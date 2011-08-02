В Челябинске объявили антиалкогольную кампанию

Глава администрации Челябинска Сергей Давыдов объявил антиалкогольную кампанию во дворах и скверах столицы Южного Урала. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. Во всех киосках, расположенных в местах отдыха горожан отныне запрещено торговать пивом. Распоряжение сити-менеджера исполняют полицейские, патрулируя зеленые массивы. Распивать спиртное теперь в Челябинске возможно только в барах и ресторанах.