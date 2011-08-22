Песня уфимских музыкантов претендует на звание рок-гимна сочинской Олимпиады (видео)

Лидер уфимской команды Стас Никоненко к такому успеху не был готов: музыкант не думал, что получит столько положительных откликов.
- Идея посвятить композицию предстоящей Олимпиаде возникла случайно, - признается Стас. – Мы вовсе не претендуем на лавры официального гимна Олимпиады: песня была написана исключительно для того, чтобы порадовать уфимцев.
Сразу после окончания работы над композицией был создан клип. Интересно, что первоначально песня была посвящена другому городу Краснодарского края – Геленджику, но предстоящее грандиозное спортивное событие поменяло планы музыкантов.
Теперь уфимские рокеры ждут приглашения на Игры от оргкомитета.
«Прикольно, - отметил песню уфимцев президент АНО Оргкомитет «Сочи 2014» Дмитрий Чернышенко. - Лого взяли без спроса, конечно, но, думаю, мы их возьмем первыми конкурсантами в нашем Всероссийском музыкальном конкурсе песен об Играх в Сочи, который стартует в следующем году».