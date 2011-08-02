Уфимское блюз-кафе «Джими» не могут поделить киношники и музыканты

В 80-х в этом помещении уже располагался «Зеленый зал», где демонстрировали фильмы для детей, потом его место занял видеосалон. В 90-х киновед Владимир Жерехов открыл здесь киноклуб «Синематека». А в 97-м из-за финансовых проблем администрация отдала зал на откуп частникам: так в Уфе появился «Клуб братьев Люмьер» - первый концептуальный клуб живой импровизационной музыки, в котором всегда работали лучшие уфимские музыканты. Затем заведение переименовали в «Желтую субмарину», а впоследствии - в «Джими».
- Как нам заявляют в администрации кинотеатра, с которой мы спокойно уживались и сотрудничали много лет, инициатива исходит не от них, а «откуда-то сверху», - отмечает Рафаэль Шмергельский. - Сейчас мы пытаемся выйти на министра культуры Башкирии Аскара Абдразакова. Ситуация странная, и мы хотим ее прояснить, но когда нас примут пока неизвестно: секретарь сказала, что, возможно, в конце августа. Смена «наверху» обязательно для одних - благо, а для других - смерть. Не имейте дел с государством - это опасно для вашего бизнеса.
По словам киноведа Владимира Жерехова, информация о том, что в кафе протекает бурная культурная жизнь, - «сильно преувеличена».
- Спор вокруг кафе просто удивляет, - негодует он. - Представьте, что вы на время сдали комнату в вашей квартире чужим людям. И когда истек срок аренды, жильцы заявили, что съезжать не будут.
Г-н Жерехов уверен, что в «Джими» «просто зарабатывают деньги в ущерб «Родине».
- Кинотеатр же действительно планирует превратить кафе в киноцентр, - признается он. - Сейчас или никогда: есть шанс выйти на новый уровень киноклубной жизни.
Отвечая кинокритику, арт-директор клуба, гитарист первого состава «ДДТ» Рустэм Асанбаев призвал любителей неформатного кино «уважать авторов и правообладателей фильмов и не посещать сеансы, где такие, как г-н Жерехов, нарушая авторские права, крутят фильмы, купленные в магазине, а выручку кладут себе в карман, тем самым подрывая киноиндустрию».
- Проект г-на Жерехова «Синематека» проводили в «Джими» на аппаратуре кафе, расходы по аренде и коммуналке оплачивала администрация заведения, но проект закрылся из-за малого количества посетителей, нерентабельности, - отмечает г-н Асанбаев. - Жерехову не о культуре нужно разглагольствовать, а на нарах сидеть за нарушение законодательства об авторских правах.
По словам музыканта, частные инвесторы вложили в «Джими» около 4 млн рублей.
- А «Родина» просит у минкульта 12 млн бюджетных средств. Если учесть, что основные работы уже проделаны за счет частников, то становится ясно, для чего затеяли весь сыр-бор - хапнуть и разворовать деньги налогоплательщиков, - уверен арт-директор клуба.
Рокер замечает, что он не против детского кинозала, который можно сделать на базе кинотеатра «Смена» или бывшего зала им. Матросова. «Но есть ли нынче детский кинематограф?», - задается он вопросом.
В администрации кинотеатра заявляют, что «вопрос о выселении блюз-кафе не стоит».
- Собственники кинотеатра не мы, а министерства культуры и имущественных отношений. Им и карты в руки, - прояснила ситуацию арт-директор «Родины» Рида Утяшева. – Кинотеатр устраивает такое соседство - мы сотрудничаем, организуем совместные мероприятия по линии киноклуба. Действительно, договор аренды пока не продлен, так как мы сами находимся в подвешенном состоянии.