Михаил Ширвиндт снял сюжет для Первого канала о районах Башкирии

Ведущий зачитывает вопросы из присланных писем, после чего дает небольшой комментарий к вопросу, а затем отправляется во все уголки планеты в поисках ответов на них. На этот раз телевизионщики посетили четыре района Башкирии и заехали в Сибай. Здесь съемочную группу интересовали народные промыслы, жизнь и обычаи башкирского народа. Съемки прошли в центре народной культуры и досуга Сибая, где был снят сюжет об уникальных работах мастеров. Телевизионщиков заинтересовали изделия из войлока, полотенца ручной работы, лоскутные одеяла, поделки из глины, камни. В сюжете также играют на национальных башкирских инструментах думбыре, кунгуре, кубызе, звучит горловое пение. Увидеть мини-фильм о Башкирии можно будет в одной из ближайших передач.