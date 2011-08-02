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В Челябинске объявили антиалкогольную кампанию

2 августа 2011, 18:06
Глава администрации Челябинска Сергей Давыдов объявил антиалкогольную кампанию во дворах и скверах столицы Южного Урала. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. Во всех киосках, расположенных в местах отдыха горожан отныне запрещено торговать пивом. Распоряжение сити-менеджера исполняют полицейские, патрулируя зеленые массивы. Распивать спиртное теперь в Челябинске возможно только в барах и ресторанах.

В ближайшее время в городе появятся рекламные баннеры, пропагандирующие здоровый образ жизни, пишет Собкор74.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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