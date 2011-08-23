Телесваха Роза Сябитова решила заработать на одиноких уфимках

Только очень наивные и недалекие дамы могут быть уверены, что обязательно выйдут замуж, имея на руках сертификат об окончании курсов, пусть даже самой Розы Сябитовой. Ведь и обладателю диплома вуза совсем не гарантировано рабочее место. Тем не менее, целевая аудитория г-жи Сябитовой уверена в обратном, требуя по окончании курсов подать готового жениха. Одна из клиенток свахи, и после занятий кукующая в одиночестве, была так разочарована, что подала на Розу Раифовну в суд, заявив, что та не выполнила условий контракта. И это не единичный случай: год назад на сваху подала в суд москвичка, обвинив г-жу Сябитову в том, что та не нашла ей жениха и попросила выплатить ей компенсацию в размере 112500 рублей. Но суд истица проиграла.