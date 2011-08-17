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В зной перегрузки испытывают даже здоровые люди

17 августа 2011, 02:14
Лето в разгаре. Мы радуемся лету, теплу, прохладной речке, холодному мороженому и сокам. Одежды - минимум, удовольствий – максимум. Но радуется ли наш организм тем перегрузкам, которые приносит с собой жара? Даже здоровые люди в жаркую погоду жалуются на постоянную усталость, одышку, плохое самочувствие. Ведь жара - это, прежде всего, нагрузка на сердце: учащается сердцебиение, повышается или понижается артериальное давление, из-за потери жидкости в организме происходит сгущение крови. Это значительно увеличивает риск образования тромбов, и, как следствие, возникает риск инфарктов, инсультов, тромбоэмболий.

Как же нам благополучно перенести жаркое лето? Вот семь советов и здоровым, и тем, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания.

Не находитесь на солнце больше 20-ти минут подряд.

Не допускайте обезвоживания организма, пейте побольше жидкости - минералки, соков, зеленого чая, отвара шиповника, компотов, морсов - 2-4 литра в день.

Не наедайтесь. Тяжелая пища вроде шашлыков, курицы-гриль, жирной выпечки усиливают нагрузку на желудочно-кишечный тракт и сердце. Лучше есть побольше водосодержащих овощей и фруктов: огурцов, капусты, арбузов и винограда.

Избегайте холодной воды в водоемах. При резком перепаде температур расширенные кровеносные сосуды сужаются, происходит их спазм и может возникнуть приступ стенокардии и даже инфаркт миокарда. Чаще принимайте теплый или чуть прохладный душ.

Не переохладитесь под вентилятора или кондиционером. Возрастает опасность возникновения ОРЗ, острого ларингита, трахеобронхита и даже пневмонии.

Не курите или ограничьте количество сигарет. Ни в коем случае не употребляйте алкоголь. Никотин и алкоголь увеличивают и без того повышенную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Носите светлую одежду из натуральных тканей и легкий головной убор.

А если есть гипертония, ишемическая болезнь сердца, бронхиальная астма или диабет, нужно помнить следующее. Гипертонические кризы учащаются в жару, кроме того, могут возникнуть приступы стенокардии или нарушения ритма сердца. Поэтому в жаркие дни «сердечникам» и «гипертоникам» приходиться ограничивать прием жидкостей до 1,5 литров в сутки. Не стоит есть соленого, сидеть на открытом солнце.

Всем страдающим ишемической болезнью сердца нужно иметь при себе нитроглицерин или спрей «Нитроминт», а также валидол. Можно носить с собой аспирин: во время приступа его лучше разжевать и запить стаканом воды.

При артериальной гипертонии под рукой должны быть препараты, купирующие криз - капотен или эналаприл под язык. Если человек принимает бетаблокатор (конкор, эгилок, бидоп, коронал), и этот препарат всегда нужно иметь с собой.

Те, кто страдают бронхиальной астмой, должны носить с собой аэрозольные ингаляторы и минеральную воду. Таким людям нежелательно сгущение мокроты возможное из-за обезвоживания.

Повышенное потоотделение и быстрое обезвоживание приводит к повышению уровня сахара у диабетиков. Необходимо иметь с собой все назначенные эндокринологом препараты и принимать пищу строго по режиму, чтобы избежать как повышения (гипергликемия), так и понижения (гипогликемия) уровня сахара крови.

Медики рекомендуют перенести прогулки, а также работу на дачных участках на раннее утро или вечер.

Все эти простые советы помогут вам нам благополучно перенести жаркое лето.

Римма АХМЕТЗЯНОВА,

участковый врач-терапевт

госпиталя МСЧ МВД по РБ

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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