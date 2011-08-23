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Ведущая "Давай поженимся" мечтает выдать дочь за уфимца

23 августа 2011, 03:35
Сегодня зрители Первого канала станут свидетелями того, как соведущая популярного домохозяйского шоу Роза Сябитова попытается выдать замуж собственную дочь Ксению. Примечательно, что героем программы стал 32-летний уфимский риэлтор Артур. Роза Сябитова не скрывает, что воспитывает 19-летнюю дочь в строгости, потому солидный жених из мусульманской республики пришелся весьма кстати. О своем желании видеть в качестве мужа Ксении именно этого мужчину Роза Сябитова сообщила в минувшие выходные в столице Башкирии, куда приехала открывать филиал именного брачного агентства.

Напомним, от первого брака телеведущая имеет двоих детей - Дениса и Ксению. Супруг Розы Раифовны скончался от инфаркта после десяти лет совместной жизни. 19-летняя дочь г-жи Сябитовой сегодня учится на психолога в академии госслужбы при президенте РФ, планируя продолжить мамин бизнес. На собственный проект сваха отправила дочь, чтобы, по ее словам, «пробудить в ней женское начало».

- Пиарить ее у меня цели не было, но уверена, что после программы у Ксюни от женихов отбою не будет.

Роза Сябитова поставила перед дочерью задачу: она должна получить диплом и иметь штамп в паспорте. По мнению свахи, девушка сначала должна обзавестись семьей и детьми, а затем можно и карьерой заняться.

- Не хочу ничего говорить о ходе передачи, пусть люди посмотрят сами, - интригует Роза Раифовна. – Скажу только, что жениха зовут Артур, ему 32 года, и он довольно успешный риелтор из Уфы. Несмотря на то, что Ксюша учится в престижнейшей академии госслужбы при президенте РФ, где довольно много интересных нам кандидатов, я решила показать ей мужчину более зрелого, чтобы выбор ее был еще шире.

По словам телеведущей, дочка не слишком обрадовалась, узнав о возрасте жениха.

- По ее меркам он - почти пенсионер, но я убедила ее попробовать. Я ведь для нее стараюсь, а если все удачно сложится, то, возможно, буду приезжать в Уфу уже в качестве родственницы, - улыбается Роза.

Увидеть как Ксения Сябитова соблазняла уфимца татарским танцем в дуэте с мамой, а Василиса обвиняла Розу в мракобесии, можно сегодня в 19.00 на Первом канале.

Юлия ЛЕЖЕНЬ.

#Культура#Денис Объедкин#Новости
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