Песня уфимских музыкантов претендует на звание рок-гимна сочинской Олимпиады (видео)

Клип на композицию «Олимпиада в Сочи» группы «Никола Стасюк», появившийся в интернете, сразу стал очень популярен среди пользователей рунета. И такой успех не стал случайностью: песня получилась действительно удачная и может претендовать на звание неофициального гимна Игр 2014 года. Стоит отметить, что официальный гимн мало кому пришелся по вкусу: сыроватую и вяловатую композицию пера Арутюнова и Кавалеряна исполняют слащавые попсярники во главе с Ротару и Киркоровым. Песню не спасло ни участие рокера Покровского, ни рэпера Тимати.