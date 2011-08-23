Ведущая "Давай поженимся" мечтает выдать дочь за уфимца

- Не хочу ничего говорить о ходе передачи, пусть люди посмотрят сами, - интригует Роза Раифовна. – Скажу только, что жениха зовут Артур, ему 32 года, и он довольно успешный риелтор из Уфы. Несмотря на то, что Ксюша учится в престижнейшей академии госслужбы при президенте РФ, где довольно много интересных нам кандидатов, я решила показать ей мужчину более зрелого, чтобы выбор ее был еще шире.