Живописец Сергей Краснов: «Молодые башкирские художники думают, что они гении»

- Сегодняшние художники думают, что они гении, потому не могут относиться к себе объективно, - рассуждает г-н Краснов. – Ведь раньше было совершенно нормальным делом обсуждение выставки. У нас сегодня нет и такой традиции, и искусствоведов, поэтому художников никто не оценивает. Да и система образования забирает четыре года в художественной школе, пять лет в училище, потом еще пять - в институте, а выходит оттуда – дурак дураком! А ведь есть примеры Дали и Пикассо, которые, не закончив учебу, работали гениально.