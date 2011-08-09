Олег Киреев: «Джаз в Башкирии пока не продать»

- Приехать было не так сложно: для концерта «Орлана» в таком составе невозможно было не найти время, - признался Рустем Галиуллин. - В Тайланде я преподаю в университете и, конечно, играю сам. Надо сказать, что уровень тайских студентов чрезвычайно высок. Но каково было мое удивление, когда в Уфе я увидел много молодых музыкантов, причем, довольно хороших, которые не хотят уезжать из родного города. Сравнивая с той ситуацией, которая была раньше, – разница колоссальная.