Солистка «Мураками»: «Заняться музыкой меня вдохновила Земфира»

- Мой жизненный путь начинается 14 сентября 1985 года, когда я родилась. Даже в ночь с 13-го на 14-ое, потому что случилось это событие ровно в 00.00. Это и был мой нулевой километр, когда я появилась на свет благодаря маме, папе и вообще всем обстоятельствам. И, конечно, Богу, который тоже поспособствовал и подарил маме меня. Что касается творческого нулевого километра, наверное, это произошло, когда я написала песню «Носки», которую считаю своей первой композицией. Тогда я и решила, что буду петь, не имея слуха, но, имея голос и безумное, безудержное желание творить. Что касается города, то, конечно, это Казань. Безусловно, это мой нулевой километр, это мой город. Когда мы собрались с «Мураками», я поняла, что за мной стоят действительно сильные люди, которые готовы мне помочь.