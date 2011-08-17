Солистка «Мураками»: «Заняться музыкой меня вдохновила Земфира»

«Москва – для работы, а Питер – для отдыха»
Группа «Мураками» образовалась осенью 2005 года, когда музыканты группы «Солнце-Экран» пригласили тогда еще участницу телевизионного проекта «Народный артист-2» на РТР Диляру Вагапову попробовать свои силы в рок-группе, зная о ее пристрастии к этому стилю музыки. Вскоре после долгих споров и жарких дебатов у группы появляется название – «Мураками».
В августе 2006 года ребята выпускают свой первый альбом под названием «Чайки». Чуть позже состоялась презентация альбома и первого клипа на песню «Я отучаюсь летать». В мае 2009 года выходит второй альбом «Телеграмма», некоторые песни попадают в ротации радиостанций. Летом прошлого года группа выступает на «Новой волне» в Юрмале. В сентябре и октябре 2010-го песня «Про Урал» участвует в «Чартовой дюжине» радиостанции «Наше радио».
Солистка казанской команды - талантливая, харизматичная и очень трудолюбивая девушка. 25-летняя певица характеризует себя как человека «безбашенного, энергичного и неформатного». Оно и верно, ведь творческим человеком быть совсем непросто.
- Диляра, расскажи, где в твоей жизни начинается нулевой километр?
- Мой жизненный путь начинается 14 сентября 1985 года, когда я родилась. Даже в ночь с 13-го на 14-ое, потому что случилось это событие ровно в 00.00. Это и был мой нулевой километр, когда я появилась на свет благодаря маме, папе и вообще всем обстоятельствам. И, конечно, Богу, который тоже поспособствовал и подарил маме меня. Что касается творческого нулевого километра, наверное, это произошло, когда я написала песню «Носки», которую считаю своей первой композицией. Тогда я и решила, что буду петь, не имея слуха, но, имея голос и безумное, безудержное желание творить. Что касается города, то, конечно, это Казань. Безусловно, это мой нулевой километр, это мой город. Когда мы собрались с «Мураками», я поняла, что за мной стоят действительно сильные люди, которые готовы мне помочь.
- Променяешь Казань на столицу?
- Нет! – однозначно заявляет Диляра. – Дом - есть дом! Это там, где тебя любят, несмотря ни на что. Там, где всегда открытые двери. В Казани нет ни одной двери, которую я не смогла бы открыть. Там, где я знаю, на каком языке мы разговариваем: у нас свой менталитет, свои традиции. Есть почитание старших. Потому Казань – это столица лично для меня. Москва – столица для работы, Питер – для отдыха, для какого-то собственного душевного равновесия.
Своим нежеланием уезжать из родного города Диляра напоминает солиста группы «Люмен» Рустэма Булатова, который ни при каких условиях не хочет переезжать из столицы Башкирии.
- Как относишься к творчеству Земфиры?
- Мы вместе выступали на «Новой волне-2010» в Юрмале. Я очень положительно отношусь к ее творчеству. Я была воспитана на ее песнях, и для меня было важно, что вот она - совсем рядом, из Башкирии. Тем более моя бабушка – башкирка, она родом из Уфы, но давно живет в Казани. Конечно, тексты, музыка, мелодия Земфиры вдохновляли. Для меня она была человеком, на которого можно равняться.
«У меня действительно плохой слух»
- В своем первом интервью Земфира сказала: «У меня столько музыки в башке, что деваться некуда». Тебе это близко?
- Абсолютно. Сейчас я пишу демки, их очень много. Около 70-ти песен - с каждым днем их становится все больше и больше. Последнюю песню я написала неделю назад. Я считаю, что все-таки творчество должно быть коллективным. Со временем очень многие музыканты начинают играть все больше и больше и становятся настолько принципиальными, что отсекают любые поползновения в творческом создании. Я считаю, что это неправильно. Если я не права, переубедите меня, я всегда готова поспорить.
- Кто тебе говорил, что у тебя нет слуха?
- Мне все вокруг говорили: «Диляра, не пой!» Потому что у меня действительно очень плохой слух. Он развит только потому, что я чувствую, слышу, ощущаю. У меня есть потребность рассказать окружающему миру, что со мной произошло. Мне необходимо это донести. Если это получается - здорово. Если нет, значит, я неправильно пою, неправильно выстраиваю свой диалог с публикой или музыкантами. Сейчас мы ощущаем друг друга, мне не надо уже говорить, какую ноту брать, потому что руки моего клавишника Сергея-гения, как мы его и называем, - это мои руки. То же самое касается и баса, то есть мы настолько уже чувствуем друг друга, что даже знаем, кто когда слажает, и уже заранее улыбаемся.
- Многим полюбилась твоя песня «Я отучаюсь летать»…
- Это песня, на которую мы сняли наш первый клип. Это было уже очень давно, поэтому она для нас действительно знаковая, четвертая композиция в самом первом альбоме. Очень много эмоций из-за этой песни.
- Там есть строчки: «Бейте в сердце, жгите крылья, я отучаюсь летать. Слейте с грязью, смешайте с пылью, мне наплевать». В ней есть что-то личное?
