Nissan открыл второй автоцентр в Уфе

Компания «АвтоПремьер-М» открыла новый автоцентр Nissan на пересечении улиц Трамвайной и Адмирала Макарова. Дилерский центр занимает 4500 квадратных метров, из которых тысяча метров – демонстрационный зал. Автосалон имеет 15 постов техобслуживания автомобилей и сервисную зону на 1250 «квадратов». Это один из самых больших автоцентров, открытых за последнее время в столице Башкирии. Как сообщили представители компании «АвтоПремьер-М», за семь месяцев они продали около трехсот машин марки Nissan, и планируют выйти на план – сотня автомобилей ежемесячно.