В Уфе выступит немецкий органист

Немецкий органист, пианист и педагог родился 10 октября 1955 года в Диллингене (Германия). Первые уроки игры на фортепиано получил у своего отца, игре на органе начал обучаться с 10 лет. Длительные занятия фортепиано у Карла Готфрида позволили ему впоследствии успешно поступить в Высшую школу музыки и театра в г. Саарбюккене, где он обучался с 1972 по 1978 гг. по классам церковной католической музыки и музыкального образования, учился игре на органе у Пола Шнайдера и фортепиано у Роберта Леонарди. Вслед за этим последовала учеба в Высшей музыкальной школе в Кельне (1982-1986). В течение этих лет Андреас Роткопф участвовал в мастер-классах Майкла Шнайдера по классу органа, по классу фортепиано у Гюнтера Людвига и по классу дирижирования у Фолькера Вангенхайма. Награда «Фонда немецкого народа» в Кельне позволила ему получать мастер-классы в Париже у знаменитой французской органистки Мари-Клер Аллен.