Телесваха Роза Сябитова решила заработать на одиноких уфимках

Дамские угодницы
Если сеансы психотерапии для разведенок и одиноких матерей на российских просторах успешно практикует певец Стас Михайлов, собирая дам на массовые встречи по провинциальным дворцам спорта, то телезвезда Роза Сябитова взялась оказывать конкретную помощь, обещая каждой томящейся в одиночестве бабе - по мужику. Примечательно, что в начале лета школу своего имени в Уфе уже открыла другая теледива – Оксана Федорова, обещая научить местных школьниц всем дамским премудростям. После трех лет активного пиара на Первом канале собственным именем решила торгануть и г-жа Сябитова. Если Федорова стала лицом заштатного уфимского салона красоты, то заработать в столице Башкирии Розе Раифовне поможет школа отношений «Группа счастья». Если за месяц обучения в летней школе родители юных воспитанниц отстегнули Федоровой по 15 тыс. рублей, то Роза Сябитова такую же сумму просит за полгода курса брачных наук.
К слову, тренинги теледивы может себе позволить не каждая несчастная дама: за полный цикл своих услуг сваха возьмет 250 тысяч рублей. Но бизнес-леди уверяет, что ценовая политика будет довольно гибкой, к тому же исследования уфимского рынка еще не закончены, и цены на услуги будут меняться.
- Цены варьируются в зависимости от набора услуг, - объясняет она. - Мы не какое-то захудалое агентство, которое деньги берет непонятно за что. В нашей школе человек будет заниматься по целой системе, где ему помогут психологи, стилисты, закрепленные кураторы. Если дело пойдет хорошо, то я буду приезжать с авторскими семинарами чаще.
Интересно, что планы по расширению бизнеса у теледив масштабные: если уфимская школа стала лишь первой в ряду гламурных университетов имени Федоровой по всей России, то башкирский клуб Сябитовой – уже восьмой ее филиал.
– В Москве, Алма-Ате, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Нижнекамске, Казани и Тюмени люди уже получают нашу помощь, - хвастается Роза Раифовна.
Чистокровная татарка Сябитова очень гордится тем, что ее школы теперь есть в Казани и Уфе. Одиноким уфимкам повезло: дамы могут познакомиться с мужчиной из любого названного города - клиенткам будет предлагаться общая база данных.
- Наша помощь сейчас необходима, ведь с 2000 года в нашей стране разводов больше, чем регистрации браков. Поэтому я и стараюсь популяризировать уникальную, древнейшую профессию свахи, которую дискредитировали нечистые на руку бизнесмены. Даже само значение слова «сваха» в переводе с санскрита означает «слава, благодать, благословение». Это говорит о многом.
«Мужчины примитивны, как собаки»
На премьерном семинаре г-жу Сябитову ожидал аншлаг: научиться распознавать тревожные сигналы, расшифровывать истинные намерения, вскрывать тайны и неписанные законы мужчин и как заполучить мужа узнать жаждало около двухсот уфимок от 17-ти до 70-ти лет. Ответить на животрепещущие вопросы столичная гостья согласилась за тысячу рублей с носа.
– Моя бабушка, мудрейшая женщина, говорила, что пока человек одинок, он как на базаре: должен выбирать, присматриваться, пробовать, а как товар купил, то назад пути уже нет. Вот и наши женщины все чего-то стесняются, ждут, а потом удивляются, почему рядом никого нет. Счастье на печке не лежит, его самой добыть нужно.
Мужчин на курсах заметить не удалось, но, по мнению Сябитовой, это вовсе не потому, что они не склонны верить в подобную ерунду, а потому, что «слишком импульсивны» и «редко готовы учиться любовной науке».
- Все мужчины одинаковые: логичны и примитивны, как собаки, - распиналась перед конспектирующей публикой Роза. - Хотите сытой жизни – заводите бультерьера, желаете развлечений – вам нужен далматинец, но некоторые не застрахованы и от дворняжки. Но уже на первом свидании они понимают – жениться или нет. Многообещающее слово «созвонимся» стоит расценивать всего лишь как вежливый отказ.
Только очень наивные и недалекие дамы могут быть уверены, что обязательно выйдут замуж, имея на руках сертификат об окончании курсов, пусть даже самой Розы Сябитовой. Ведь и обладателю диплома вуза совсем не гарантировано рабочее место. Тем не менее, целевая аудитория г-жи Сябитовой уверена в обратном, требуя по окончании курсов подать готового жениха. Одна из клиенток свахи, и после занятий кукующая в одиночестве, была так разочарована, что подала на Розу Раифовну в суд, заявив, что та не выполнила условий контракта. И это не единичный случай: год назад на сваху подала в суд москвичка, обвинив г-жу Сябитову в том, что та не нашла ей жениха и попросила выплатить ей компенсацию в размере 112500 рублей. Но суд истица проиграла.
