Ведущая "Давай поженимся" мечтает выдать дочь за уфимца

Напомним, от первого брака телеведущая имеет двоих детей - Дениса и Ксению. Супруг Розы Раифовны скончался от инфаркта после десяти лет совместной жизни. 19-летняя дочь г-жи Сябитовой сегодня учится на психолога в академии госслужбы при президенте РФ, планируя продолжить мамин бизнес. На собственный проект сваха отправила дочь, чтобы, по ее словам, «пробудить в ней женское начало».
- Пиарить ее у меня цели не было, но уверена, что после программы у Ксюни от женихов отбою не будет.
Роза Сябитова поставила перед дочерью задачу: она должна получить диплом и иметь штамп в паспорте. По мнению свахи, девушка сначала должна обзавестись семьей и детьми, а затем можно и карьерой заняться.
- Не хочу ничего говорить о ходе передачи, пусть люди посмотрят сами, - интригует Роза Раифовна. – Скажу только, что жениха зовут Артур, ему 32 года, и он довольно успешный риелтор из Уфы. Несмотря на то, что Ксюша учится в престижнейшей академии госслужбы при президенте РФ, где довольно много интересных нам кандидатов, я решила показать ей мужчину более зрелого, чтобы выбор ее был еще шире.
По словам телеведущей, дочка не слишком обрадовалась, узнав о возрасте жениха.
- По ее меркам он - почти пенсионер, но я убедила ее попробовать. Я ведь для нее стараюсь, а если все удачно сложится, то, возможно, буду приезжать в Уфу уже в качестве родственницы, - улыбается Роза.
Увидеть как Ксения Сябитова соблазняла уфимца татарским танцем в дуэте с мамой, а Василиса обвиняла Розу в мракобесии, можно сегодня в 19.00 на Первом канале.
Юлия ЛЕЖЕНЬ.