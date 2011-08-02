Уфимское блюз-кафе «Джими» не могут поделить киношники и музыканты

- Как нам заявляют в администрации кинотеатра, с которой мы спокойно уживались и сотрудничали много лет, инициатива исходит не от них, а «откуда-то сверху», - отмечает Рафаэль Шмергельский. - Сейчас мы пытаемся выйти на министра культуры Башкирии Аскара Абдразакова. Ситуация странная, и мы хотим ее прояснить, но когда нас примут пока неизвестно: секретарь сказала, что, возможно, в конце августа. Смена «наверху» обязательно для одних - благо, а для других - смерть. Не имейте дел с государством - это опасно для вашего бизнеса.