Пробыв под землей пять дней, Витас прочистил чакры

Одно из неожиданных, но приятных последствий «ухода в себя», стало то, что Витас по возвращению в Россию подготовил около 30 новых песен, практически готовых музыкальных произведений, и большое внутреннее спокойствие, которого в бешеном артистическом ритме очень не хватает. Более того, артист начал разработку эскизов костюмов к мировому туру «Скажи, что ты любишь», в которых явно заметна магия и таинство тибетских монахов.