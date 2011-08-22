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Песня уфимских музыкантов претендует на звание рок-гимна сочинской Олимпиады (видео)

22 августа 2011, 04:09
Клип на композицию «Олимпиада в Сочи» группы «Никола Стасюк», появившийся в интернете, сразу стал очень популярен среди пользователей рунета. И такой успех не стал случайностью: песня получилась действительно удачная и может претендовать на звание неофициального гимна Игр 2014 года. Стоит отметить, что официальный гимн мало кому пришелся по вкусу: сыроватую и вяловатую композицию пера Арутюнова и Кавалеряна исполняют слащавые попсярники во главе с Ротару и Киркоровым. Песню не спасло ни участие рокера Покровского, ни рэпера Тимати.

Лидер уфимской команды Стас Никоненко к такому успеху не был готов: музыкант не думал, что получит столько положительных откликов.

- Идея посвятить композицию предстоящей Олимпиаде возникла случайно, - признается Стас. – Мы вовсе не претендуем на лавры официального гимна Олимпиады: песня была написана исключительно для того, чтобы порадовать уфимцев.

Сразу после окончания работы над композицией был создан клип. Интересно, что первоначально песня была посвящена другому городу Краснодарского края – Геленджику, но предстоящее грандиозное спортивное событие поменяло планы музыкантов.

Теперь уфимские рокеры ждут приглашения на Игры от оргкомитета.

«Прикольно, - отметил песню уфимцев президент АНО Оргкомитет «Сочи 2014» Дмитрий Чернышенко. - Лого взяли без спроса, конечно, но, думаю, мы их возьмем первыми конкурсантами в нашем Всероссийском музыкальном конкурсе песен об Играх в Сочи, который стартует в следующем году».

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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