Запарка с парками. Выбрать место отдыха в столице Башкирии совсем непросто

Сквер перед Домом правительства, который до последнего времени именовался парком имени Ленина, был заложен в 1862 году и изначально назывался Ушаковским – в честь тогдашнего губернатора. Главной его достопримечательностью был фонтан с фигурками мальчика и девочки под зонтиком, коза с козлятами и кованые металлические ворота. Здесь в 1903 году эсером-террористом был убит уфимский губернатор Богданович. После 1917 года его переименовали в парк Свободы, позже - в Центральный парк культуры и отдыха. В 1944 году он стал носить имя Матросова. Тогда были снесены ажурные чугунные ворота, на которых почти три десятилетия за разными вывесками скрывалась надпись «Ушаковскiй паркъ». Вместо них построили арочные ворота, украшенные барельефами Ленина и Сталина. В начале 80-х были убраны все аттракционы, сломан кинотеатр «Идель» (бывший «Мир» и «Юлдуз»), уничтожен дореволюционный фонтан, выкорчеваны многие деревья. И парк перед обкомом КПСС получил имя Ленина. Тогда памятник герою спрятали от людских глаз - некоторое время он стоял на территории школы МВД, там, дескать, была колония, в которой Матросов воспитывался. Но потом памятник вернулся на законное место, правда, с центральной аллеи его перенесли в боковую. Уже около 30 лет парка нет – теперь это просто зеленая зона перед Домом правительства.