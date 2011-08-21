В Уфе выступит немецкий органист

Немецкий органист, пианист и педагог родился 10 октября 1955 года в Диллингене (Германия). Первые уроки игры на фортепиано получил у своего отца, игре на органе начал обучаться с 10 лет. Длительные занятия фортепиано у Карла Готфрида позволили ему впоследствии успешно поступить в Высшую школу музыки и театра в г. Саарбюккене, где он обучался с 1972 по 1978 гг. по классам церковной католической музыки и музыкального образования, учился игре на органе у Пола Шнайдера и фортепиано у Роберта Леонарди. Вслед за этим последовала учеба в Высшей музыкальной школе в Кельне (1982-1986). В течение этих лет Андреас Роткопф участвовал в мастер-классах Майкла Шнайдера по классу органа, по классу фортепиано у Гюнтера Людвига и по классу дирижирования у Фолькера Вангенхайма. Награда «Фонда немецкого народа» в Кельне позволила ему получать мастер-классы в Париже у знаменитой французской органистки Мари-Клер Аллен.
По окончании обучения Роткопф возвращается в Саарбрюккен и преподает в Высшей школе музыки и театра уже в качества профессора-органиста. Участие и победы на различных музыкальных конкурсах позволяют артисту давать многочисленные органные концерты во многих странах Европы и Азии.
Из отзывов немецкой прессы:
«Андреас Роткопф первым записал все органные сочинения Шумана. Эти записи следует назвать образцовыми. Потрясающая техническая свобода обеспечивает абсолютную свободу интерпретации... И нервное дыхание, присутствующее как в деталях, так и в общей структуре, всегда поэтично».
Дискография Роткопфа включает в себя компакт-диски с записями органных и фортепианных произведений Шуберта, Шумана, Листа, Регера и Брамса на таких лейблах звукозаписи как «Naxos», «Wergo», «Audite», «Carus», «Blue Saphir», «Art of Classics», «Profil Edition Gunter Hanssler», «EMI».
В программе уфимского концерта: И.С.Бах. Токката, Адажио и Фуга До мажор (BWV 564), В.А.Моцарт. Адажио и Аллегро фа минор (KV 594), Ж.Ален. Фантазия №2, С.Франк. Хорал №1 Ми мажор, Ф.Лист. Соната си минор (переложение для органа А.Роткопфа). Начало - в 19.00.