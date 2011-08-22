Живописец Сергей Краснов: «Молодые башкирские художники думают, что они гении»

В окружении старинных самотканых болгарских фартуков, башкирских салфеток, русских рубах члены клуба говорили о необходимости сохранять традиции, историю и помнить о корнях.
- Я заметил, что во всем мире внимание к русской культуре и искусству не угасает, - отметил Сергей Краснов. – До сих пор за границей организуются вечера, к примеру, русской поэзии – это же огромный показатель. Сейчас мы с Союзом художников налаживаем контакты с итальянцами, которым очень интересна Башкирия - не только в культурном, но и в туристическом плане.
Сергей Борисович неоднократно сетовал на отсутствие большого художественного музея в Уфе, который мог бы стал башкирской Меккой любителей искусства.
- Мы планируем выставки, проводим их, но постоянного просторного выставочного зала в столице Башкирии до сих пор нет, и это проблема незаинтересованности «верхов», - удрученно констатировал художник.
Не мог обойти вниманием живописец и сегодняшнее поколение художников.
- Если говорить о преемственности традиций в современном искусстве, то сегодня мы с вами остались в исторической песочнице, - признался г-н Краснов. - Нам просто нечего перенимать! Испокон веков каждый новый правитель уничтожает все, что было сделано при старом, потому и стираются культурные слои. На Западе же все наоборот: революции и войны не уничтожали там столько, сколько у нас.
Сергей Борисович является председателем государственной экзаменационной комиссии на факультете дизайна в УГАЭС, поэтому не понаслышке знает о современных студентах и образовании в целом.
- Сегодняшние художники думают, что они гении, потому не могут относиться к себе объективно, - рассуждает г-н Краснов. – Ведь раньше было совершенно нормальным делом обсуждение выставки. У нас сегодня нет и такой традиции, и искусствоведов, поэтому художников никто не оценивает. Да и система образования забирает четыре года в художественной школе, пять лет в училище, потом еще пять - в институте, а выходит оттуда – дурак дураком! А ведь есть примеры Дали и Пикассо, которые, не закончив учебу, работали гениально.
Но такая оценка образования в России не говорит о негативном отношении Краснова к молодым художникам.
- Каждое новое поколение республиканских художников совершенно отличается от предыдущего, и меня это очень радует. В нашей республике есть много талантливых ребят, но возможность выбить себе место на выставке сегодня почти уникальна, - с горькой улыбкой произнес Сергей Борисович. – Но все обозначенные проблемы находятся в одной связке, и решать нужно все.
Сам художник активно работает в своей мастерской над серией картин «Две Венеции», в которой изложит видение знаменитого итальянского города на воде и башкирской деревушки в Дюртюлинском районе, носящих одно название.
- Работа в самом разгаре, и выводы о ней делать рано, да и не мне этим заниматься, - говорит Сергей Борисович. – Но в ближайших планах - ноябрьская выставка в Питере, название которой пока обговаривается.
Известно пока лишь то, что выставка будет подготовлена для конференции по проблемам искусств, которая пройдет в северной столице в Академии художеств. По словам Краснова, его работы будут выставляться с работами еще трех художников - совершенно разных по манере исполнения.
Юлия ЛЕЖЕНЬ.