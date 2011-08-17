В зной перегрузки испытывают даже здоровые люди

Лето в разгаре. Мы радуемся лету, теплу, прохладной речке, холодному мороженому и сокам. Одежды - минимум, удовольствий – максимум. Но радуется ли наш организм тем перегрузкам, которые приносит с собой жара? Даже здоровые люди в жаркую погоду жалуются на постоянную усталость, одышку, плохое самочувствие. Ведь жара - это, прежде всего, нагрузка на сердце: учащается сердцебиение, повышается или понижается артериальное давление, из-за потери жидкости в организме происходит сгущение крови. Это значительно увеличивает риск образования тромбов, и, как следствие, возникает риск инфарктов, инсультов, тромбоэмболий.