перенесли или передатчики отключили. Инженер уверял, что внизу все в норме и безопасно, что он возле памятника Салавату Юлаеву гулял даже со своим грудным ребенком, что сам много лет работает под вышкой и здоров.
Есть в Уфе и несколько отличных для прогулок мест, куда вход затруднен или запрещен. Вроде парки эти республике и городу принадлежат, а значит, люди должны иметь туда свободный доступ. Ан нет: я - начальник, ты – не лезь. Зря что ли забор строили?
В санаторий «Зеленая роща» раньше пускали за символические деньги - 10 рублей. Большой парковый массив, свежий воздух, опрятные дорожки – отличное место для прогулок. Теперь вход сюда запрещен вообще. «Начальник новый приказал», - сообщает один из охранников. Чтобы пройти внутрь, приходится выдать себя за посетителя бассейна - таких сюда пускают без вопросов, ведь с них плата уже далеко не символическая. Но спокойной прогулку не назовешь. Коробит то, что нарушаешь запреты. Все-таки вход для прогулок в этот санаторий должен быть для адекватных и спокойных уфимцев свободным. Чем может помешать отдыхающим тихая влюбленная парочка или мамаша с коляской?
Лесная братва
Еще одно место, куда попасть сложно – Ботанический сад. Растения там великолепные, есть на что посмотреть, но правило «все для людей» явно не действует. Время работы сада очень сильно ограничено - со вторника по субботу с 10.00 до 16.30. То есть после работы и в выходные туда не попадешь! Цена посещения не такая уж и символическая. Взрослые платят 50 рублей, дети - 25 и 15 в зависимости от возраста. Бесплатно лишь малышам до четырех лет. Как видим, не каждый уфимец может позволить себе гулять там часто.
В качестве бесплатной альтернативы радом есть большой парк имени лесоводов Башкирии, заложенный в 1966 году. Это самый большой по площади зеленый прогулочный массив в Уфе. На 116 гектарах расположился вольер с животными и музей леса. На экспозиции можно увидеть чучела зверей, птиц, образцы почв Башкирии, продукцию лесного хозяйства: изделия из дерева, бересты, мед, березовый сок и даже банку лосиной тушенки. Оказывается, раньше был разрешен промысловый отстрел этих животных.
- Шкуру этого четырехгодовалого медведя охотничья инспекция отобрала у браконьеров и передала в дар музею, - рассказывает заведующий Владимир Буткарев. - А вот сувенирный топор, горн, шляпа и сапоги немецкого охотника – это подарок лесоводам Башкирии от лесничих ГДР.
Двери музея распахнуты ежедневно, кроме выходных. Цена билета для школьников и пенсионеров – 30 рублей, для взрослых – 50.
В парке есть открытая поляна с травкой, где устраивают пикники и играют в футбол. Блуждая по тропинкам, можно наткнуться на окоп, вырытый, видимо, на случай атаки немецких автоматчиков. Сие фортификационное сооружение перечеркивает прогулочную тропинку, так что приходится обходить. Людей тут не так много, освещения нет, можно забрести в глушь, где вокруг никого, упереться в бетонный забор, выйти к частному сектору. К счастью, маньяки тут пока не бродят, хотя, может, женщины это благоразумно скрывают от правоохранительных органов.
В настоящее время парк находится на балансе минприроды республики, но от плачевного состояния это его не спасает. Территория загажена любителями пикников: загулявший народ разжигает костры, жрет, пьет, оставляя на пепелище бутылки, пластиковые кантарки и пакеты.
- Ежедневно мы организуем патрулирование по парку, следим за порядком на территории лесного массива, - рассказывает руководитель Уфимского лесничества Рудик Гильманшин. - Любителей пожарить шашлычок недалеко от дома - предостаточно, а убирать мусор на огромной территории массива после выходных приходится целую неделю. Один-два раза в месяц мы организуем экологические субботники с участием студентов лесотехникума и аграрного университета, ведь только своими силам нам не справиться.
Парк уже много лет ощущает нехватку финансирования: нет средств ни на уборку мусора, ни на содержание зверей. Ветхий зоопарк никак не дождется лучших времен: вольеры кое-как заплатаны, животные не всегда могут получить помощь ветеринаров. В проржавевших клетях мучаются медведи, кабаны, лиса. Верблюда, брошенного в зимнем городе, сюда привели неравнодушные люди. Теперь двугорбый с удовольствием позирует сотовым и «мыльницам» посетителей. Главная достопримечательность животных - их запах. Близко подходить решаются не все. Многие воздерживаются от второго посещения, обходя зверинец стороной.
На неведомых дорожках
Сегодня зверинец выживает лишь за счет лесников-энтузиастов. О настоящем зоопарке миллионный город пока может только мечтать: открытие его в районе Кузнецовского затона предусмотрено новым генпланом столицы Башкирии лишь к 2025 году. Но этим радужным планам верить трудно. Например, еще три года назад в минприроды РБ пообещали, что в парке лесоводов будет открыта детская зона развлечений с аттракционами, беговыми и велосипедными дорожками, роллердромом и городками.
- Будь моя воля и деньги, я бы привел в идеальный порядок весь парк, - заявляет Рудик Фанилович. – Вместо разбитых дорожек сделал бы нормальные тропинки, выделил бы место для парковки и поставил шлагбаум, чтобы авто не разъезжали по территории.
Отдыхающих в парке предостаточно даже в будние дни. Здесь тренируются бегуны, неспешно прохаживаются по аллеям пенсионеры, молодые родители с малышами и влюбленные парочки.
