Михаил Трухин: «О роли Гамлета может мечтать только сумасшедший»

- Недавно понял, что я уже совсем не молодой человек. Когда шел с озвучания на «Ленфильме», ко мне подошла девушка лет 18-ти и сказала: «Когда я была маленькая, вы были моим кумиром». Я осознал, что мне уже далеко не 18. Мы заложили основу существования проекта – это предельная простота. Мы стараемся не играть, ведь это сериал не про ментов, а про живых людей, друзей. Проект продолжается – снимается уже 16-й год, это часть и моей жизни. На нем родились дети, выросли. Конечно же мы дружим с актерами, правда, не семьями.