Уфимская команда «Ухо радуется» выступит на фестивале инди-музыки

Новое поколение молодых и перспективных инди-музыкантов выступит 7 и 8 сентября в культовом клубе Б2 на десятом, юбилейном фестивале «Индюшата-2011». Уникальность рок-акции «Индюшата» заключается в том, что она представляет зрителю самобытных исполнителей независимой музыки из разных городов России и бывшего СССР, не игравших прежде на сценах Москвы. Утвержден окончательный список участников, который стал известен по результатам отборочных туров. В этом году среди выступающих оказались и ребята из уфимской группы «Ухо радуется».