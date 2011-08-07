mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Пробыв под землей пять дней, Витас прочистил чакры

7 августа 2011, 23:19
Артист принял решение пройти обряд посвящения Калачакра еще два года назад, когда в течение месяца проходил посвящение низших тантр. Особенно его заинтересовало искусство управления временем и лечения по чакрам, которое певец будет использовать в своей жизни и творчестве. В монастыре Дрепунг Витас провел пять дней под землей на глубине нескольких метров.

- Для меня это было как 9-10 часов по земному, нормальному времени, но никакого дискомфорта, ощущения беспокойства, усталости не было, – отмечает певец. - Такого

состояния безмятежности, легкости, в то же время предельной концентрации сознания и

энергии я не испытывал никогда в жизни. Теперь я понимаю, как управлять своим

временем.

Одно из неожиданных, но приятных последствий «ухода в себя», стало то, что Витас по возвращению в Россию подготовил около 30 новых песен, практически готовых музыкальных произведений, и большое внутреннее спокойствие, которого в бешеном артистическом ритме очень не хватает. Более того, артист начал разработку эскизов костюмов к мировому туру «Скажи, что ты любишь», в которых явно заметна магия и таинство тибетских монахов.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44