- Ко мне в гости приехали внуки, и мы пришли сюда играть в бадминтон, - бодро заявляет 61-летняя Людмила Печко. – В этом парке выросли мои дети, а вот теперь и с внуками сюда прихожу. Только присесть здесь негде, чтобы отдохнуть или почитать. Раньше можно было «приземлиться» за деревянные столики, а теперь и не найдешь: сгнили уже. Да и в последнее время возмущает отсутствие чистоплотности у людей. Неужели нельзя взять с собой мусор и выкинуть в контейнер?
Скамеек в парке действительно нет, но может быть, это и к лучшему: лавочки тут же обрастают мусором, который оставляют после себя отдыхающие. А вот единственный на весь лес мусорный бак присутствует, но он постоянно полон.
Влюбленные Олег Лужбин и Эльвира Валитова познакомились в родном Мечетлинском районе, но получать образование ребята разъехались по разным городам: он - в Уфу, она – в Екатеринбург.
- Я приехала в гости к любимому, - рассказывает девушка. – Решили погулять там, где тихо и мало народа. Вот и выбрали этот парк. Я здесь первый раз, но в восторге от огромной территории и вольера с животными. Мне понравилось, что здесь достаточно чисто, потому что в парках уральской столицы буквально ходишь по мусору.
Юлия Шаталина вместе с дочкой Валерией живут поблизости в частном секторе и уже пять лет катаются в этом парке на велосипедах.
- Тишина, чистый воздух, лес, прохлада – что еще может быть лучше для велопрогулок? – улыбается Юлия. – Считаю, что парку не нужны никакие преобразования, пусть он сохраняет такую же девственную природу.
Неподалеку - у трамплина - расположен Олимпик-парк, правда, от парка здесь одно название - мест для прогулок вообще обнаружить не удалось. Сосны тут красивые, и, несмотря на близость автодороги, если дует с реки, то воздух нормальный. Вот только прогулочных тропинок не проложено. Уфимцы активно приезжают и приходят сюда, но лишь для того, чтобы выпить и поесть. За шлагбаум пускают лишь избранных, остальным приходится парковать авто в любой освободившейся дырке, в том числе и между деревьев.
В чащу - почаще
Мало кто из уфимцев знает, что в столице Башкирии существует еще один уникальный ботанический сад - так называемый Непейцевский дендропарк. Сегодня он ограничен улицами Руставели, Макарова и Уфимским шоссе. Непейцевская дача принадлежала помещику, который увлекался ботаникой, дендрологией, коллекционировал экзотические породы деревьев и кустарников. По его указу и был заложен дендрарий. По некоторым сведениям этим необычным коллекционером был Иван Васильевич Базилев - попечитель училищ Оренбургской губернии, основатель и директор Уфимской мужской гимназии. Усадьба его не сохранилась, зато после него остался уникальный дендропарк. Это был оазис живой природы посреди большого и шумного города - естественный смешанный лес, дендрарий, питомник, где произрастало более ста видов древесных и кустарниковых пород, среди которых лимонник китайский, ясень пенсильванский, пробковое дерево.
В 30-е годы прошлого столетия Непейцевская усадьба с дендропарком перешла в ведение Башкирской лесной опытной станции. Долгие годы дендрологический сад служил экспериментально-учебной базой для студентов-аграриев. Аккуратные дорожки были посыпаны песком, а на деревьях и кустарниках висели бирочки с русскими и латинскими названиями. Памятником природы дендропарк объявлялся дважды – в 65-м и 80-м годах. Но уже в 82-м году все лесхозработы на его территории были прекращены, а в начале 90-х наступило время беспредела. Сегодня дендропарк не огорожен, никак не охраняется. Здесь горы бытового мусора из пластиковых бутылок и битого стекла, сломанные и вырубленные деревья, изрытая погребами земля, бомжи и сомнительные личности, распивающие алкогольные напитки в кустах.
Парк имени Калинина, созданный в 1961 году, является частью Непейцевского дендропарка. Еще несколько лет назад там были кое-какие строения, бильярдная, танцплощадка. Еще было беспризорное, но все-таки крутящееся колесо - остаток какого-то былого аттракциона. Но так как на нем часто калечились дети, его в конце концов свалили. Одно здание все-таки уцелело: раньше здесь располагалась контора, в 90-е - склад алкогольной продукции, а сегодня - ветеринарная лечебница. На этом, собственно, история парка имени Калинина и заканчивается. С 89-го года - это зеленый массив, а его название было передано новому парку, который сегодня именуется Первомайским. Зимой тут появляются лыжники, летом - грибники, наркоманы, а некогда собирались и радиолюбители, устроившие несанкционированный рынок электроники, который называли «тучей».
Несколько лет назад о парке снова заговорили: по его территории должна была пройти трасса, похожая на проспект Салавата Юлаева. Ожидалось, что новая дорога прорежет парк имени Калинина, соединив Российскую улицу с Интернациональной. Интересно, что для парка это было бы не гибелью, а спасением. Лесной массив планировали реконструировать: создать зону отдыха с выставочными павильонами, торговыми комплексами, ресторанами, искусственными водоемами и пешеходными дорожками. Но пока эти планы остаются лишь на бумаге.
Однако недавно в управлении благоустройства Уфы сообщили о новых планах, связанных с парком: здесь начнется строительство мусульманского комплекса «Мир и согласие». По плану в его состав войдут соборная мечеть на три тысячи человек, академия исламских наук, начальная школа и детский сад.
Анастасия ЖИЛКИНА,
Александр КУЗНЕЦОВ.
Окончание следует.