- Личное есть во всех композициях, я не пишу просто песни. Нет ни одной, которую бы я пела просто так. Каждый раз, выходя на сцену, я понимаю, о чем я пою, для чего, для кого, когда и в какое время суток.
- Ты даришь людям личные переживания?
- Конечно! Люди приходят за эмоциями, за новыми историями. Кто-то делает коммерческие песни, я делаю другое. Каждый должен заниматься тем, чем умеет.
- Каким видишь свое будущее?
- Оно солнечное, яркое и неповторимое, потому что каждый мой день я проживаю с достоинством, с пониманием того, что я еще ничего не успела в этой жизни, а только начала. И мне нравится, когда я смотрю на свою маму, которой уже 50 с лишним, и она тоже открывает глаза, потому что еще ничего не успела. Хоть у нее и трое детей, все только начинается.
- Тебе знакомо ощущение, что ты гонишься за временем?
- Нет. Это глупо. Надо уметь каждый день наслаждаться прекрасными моментами, и я стараюсь это делать и ценить все, что у меня есть.
- Тебе приходилось доказывать людям, что ты на что-то способна?
- Ой, всегда! Я раньше страдала этим юношеским максимализмом, который у меня есть и сейчас. Может быть, пришел возраст, мудрость какая-то, женственность появилась. Но вот это желание побороть, объяснить, что я могу, оно присутствует. Я постоянно за кого-то борюсь по жизни. Однажды мой молодой человек мне даже заявил: «Ты не Жанна ДАрк, перестань!» Я сидела и очень долго об этом думала. И буквально за 5 минут написала песню «Жанна ДАрк», и самое главное, что на позитивной мелодии.
Кстати, Диляра Вагапова уже известна широкой публике как автор саундтрека к фильму Сергея Безрукова «Самая реальная сказка».
«Мы играем не рок, а живую музыку»
- Расскажи, тебе понравилось работать со знаменитым актером?
- Сергей – потрясающий человек, у него замечательная команда. Было очень интересно побывать на съемках. Что касается саундтрека, то мы с ребятами написали 8 песен за полторы недели. Самая первая, которая родилась, - это «Сказка». Сергей не ожидал, что мы сделаем столько песен, и они ее сразу отобрали. Конечно, было приятно, что он лично ее отметил.
- Санкт-Петербург играет в твоей жизни какую-то роль?
- Питер – это город, где я родилась. Мне кажется, этим все сказано. Вот бывают приемные родители и биологические. Есть мама, и ты воспринимаешь ее такой, какая она есть. Есть, например, люди, которые тебя воспитывали. Наверное, это то же самое. Я принимаю этот факт, что я родилась в Ленинград. У меня даже есть медаль красного цвета «Рожденная в Ленинграде» с изображением Ленина. Я всегда этим гордилась и горжусь. И это очень приятно, что именно в этом городе состоялся первый вот такой концерт «Мураками». Еще в этом прекрасном городе живут близкие люди, которые мне очень дороги: тетя, двоюродный брат и друзья.
- Ты рада, что тебя пригласили на фестиваль «Наши в городе»?
- Когда мы с «Мураками» только начинали, я бы с ума сошла от счастья, а сейчас я не гонюсь за какой-то славой, за каким-то бешеным общественным признанием. Я искренне считаю, что надо просто делать свое дело. Поэтому вокруг меня собирается все больше и больше людей, тех, кто идет со мной по одной дороге, в ногу, тех, кто двигается вперед. Это наш звукорежиссер, саундпродюсер, продюсер. Их становится все больше, и они все чувствуют. И вот эта сила и мощь, которая вокруг нас появляется, для меня это важнее, чем сидеть за одним столом с мэтрами русского рока.
- Что ты думаешь по поводу попсы?
- Когда она качественная - великолепно. Я не считаю, что группа «Мураками» - это такой конкретный рок. Мы играем просто живую музыку. Кто-то говорит, что это попса. Каждому – свое. Каждый музыкант найдет своего слушателя. Все идет от музыкального воспитания. И пусть их будет немного, но будут преданные слушатели и мои, чем много, но толпа непонятно для чего…
- Что ты думаешь по поводу современной молодежи?
- Я знаю очень многих школьников, которые умнее меня в несколько раз, потому что они много читают и шарят буквально во всем. И есть школьники, которые даже не хотят брать в руки книги. К сожалению, вторых больше, потому что нет нравственного воспитания, которое, прежде всего, закладывается в семье. Что касается школьной литературы, то в Казани есть школы, куда ты приходишь и видишь адекватные глаза, и с этими школьниками хочется разговаривать. Я ведь работаю с талантливой молодежью и стараюсь полностью себя отдать для того, чтобы они взрастились, поднялись и еще дальше пошли, чем я. Если мы будем поднимать молодежь, поднимать общее воспитание, тогда мы будем идти вперед.
- Ты веришь в знаки?
- Они везде есть. Кто-то умеет читать знаки, кто-то – нет. Я стараюсь читать. Все, что происходит, и все, что вокруг меня, это не просто так. Я всегда знала это, знаю и буду объяснять всем окружающим, что все не просто так в этом мире.
Альбина ИБАТУЛИНА.
Санкт-Петербург - Уфа.