Уфимская команда «Ухо радуется» выступит на фестивале инди-музыки

По итогам в финал вышли 12 команд: No Fuzz (Новосибирск), Sang Sattawood (Минск), Bahroma (Киев), Effect Doplera (СПб), Screenshot Band (Минск), «Улица Героев Стратосферы» (Калуга), «Sun Дали» (Томск), «Гапочка» (Киев), LAnЖERON (Тирасполь), «Таниша Ветель» (Томск), Chaos In Heathrow (Новгород). Специальным гостем «Индюшат-2011» станет группа-сюрприз, которая участвовала в фестивале ровно 20 лет назад.
- На протяжении многих лет мы пытаемся создать фестиваль некой идеальной рок-радиостанции, которая ищет молодые группы, находит их, а затем пытается цивилизованными средствами продвинуть на музыкальный рынок, – говорит идеолог фестиваля, музыкальный продюсер и рок-журналист Александр Кушнир. – По такой схеме работают многие западные СМИ – от американских студенческих радиостанций до государственной корпорации ВВС. Поскольку в России ни федеральные телеканалы, ни FM-радиостанции подобной «херней» заниматься не хотят, должна быть некая третья сила, которая открывает миру новые имена.
Оценивать потенциал молодых групп на фестивале будут представители ведущих профильных СМИ, музыкальной индустрии и звукозаписывающих компаний.