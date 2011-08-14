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Уфимская команда «Ухо радуется» выступит на фестивале инди-музыки

15 августа 2011, 01:48
Новое поколение молодых и перспективных инди-музыкантов выступит 7 и 8 сентября в культовом клубе Б2 на десятом, юбилейном фестивале «Индюшата-2011». Уникальность рок-акции «Индюшата» заключается в том, что она представляет зрителю самобытных исполнителей независимой музыки из разных городов России и бывшего СССР, не игравших прежде на сценах Москвы. Утвержден окончательный список участников, который стал известен по результатам отборочных туров. В этом году среди выступающих оказались и ребята из уфимской группы «Ухо радуется».

По итогам в финал вышли 12 команд: No Fuzz (Новосибирск), Sang Sattawood (Минск), Bahroma (Киев), Effect Doplera (СПб), Screenshot Band (Минск), «Улица Героев Стратосферы» (Калуга), «Sun Дали» (Томск), «Гапочка» (Киев), LAnЖERON (Тирасполь), «Таниша Ветель» (Томск), Chaos In Heathrow (Новгород). Специальным гостем «Индюшат-2011» станет группа-сюрприз, которая участвовала в фестивале ровно 20 лет назад.

- На протяжении многих лет мы пытаемся создать фестиваль некой идеальной рок-радиостанции, которая ищет молодые группы, находит их, а затем пытается цивилизованными средствами продвинуть на музыкальный рынок, – говорит идеолог фестиваля, музыкальный продюсер и рок-журналист Александр Кушнир. – По такой схеме работают многие западные СМИ – от американских студенческих радиостанций до государственной корпорации ВВС. Поскольку в России ни федеральные телеканалы, ни FM-радиостанции подобной «херней» заниматься не хотят, должна быть некая третья сила, которая открывает миру новые имена.

Оценивать потенциал молодых групп на фестивале будут представители ведущих профильных СМИ, музыкальной индустрии и звукозаписывающих компаний.﻿

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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