Многие обозленные дамы, так и не обретшие обещанное счастье в браке, брызгая ядом, ехидно замечают, что женщина, чья семейная жизни не сложилась, вряд ли может выступать экспертом в области брака. Напомним, телесваха со скандалом развелась с супругом Юрием Андреевым, которого встретила на одной из ранних программ «Давай поженимся». Юрию не приглянулась ни одна из претенденток, зато поразила до глубины души одна из ведущих. Сразу после программы он сделал ей предложение, несмотря на их десятилетнюю разницу в возрасте. После двухлетнего брака на программе Малахова Роза призналась, что супруг ее избивает.
- Когда приходишь в себя после подобного, к человеку относишься уже иначе, даже если простил, - делится телеведущая. – И держать его возле себя, когда воспринимаешь в совершенно другом качестве, нечестно и даже жестоко. Поэтому сейчас я принимаю внимание многих мужчин, и мне это нравится. А когда мне говорят, что я - сапожник без сапог, мне смешно. Я совсем не неудачница, а очень успешная дама.
«В шоу у меня образ простой деревенской бабы»
По признанию Розы, она всегда много делала для того, чтобы стать известной персоной.
– Популярность – значит успех. А успех – это умение преодолевать трудности и добиваться целей, - размышляет она. - Вот и добиваюсь своего. Могла ли я, женщина из простой семьи, мечтать, что буду представлять интересы таких же обычных баб на самом центральном канале?
Роза Раифовна нисколько не скрывает, что по возрасту находится «далеко не в первых эшелонах невест».
- Советую всем следить за шоу «Давай поженимся» в сентябре, - интригует теледива. - Не исключено, что в одном из выпусков в качестве невесты предстану я сама. Вы будете потрясены и узнаете много интересного о том, что же на самом деле происходило в моей семье.
Нередко гостями популярной программы к радости домохозяек становились «одинокие» звезды отечественного шоу-бизнеса, которые здраво рассудили, что лишний эфир на главной кнопке им не помешает.
- У нас были певица Юлия Ковальчук, балерина Анастасия Волочкова, комедийщик Тимур Батрутдинов, человек-змея Мухтар Гусенгаджиев, участники «Дома-2» Виктория Боня, Ольга Бузова и Степан Меньщиков. В таких случаях нам важно посмотреть на человеке вне образа, постараться его раскрыть таким, каков он есть. В итоге Батрутдинов пытался разыгрывать перед нами «Камеди клаб» на выезде, но у него не вышло - мы ведь тоже не лыком шиты. А Меньщиков так вообще всю передачу орал непонятно что, лишь бы к себе внимание привлечь. Это, я думаю, ему совсем не на руку сыграло.
По мнению г-жи Сябитовой, звезды приходят на передачу для того, чтобы проверить, «смогут ли они снять на шоу сценическую маску».
– Особенно тяжело в таких случаях женщинам, ведь мужчины влюбляются в образ, а потом, дома с этим образом конкурируют, что делать в принципе бесполезно. Мой муж тоже был не публичным лицом, и все знают, чем закончилась наша история. Кстати, скоро в эфир выйдут выпуски, в которых мы сватаем певца Алексея Воробьева и скандального короля гламура Сергея Зверева.
Не так давно в эфир вышел выпуск, в котром за внимание мужчины на общих основаниях борется дочь г-жи Сябитовой Ксения.
Интересно, что и сама Роза в программе исполняет определенную роль: невыгодный образ дурновоспитанной и малограмотной базарной бабы-хабалки г-жа Сябитова, по ее словам, воплощает исключительно по велению авторов телепроекта.
– В шоу у меня образ российской женщины, которая путает падежи, но это только образ! По образованию я психолог, системный программист, автор десяти книг-бестселлеров, радиоведущая, мастер спорта по фигурному катанию. И если кому-то не по душе моя манера говорить, то уж извините: я не золотой рубль, чтобы всем нравиться. Все мы, как говорится, из народа: Россия практически на 99 процентов из таких деревенских баб и состоит.
Юлия ЛЕЖЕНЬ,
Ильсияр РАХМАТУЛЛИНА.