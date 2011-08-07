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Михаил Ширвиндт снял сюжет для Первого канала о районах Башкирии

7 августа 2011, 23:22
Съемочная группа программы «Хочу знать с Михаилом Ширвиндтом» побывала в Абзелиловском, Баймакском, Бурзянском, Зилаирском районах и в Сибае. Развлекательно-познавательный телепроект Первого канала рассказывает как о самых редких и удивительных явлениях и людях, так и о самых простых, но не менее удивительных вещах. Телезрители присылают вопросы в письменной форме, а также на сайт программы. Видимо, кого-то из зрителей заинтересовали традиции башкирского народа.

Ведущий зачитывает вопросы из присланных писем, после чего дает небольшой комментарий к вопросу, а затем отправляется во все уголки планеты в поисках ответов на них. На этот раз телевизионщики посетили четыре района Башкирии и заехали в Сибай. Здесь съемочную группу интересовали народные промыслы, жизнь и обычаи башкирского народа. Съемки прошли в центре народной культуры и досуга Сибая, где был снят сюжет об уникальных работах мастеров. Телевизионщиков заинтересовали изделия из войлока, полотенца ручной работы, лоскутные одеяла, поделки из глины, камни. В сюжете также играют на национальных башкирских инструментах думбыре, кунгуре, кубызе, звучит горловое пение. Увидеть мини-фильм о Башкирии можно будет в одной из ближайших передач.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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