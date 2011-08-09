Олег Киреев: «Джаз в Башкирии пока не продать»

- Таким составом команда собиралась на фестивале «Розовая пантера». С тех пор прошло почти 25 лет, и это событие немыслимо замечательное, - не скрывает эмоций г-н Киреев.
В концертной программе группа представила три композиции, которые позже войдут в новый альбом «Орлана». С изданием пластинки проблем быть не должно: не так давно команда получила грант размером в триста тысяч рублей.
- Все эти деньги мы потратим на запись диска, - подтвердил Олег Киреев. – Уже завтра Рустем Галиуллин первым начнет записываться и улетит в Тайланд, а потом включимся в запись и мы.
- Приехать было не так сложно: для концерта «Орлана» в таком составе невозможно было не найти время, - признался Рустем Галиуллин. - В Тайланде я преподаю в университете и, конечно, играю сам. Надо сказать, что уровень тайских студентов чрезвычайно высок. Но каково было мое удивление, когда в Уфе я увидел много молодых музыкантов, причем, довольно хороших, которые не хотят уезжать из родного города. Сравнивая с той ситуацией, которая была раньше, – разница колоссальная.
Однако программный директор проекта Марина Левицкая говорит об Уфе, как о городе пока что «попсовом».
- Надо понимать, что в Башкирии музыкальный менталитет сложившийся, и джаз все еще нужно продвигать, демонстрировать зрителю и слушателю. Потому-то наши проекты и некоммерческие: на каждый отчетный концерт в Уфе 40-50 процентов зрителей приходят на джаз впервые.
Зрители увидят еще три бесплатных концерта, а в декабре, по словам г-жи Левицкой, будет решаться вопрос о джазовом мероприятии, на которое билеты можно будет купить.
- Но сейчас мы будем продолжать продвигать уфимский джаз как бренд, ведь пока его в столице Башкирии не продать, - добавляет Олег Киреев. - Но процесс знакомства зрителя с этим течением проходит просто отлично: отдача аудитории огромная.
С тем, что джаз переживает подъем, согласился и Олег Киреев.
- Я в последнее время бываю в Уфе с завидной регулярностью: примерно месяц через полтора, работа всегда есть, и это радует.
Рустем Галиуллин, живущий в Тайланде уже 17 лет, объясняет популярность джаза тем, что тайский король сам является джазменом.
- Выходит, что благодаря королю, идет широкое продвижение джаза в массы, - рассказывает музыкант. – Туда приезжают с выступлениями мировые знаменитости, люди разбираются в джазовых направлениях, и оттого престиж джазовой музыки непоколебим.
Если провести параллель с нашей республикой, то и у нас есть шанс «приучиться» к джазу. Глава республики – известный любитель подобных концертов, куда часто наведывается с супругой. А на прошедший концерт пожаловала первая леди республики.
А пока г-н Киреев пообещал развивать новые проекты, идей для которых масса, ведь музыкант вошел в состав Общественного совета по культуре. Новая структура состоит из дюжины секций, каждую из которых представляет группа творческих людей, будь то художники, писатели или музыканты. Легендарный саксофонист заверил, что совсем скоро станет известно о новых проектах, работа над которым уже началась.
Юлия ЛЕЖЕНЬ.