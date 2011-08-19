Nissan открыл второй автоцентр в Уфе

Стоимость строительства автоцентра не называется, авторы проекта указывают лишь примерную сумму - от 100 до 150 миллионов рублей. Часть расходов пришлась на расчистку территории, где ранее были заброшенные сады.
По словам вице-мэра Уфы Марата Галиуллина, открывшийся автоцентр - первый крупный автосалон, построенный после кризиса.
- От этого проекта город получает 4,5 тыс. квадратных метров торговых площадей и 50 рабочих мест, - отметил г-н Галиуллин.
Как сообщается, компания выиграла тендер у Nissan на право открыть второй автосалон в Уфе.
- Мы намерены нарастить наше присутствие на российском рынке, наряду с рынками Китая и США, - пояснил гендиректор регионального подразделения Nissan-Восток Франсуа Гупиль де Буйе.
По словам г-на де Буйе в 2012 году на российском рынке появится седан от Nissan, сделанный на АвтоВАЗе, спроектированный специально для нашей страны.
- Каждый из членов консорциума – Renault, Nissan и ВАЗ сделают по одной модели, - говорит глава Nissan-Восток. – Ориентировочная стоимость автомобиля от Nissan по нашим расчетам составит 400 тысяч рублей.
Однако на какой платформе будет базироваться новый седан, пока не сообщается. По словам уфимских представителей Nissan, даже они не располагают информацией, что за машина для России поступит в дилерскую сеть через год.
Также Франсуа Гупиль де Буйе отметил, что не считает автомобиль, произведенный на АвтоВАЗе, заранее ущербным: российский конвейер не вызывает у него нареканий.
- Например, качество сборки в Санкт-Петербурге не отличается от японского, - отметил он.
По словам топ-менеджера Nissan, в их планы входит довести количество дилерских центров в России до 160-ти, чтобы оперативно начинать торговлю новинками. Он привел в пример продажи последнего хита компании – кроссовера Nissan Juke. В Росси планировали реализовать 15 тысяч машин этой марки, однако заказы превысили 21 тысячу автомобилей. По его словам, до 2015 года Nissan представит около десяти новых моделей.
Также г-н де Буйе отметил, что компания не нуждается в новых производственных площадках на территории РФ.
- У нас есть завод в Питере, и начинается производство на АвтоВАЗе – самом большом автозаводе в мире. Ко всему прочему, к нашим проектам подключен ИЖ-авто, - пояснил представитель Nissan.
Между тем в компании «АвтоПремьер-М» анонсировали появление на улице Адмирала Макарова нового автоцентра, но уже под маркой Skoda. Его планируют открыть в сентябре-октябре.
Дмитрий КОЛПАКОВ
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